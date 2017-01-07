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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added January 7 2017 at 15:17
Дорогие садоводы, не за горами сезон рассады и все мы озабочены приобретение качественного посадочного материала. Это наболевшая тема, очень часто производители оказываются недобросовестными, семена не всходят, интернет-магазины присылают засохшие саженцы и т.д. Эта тема создана как раз для таких случаев. Здесь вы можете написать о плохом продавце и предупредить других не связываться с ним. Или можете наоборот похвалить продавца, который вам нравится и ни разу не подводил, и посоветовать его
#ОтзывыОСеменах
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added April 18 2016 at 12:11
ВНИМАНИЕ!
#ПравилаГруппы
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added May 25 2015 at 13:15
ДАЧНАЯ БЕСЕДКА - тема для взаимопомощи У нас, садоводов и огородников, зачастую возникает много вопросов и проблем. Давайте помогать друг другу своими знаниями и делиться опытом. В этой теме в комментариях вы можете: ► задать интересующие вас вопросы по дачной тематике ► озвучить возникшие проблемы ► предложить администраторам темы статей, которые вам хотелось бы прочитать в группе ► да и просто вежливо общаться, поделиться тонкостями или секретами, вашими личными наработками в выращивании как
#ДачнаяБеседка #ВопросОтвет
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 18:16
Саженцы красной смородины без затрат Этот несложный способ разведения красной смородины наверняка будет интересен всем садоводам. Кроме того, он не потребует от вас совершенно никаких затрат. Суть его заключается в следующем. В ноябре срежьте с куста у самой земли одревесневший однолетний побег. Отличить его от двух-трех летних довольно просто, однолетние побеги гораздо светлее. Нарежьте его на черенки примерно по 20 см. Черенки поставьте в темную посуду с водой. Где-то через месяц появляютс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 13:31
Как вырастить арбуз Спрашиваете как вырастить сладкий спелый крупный арбуз в наших условиях? Нет ничего проще! Это можно сделать даже без теплиц и навоза, которые сегодня недешево стоят. Многие просто не верят в то, что на своих дачах могут вырастить арбузы весом в 8-10 килограмм, а то и больше. Как показывает опыт, для этого необходимо знать некоторые тонкости и хитрости. Как вырастить арбуз. Начать нужно с выбора сорта или гибрида Гибриды имеют явные преимущества. Они отличаются с
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added yesterday at 06:25
Способ определить кислотность почвы Для большинства овощных и плодово ягодных культур требуется почва с нейтральной и слабокислой реакцией. Если почва кислая, она малопригодна для садов и огородов. Чтобы самостоятельного определить кислотность почвы возьмите 3-5 листков чёрной смородины (или черёмухи), положите в стакан и залейте кипятком. В заваренный и остывший раствор поместите комочек грунта с вашего участка. Определить кислотность можно по изменившемуся цвету раствора в стакане: р
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 18:16
Томатные ошибки • Ошибка №1 ЗАГУЩЕНИЕ ПОСАДОК, особенно в теплицах. Нормальное расстояние и в ряду, и между рядами - 60-70 см. При этом кусты всегда формируют в один стебель: все пассынки обязательно выщипываются в зародыше. Секрет успешного выращивания - НЕ ДОПУСКАТЬ СМЫКАНИЯ и взаимного перекрывания листвы соседних кустов. Плети разводят на шпалеры • Ошибка №2 - "ЗАБОТЛИВЫЙ" ПОЛИВ. ПОЛИВ И ПОДКОРМКИ ТОМАТОВ МОЖНО НАЧИНАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ МАССОВОГО ЗАВЯЗЫВАНИЯ ПЛОДОВ • Ошибка №3 - ОБРЫ
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 13:31
Частые проблемы с рассадой помидоров Проблема первая: рассада томатов вытягивается Самая распространенная причина вытягивания томатов – это нехватка света. Подоконник – не резиновый, а всегда хочется посадить побольше сортов, да еще и с запасом. Вот и растут помидоры в тесных ящиках, перекрывая друг другу доступ к свету, вот и тянутся. Решение этой проблемы очевидно – не жадничать, не сажать лишнего, размещать рассаду на подоконнике свободно и по возможности использовать подсветку. Расс
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 24 at 06:25
Пластиковые бутыли помогают рассаде Пластиковые бутылки темного цвета с водой аккумулируют тепло, за счет того, что днем вода в них нагревается и ночью отдают его рассаде; а если их вкопать вертикально, они станут поддержкой для пленки и объем внутри парника увеличится.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 18:16
Как избавить томаты от фитофтороза Рецепт №1 Болтушка — 5 литров воды; - 1 столовая ложка соды; - 3 столовые ложки растительного масла; - 1 чайная ложка жидкого мыла. Соединить все ингредиенты, взболтать и сразу опрыскать растения из пульверизатора или специального опрыскивателя. Рецепт №2 Хвойный отвар - хвоя (еловая, сосновая) — 1 литровая банка; - вода — 0,5 литра; - мыло хозяйственное — 30 грамм. Прокипятить хвою в течение 5 минут, остудить и процедить сквозь ма
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 13:31
Новичкам о прививках плодовых деревьев О чём мечтает каждый садовод? Правильно — чтобы урожай был побольше, а проблем поменьше. Чтобы любой понравившийся сорт непременно стал бы «своим», а деревья в саду никогда бы не старели. И всё это совершенно выполнимо, если хозяин сада на «ты» с прививкой. Вы ни разу не прививали деревья? Не знаете, как это сделать? Боитесь, что у вас не получится? Тогда эта статья — для вас! Что такое прививка, и для чего она нужна В садоводстве прививкой назыв
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 23 at 06:25
Мини-пруд на даче своими руками Столь модный сейчас компактный пруд можно создать в тазу, оцинкованном корыте или деревянной бочке (ее дно и стенки выстилают гидроизоляционной пленкой). Допустимый объем – 20-200 л. В тазу на 20 л сажают одно-два растения (ирис болотный, осоки, рогоз малый) – каждое в отдельном горшке. Затем их погружают в воду, оставляя около 1/3 ее поверхности открытой. В корытце на 50 л высаживают уже 3-5 растений, например, посконник коноплевый, хвощ пестрый и хауттюнию
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
added March 22 at 18:16
Растения, которые могут жить почти без полива Альпийские астры. Они требуют гораздо меньше ухода и полива. Белые, розовые и голубые соцветия-ромашки будут уместны и на альпийской горке, и в цветнике. Подушковидный куст высотой 30 см привлекателен и после цветения – под ним не пробьется ни один сорняк. Армерия приморская – компактный сорт высотой 15 см. Образует красивые «кочки» до 20 см в диаметре. Узкие листья насыщенного зеленого цвета похожи на злаковые, поэтому растение весьма декорати
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод
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САД ОГОРОД и счастливый ЦВЕТОВОД
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Подкормки для огорода Любой садовод знает: чтобы получить хороший урожай, растения нужно вдоволь кормить. Но чем? Многие считают, что самая лучшая подкормка – это коровяк. Мол, это – природное удобрение, а значит, в нем есть все, что нужно растениям. Но это утверждение справедливо лишь отчасти. В коровяке много азота, а вот других элементов питания нет. Как исправить этот дисбаланс? Конечно же, с помощью минеральных удобрений. Подкормки «минералкой» могут быстро устранить дефицит питания. Но нужно научиться определять по некоторым симптомам: чего именно не хватает тому или иному растению. ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ АЗОТА Нехватка азота – довольно распространенная ситуация. В этом случае листья на растениях бывают мелкими и бледными, а сами растения желтеют и увядают. Они могут преждевременно зацвести, но цветоносы при этом слабые, а цветков мало. При нехватке азота раньше времени желтеет чеснок. Нижние листья капусты становятся розовато-желтыми и опадают. У белокочанной капусты формируется удлиненная кочерыжка, цветная капуста закладывает слабые соцветия. У огурцов становятся желтыми плети, а плоды приобретают крючковатую форму с заостренным кончиком. Вернуть растения к жизни поможет 1 ст. ложка мочевины, растворенная в 10 л воды. Этим раствором нужно опрыскать растения, а также подкормить под корень. Буквально через три-четыре дня признаки азотного голодания обычно исчезают. А чтобы усилить эффект, перед следующим поливом нужно посыпать грядки аммиачной селитрой из расчета 50 г на 1 м2 . Так же хорош и куриный помёт. Куриный помет является очень эффективным и быстродействующим удобрением. Применение его в виде жидких подкормок от одного до трех раз за сезон дает всем культурам колоссальный толчок к активному росту, цветению, образованию завязей и плодов. Кто хоть раз делал такие подкормки, сразу замечал, как через неделю-другую удобренные культуры начинают прибавлять не по дням, а по часам! И овощи, и клубника, и картофель, и цветы, в общем – все растения становятся сильными, мощными, красивыми и здоровыми на вид. Да и урожай не разочарует, а будет обильным, качественным и вкусным. Куриный помет содержит в своем составе: воды – 50–70 %, азота – 0,7–1,9 %, фосфорной кислоты – 1,5–2,0 %, окиси калия – 0,8–1,0 %, извести – 2,4 %, магния – 0,8 %, серы – 0,5 %. В помете содержатся и ценнейшие микроэлементы: медь, марганец, цинк, кобальт, бор, а также биоактивные вещества (среди них ростовые вещества – ауксины). Азота и фосфора в курином помете содержится в 4-5 раз больше, чем в навозе крупного рогатого скота. Готовится просто. Развести водой и полить жидким удобрением. Концентрация примерно 1 часть помета к 20 частям воды В ДЕФИЦИТЕ – КАЛИЙ При недостатке в почве калия у растений белеют кромки листьев, а потом они становятся бурыми и высыхают. Это явление назвали краевым ожогом. Если калия не хватает долгое время, стебли растений становятся слабыми, легко полегают. Огуречные листья становятся выпуклыми, а края загибаются вниз. Калийное голодание устраняется с помощью раствора хлористого калия (50 г на 10 л воды). Этим раствором растения опрыскивают, а под корень рассыпают 50-70 г сернокислого калия и хорошенько поливают грядки. Калий так же есть и в обычной золе. Зола является фосфорно-калийным и известковым удобрением, так как в ней содержится до 7 % фосфора, до 14 % калия и около 40 % кальция. В золе содержатся и микроудобрения. Азот в золе отсутствует. Золу лучше всего вносить под культуры, чувствительные к хлору, а также при посадке растений. Под посаженные растения золу можно вносить как весной, так и осенью. На легких почвах лучше всего сделать это весной. Золу можно добавлять вместо извести в компост (3—4 % массы компостируемого материала) для улучшения его качества. СРОЧНО НУЖЕН ФОСФОР! Фосфорное голодание встречается не так часто, как азотное или калийное. При недостатке фосфора листья приобретают тусклую темно-зеленую окраску. На их нижней стороне окраска приобретает синевато-зеленый, лиловый или фиолетовый оттенки. Особенно это заметно вдоль прожилок. У помидорной рассады синевато-зелеными становятся и стебли. Могут появиться красноватые и пурпурные пятна. Листья начинают опадать, засохшие листья чернеют. При этом побеги становятся тонкими, а рост замедляется. Вылечить растения можно внесением двойного суперфосфата (30 г на 1 м2 грядки). БОР – ДЛЯ РОСТА И КРАСОТЫ Дефицит именно этого микроэлемента чаще всего испытывают растения. При недостатке бора прежде всего страдают точки роста стеблей. Стебли и листья искривляются. А у огурцов искривляются еще и плоды. Кабачки и цуккини становятся грубыми и шероховатыми. У белокочанной капусты появляются полости в кочерыжке, а соцветия цветной капусты становятся рыхлыми, приобретают бурый цвет, сквозь них прорастают мелкие листья. Свекла теряет способность к хранению – загнивает или еще на грядке, или уже при хранении. Морковь покрывается черными отметинами – повреждениями. Все проблемы решаются внесением 3 г борной кислоты на 1 м2 грядки. Минеральные удобрения не только эффективны, но и очень просты в применении. Для того, например, чтобы провести внекорневую подкормку, достаточно растворить их в воде и дать отстояться. А потом залить раствор в пластиковую бутылку с разбрызгивателем – и можно приступать. Корневые подкормки легко проводить с помощью садовой лейки. А для того, чтобы отмерить нужное количество удобрений, можно воспользоваться самыми простыми мерными приборами – стаканом и ложкой.
Группа Сад, Огород и Счастливый цветовод