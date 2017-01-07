Подкормки для огорода Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . Так же хорош и куриный помёт. Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид. Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным. Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота. Готовится просто. Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки. Калий так же есть и в обычной золе. Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует. Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества. СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР! Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.