Умнее чем эта женщина никто ещё не сказал про Короновирус, просто молодец

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Как вам такое исполнение
1 883 273 views
Какой серьезный сидит и наблюдает. Заботушка!
1 078 286 views
Какой умненький!
1 361 416 views
И искупался, и порыбачил
1 374 964 views
Спасли пенсионеров из горящей квартиры
762 213 views
Какая преданность
1 409 935 views
Максимальная милота
814 296 views
Ай, джигит растет
1 138 189 views
Да отстань от меня уже!
949 792 views
100 летний юбилей
1 600 390 views
Поет как Высоцкий! Невероятно похоже!
268 230 views
Осиное гнездо в разрезе
650 175 views
Мне тоже нужна такая собачка
2 140 515 views
Сайлюгемский парк и его обитатели
1 803 174 views
Название трансляции
117 926 views
Красивый танец под песню Киркорова!
547 673 views
Название трансляции
105 499 views
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