Умнее чем эта женщина никто ещё не сказал про Короновирус, просто молодец

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Роман вербицкий👍
417 966 views
00:15
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Как вам такое исполнение
1 883 273 views
00:34
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Свадьба 😂
362 224 views
00:45
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Какой серьезный сидит и наблюдает. Заботушка!
1 078 286 views
00:44
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Какой умненький!
1 361 416 views
00:42
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И искупался, и порыбачил
1 374 964 views
01:14
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Спасли пенсионеров из горящей квартиры
762 213 views
00:11
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Какая преданность
1 409 935 views
00:18
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Сладкая парочка
790 034 views
00:24
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Максимальная милота
814 296 views
00:26
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Ай, джигит растет
1 138 189 views
00:14
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Да отстань от меня уже!
949 792 views
02:17
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100 летний юбилей
1 600 390 views
02:47
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Поет как Высоцкий! Невероятно похоже!
268 230 views
08:52
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Роман Костомаров и Регина Тодоренко - В джазе только девушки
796 469 views
00:40
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Осиное гнездо в разрезе
650 175 views
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Название трансляции
96 828 views
00:09
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Энергичная какая!
504 943 views
00:34
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Мне тоже нужна такая собачка
2 140 515 views
00:58
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Сайлюгемский парк и его обитатели
1 803 174 views
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Название трансляции
117 926 views
03:41
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Красивый танец под песню Киркорова!
547 673 views
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Название трансляции
105 499 views
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