added today at 12:05
Пирог Манник. Безумно вкусный! Ингредиенты 1 стакан Мука 1 стакан Манка 1 стакан Кефир стакан Сахар неполный 100 гр. Масло сливочное Яйцо 2 шт. 0,5 ч.л. Сода Приготовление Стакан манки заливаем кефиром. Хорошо перемешиваем и оставляем манку набухать, примерно на 40 минут. Добавляем к набухшей в кефире манке яйца, сахар и размягчённое при комнатной температуре сливочное масло. Всё хорошенько перемешиваем (можно воспользоваться миксером). Добавляем муку и соду. Соду гасить не нужно, так как ну
added today at 10:05
Маленькая просьба, кто заберёт к себе рецепт в закладки , оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаем🏽 Для нас это очень важно Ингредиенты: Для песочной крошки: - сахар – 70 гр. - мука -250 гр. - сливочное масло – 130-150 гр. Для крема: - сметана -500 гр. - куриные яйца – 2 шт. - крахмал (кукурузный или картофельный) – 2 ст.л. - сливочное масло – 50 гр. - ванильный сахар – 1 упаковка - сахар -150 гр. Приготовление: 1.Высыпаем в миску 250
added today at 08:05
03:03
Трюки для садовода! Прививка деревьев
19 828 views
ГРАФИК ПОДКОРМОК ТОМАТНОЙ РАССАДЫ Мы считаем, что томатный куст — это как пластилин, что ТЕБЕ надо, то ты и слепишь из него. Надо смотреть по кусту — он сам подскажет, что ему нужно. Поэтому мы начинаем «лепить» свои томаты еще в рассаде. 1-я подкормка — на третьи сутки после того, как сеянцы полностью развернули семядольные листики: 1 л. воды 2 гр. кальциевой селитры 2-я подкормка — через 7 дней от первой: Энерген развести до цвета слабого чая 3-я подкормка — появились 2 пары нас
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Идеи с одеждой от рукодельниц
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