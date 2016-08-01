Маленькая просьба, кто заберёт к себе советы в закладки, оставьте любой смайл в комментариях.Хочу видеть тех, кому нравится то, что мы делаемДля нас это очень важноШарлотка.3 куриных яйца 1 стакан сахара 1 стакан сметаны 1 стакан муки 1 ч/л соды 3 средних по размеру яблока (удалить косточки и плодоножку) Яблоки лучше брать антоновку, пирог с ними получается шедевральный, но если их нет – не беда, потрите ½ цедры лимона на выложенные сладкие яблоки, так же я беру замороженную смородину черную и красную, хаотично бросаю ее на яблоки, получается и красочно и вкусно. горсть замороженной красной смородины (не размораживаем) горсть замороженной черной смородины (не размораживаем) Рецепт приготовления пирога Шарлотка: Яйцо, сахар взбить Ввести сметану, взбить Соду гасим уксусом, добавляем и взбиваем Яблоки готовы, осталось нарезать их тонкими ломтиками. (Тут есть отличие от традиционного рецепта "шарлотки" - яблоки режем не дольками или кубиками, а именно плоскими ломтиками) В тесто вводим муку, взбиваем до однородной массы. Половину теста для "шарлотки" выливаем в смазанную форму маслом и укладываем яблоки. Далее, выкладываем замороженную смородину. Заливаем сверху остатками теста и выпекаем в духовке 30-40 мин при 180 градусах. Готовность проверяем зубочисткой - сухая - готово! Как всегда, переворачивая, извлекаем изделие из формы. Шарлотку можно подавать к столу не украшая. И даже горячим!