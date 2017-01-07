6 ошибок при приготовлении компоста Испортить компост - трудная задача, но многим это удаётся. К тому же есть много не очевидных проблем, с которыми вы столкнётесь, если не сделать всё правильно. 1. Вы не прикрываете компост Есть две основные причины накрывать компост - неприятный запах и высыхание. И если с первой причиной ещё можно смириться, если расположить компост где-то в углу, то вторая не даст вам получить качественный и полезный для ваших растений компост. Всегда помните, залог хорошего компоста - это баланс между сухими растительными остатками и влажными отходами. Идеальное соотношение 50 на 50, тогда все процессы ферментации будут протекать правильно. 2. Недостаточно разнообразия Если вы добавляете одно и то же в вашу компостную яму, то в итоге ваш компост будет "однобоким" в плане питательных веществ. Старайтесь добавлять в компост как можно более разные органические отходы. Особенно сейчас осенью, когда у вас много ненужных стеблей, обрезков, подгнивших плодов, не забывайте всё это добавлять в компост. 3. Вы измельчаете слишком мелко Некоторые садоводы думают, что процесс ферментации пойдет быстрее, если разрезать всё на мелкие кусочки. Это так, но лучший компост от этих действий вы не получите. Вместо этого, компостная куча будет чрезмерно уплотнена и доступ воздуха, который необходим, будет ограничен. Кроме того и влажность будет выше нормы. 4. В вашей компостной куче недостаточно листьев Сейчас наступает осенняя пора и можно на весь следующий сезон запастись опавшими листьями. Многие не добавляют их в компостную кучу, считая их бесполезным и трудно разлагаемым материалом, но это большая ошибка. Листья, как сухие растительные остатки играют важную роль в формирования правильного компоста, а после компостирования, необходимы в организации здоровой структуры почвы. 5. Вы добавляете слишком много травы Многие садоводы добавляют скошенную траву из бункера газонокосилки в компостную кучу, полагая что это принесёт пользу. К сожалению, такая практика наоборот приводит к проблемам. Скошенная трава - очень влажная и плотная субстанция, затрудняющая доступ воздуха. Если у вас есть запас сухих листьев, то смешайте траву с ними прежде чем добавить в компост. 6. У вас в саду слишком много компоста Готовый компост - это концентрированное органическое удобрение и его не нужно слишком много. Ежегодная норма внесения компоста на грядки - это около четырёх сантиметров, перед перекопкой. Для бедных почв или при создании нового цветника расход может быть увеличен. Но помните, что даже в смесь для рассады не стоит вносить больше чем 25 процентов готового компоста. Исходя из количества грядок и цветников рассчитайте необходимую норму компоста и не заготавливайте больше чем нужно, это может привести и к появлению вредителей и к сильному неприятному запаху.