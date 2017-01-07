Чтобы яблоня радовала урожаем К сожалению, не всегда удаётся добиться хорошего урожая этих замечательных фруктов. Тому много разных причин, да и не все секреты выращивания здоровых урожайных яблонь лежат на поверхности… Но некоторыми из них мы готовы сегодня поделиться с вами. СЕКРЕТ 1: ХОЧЕШЬ УРОЖАЙ – ВЕТКУ НАКЛОНЯЙ Иногда здоровые сильные яблони, которые и поливают, и подкармливают, и защищают от вредителей, упорно отказываются плодоносить или радуют урожаем через год, а то и два. И садовод ломает голову, почему же так «неправильно» получается. А причина может крыться в неправильной кроне. Опытные садоводы знают: значительно больше плодов получается на горизонтально растущих ветвях. Если ветви яблоньки растут под острым углом или даже почти вертикально, урожай может оказаться совсем маленьким. Что же делать, если ветки уже «выросли неправильно»? Так и оставаться без урожая? Оказывается, есть небольшая хитрость, которая поможет исправить этот недостаток. Если отогнуть вертикально растущие ветки вниз и зафиксировать их в таком положении при помощи вбитого в землю колышка или даже просто привязанного груза, эти ветки вынуждены будут поменять ориентацию роста на горизонтальную. Тем самым мы значительно увеличим будущий урожай. СЕКРЕТ 2: СРЕДНЕЙ ОБРЕЗКЕ – ЗЕЛЁНУЮ УЛИЦУ Немало дачников не уделяют должного внимания обрезке яблонь — возможно, из-за нехватки знаний и боязни навредить деревьям. А напрасно: при правильной обрезке урожайность повышается. У яблонь наиболее удачна «средняя обрезка», при которой побеги укорачиваются на две трети длины и обязательно удаляется часть веток для уменьшения объёма кроны дерева до 75% от исходного. При такой обрезке можно рассчитывать на максимальную отдачу от яблони. СЕКРЕТ 3: ХИТРОЕ НОРМИРОВАНИЕ Этот секрет касается в основном молоденьких яблонь, которые намерены в текущем году дать обильный урожай яблок. На первый взгляд, это может обрадовать садовода. Но если мыслить стратегически, то, во-первых, молодая яблоня может просто не осилить такой объём – и яблоки будут мелкими и невкусными, а во-вторых, «надсадившись» в этом году, дерево на следующий год будет отдыхать. Что в результате? И этот урожай вас не порадует, и будущего не видать… В чём же секрет? А он – в искусственном «отнимании» центральных и «некондиционных» плодов. Это делается так: как только плоды сформируются, вам надо будет внимательно осмотреть все пучки яблочек и удалить из каждого по одному плоду. Выбрать для этого надо самый неказистый, неправильной формы – как правило, этот плод и есть центральный. Кроме того, все яблочки неудачной формы, больные, с изъянами тоже надо удалить сразу, всё равно они будут отставать в развитии и вряд ли вызреют. Оставшимся плодам станет свободнее, питания достанется больше, в результате и урожай порадует, и дерево силы сэкономит. Кроме того, при своевременном удалении поражённых завязей значительно снижается процент поражения плодов болезнями и вредителями. Вот как полезна эта процедура! Прореживание завязей при обильном цветении проводят и у взрослых низкорослых яблонь.Опытные садоводы обращают внимание на 2 небольших, но очень важных нюанса: Перед прореживанием плодов надо обязательно встряхнуть ветку, на которой будут вестись работы – нежизнеспособные, но не опавшие до этого завязи осыплются сами. Есть важное наблюдение: ручное уменьшение количества плодов только тогда вызовет укрупнение остальных, если на каждую оставшуюся завязь придётся не менее чем 35-40 листьев. СЕКРЕТ 4: ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ Правильный полив – чрезвычайно важное условие для хорошего урожая. У садоводов существует поговорка: «Важен полив не чаще, а пользу приносящий». Многие неопытные дачники-садоводы стараются поливать яблони хоть понемногу, но часто. Но как раз такой полив пользы приносит мало. Яблоням в течение лета необходимо всего четыре, но очень хороших полива, причём в определённые сроки вегетации: Первый полив нужно сделать перед распусканием почек. Второй полив рекомендуют провести через 2-3 недели после окончания цветения. Третий полив делают за 2-3 недели до сбора плодов. Четвёртый полив – предзимний, проводят его в конце сентября – начале октября. Это профилактика иссушения древесины в засушливую осень и вымерзания дерева в зимние холода. Яблони можно поливать тремя способами. Поверхностным (это полив по бороздам в междурядьях и по круговым канавкам по диаметру проекции кроны). Дождеванием (веерными, импульсивными и «пистолетными» дождевателями) Капельным орошением (по системе труб-шлангов небольшого диаметра). Если вы смогли организовать в своём саду капельное орошение, то получили двойную выгоду – возможность полива и одновременной подкормки. Да и у саженцев при капельном орошении приживаемость отличная. Рекомендуемые нормы разового полива на одно дерево: для молодых деревьев 1 года – 2-3 ведра; для 3-5-летних яблонь – 5-8 ведер; для 6-10-летних яблонь – 12-15 ведер.По народной же примете, яблоне нужно столько ведер воды, сколько ей лет. Так что выбор за вами. Но независимо от всех примет, поверий и наших взглядов, влага должна промочить почву на глубину расположения активных корней – это на 60-80 сантиметров. Правильно организованный полив способен повысить урожайность яблонь на 25-40%, а это, согласитесь, немало. Яблони не капризны, они могут расти почти на всех видах почв, хорошо переносят наши морозы и даже без всякого ухода способны порадовать хозяев плодами. Но если рассчитывать на долголетнюю дружбу с деревом, стабильные хорошие урожаи, крупные сочные плоды, надо и самому постараться обеспечить хорошие условия и добрый уход. Тем более что ни на какие особые виды питания яблонька не претендует – достаточно всем известных органических и неорганических удобрений. Вот несколько проверенных рецептов от дачников. Надеемся, что они пригодятся и вам: Рецепт 1: органический коктейль – 2 ведра навоза и ведро зеленой скошенной травы закладывают в 200-литровую бочку, заливают водой и сбраживают в течение 2 недель. Готовый настой разбавляют в соотношении 1:10. Норма разового полива: под молодые яблони (2-5 лет) – по 2,5-3 ведра, под взрослые (7-10 лет) – по 4-5 ведер. Рецепт 2: зольная подкормка – 1,5-2 кг золы на каждый 1 кв. метр проекции кроны (вносить в почву). Рецепт 3: добавка к поливам – 1 ст. ложка азофоски на 10 л воды. Норма — 20-30 л на дерево в возрасте 8-10 лет. Рецепт 4: оздоровительная подкормка – тёмно-розовый раствор марганцовки. Поливать 1 раз в месяц для дезинфекции и стимулирования роста корневой системы. СЕКРЕТ 6: ДОСТАВКА ПИТАНИЯ ПРЯМО К КОРНЮ Чтобы удобрения попадали к корневой системе быстро и без потерь, можно воспользоваться маленькой хитростью. По окружности кроны сделать несколько скважин диаметром 10-12 см на глубину 55-60 см – как раз до активной части корней (это несложно сделать буром). Полученные скважины заполнить щебнем, камнями, битым кирпичом и крупным песком. Эти проводящие колодцы очень удобно использовать для полива и внесения удобрений – всё сразу же доставляется по адресу. Опытные садоводы рекомендуют на каждый квадратный метр приствольного круга заложить по 1 такой «столовой». СЕКРЕТ 7: ПОЛЕЗНЫЕ ПОДКОРМКИ «ПО ЛИСТУ» О пользе внекорневых подкормок знают даже начинающие садоводы. Их делают путём опрыскивания листьев и цветов слабыми водными растворами необходимых макро- и микроэлементов. Такие несложные на вид процедуры приносят колоссальный эффект. Опыты показали, например, что если во время цветения яблони провести опрыскивание по цветам раствором бора (1,0, 1,5 г борной кислоты + 10 л воды), то завязей будет почти вдвое больше. Внекорневые подкормки помогут яблоне восполнить недостаток азота и калия, повысят иммунитет. Предлагаем несколько проверенных рецептов от опытных садоводов: Рецепт 1: подкормка азотная – 2 ст. ложки мочевины развести в 10 л воды. Рецепт 2: подкормка йодистая – 10 мл йода развести в 10 л воды. Рецепт 3: подкормка зольная – 1 стакан золы залить 2 л горячей воды. После остывания процедить, добавить воды до 10 литров. В золе, кроме калия, кальция, фосфора, магния, железа и цинка, содержатся и нужные яблоне микроэлементы. И всё это через внекорневую подкормку быстро и адресно доставляется в крону дерева. Все внекорневые подкормки рекомендуется проводить в период налива плодов раз в 2-3 недели и прекратить за месяц до уборки урожая. СЕКРЕТ 8: ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ Наверное, нет в мире ни одного дачника, которому хотя бы раз в жизни вредители не подпортили урожай яблок. Любителей паразитировать на яблонях – хоть отбавляй: это яблонные пилильщики и цветоеды, клещи и медяницы, моли и тли, короеды и щитовки, златогузки и плодожорки. Если позволить себе оставить яблоню без поддержки – останетесь вообще без урожая. Борьба с вредителями начинается с профилактических мероприятий. Как правило, это ранневесенние опрыскивания деревьев и приствольной почвы, которые призваны уничтожить зимующих паразитов, яйца вредителей, а также и возбудителей болезней. Такие опрыскивания можно делать: Бордоской смесью; Раствором 700 г карбамида + 50 г медного купороса на 10 л воды. К профилактическим мерам относятся также побелка штамбов, глубокая культивация междурядий, очистка отмершей коры, весенняя обрезка веток и лечение ран. Вредители могут напасть в любой момент, поэтому главное для садовода – действовать на опережение. Если все профилактические меры проведены вовремя и правильно, то вредители не смогут нанести ощутимый вред вашим яблоням. Если же нашествие вредителей предотвратить всё-таки не удалось, необходимо бороться уже с учетом специфики каждого вредителя. СЕКРЕТ 9: ЗАСТАВИТЬ ПЛОДОНОСИТЬ СИЛОЙ Случается и так – яблоня уже взрослая, пора бы и урожай приносить, а плодов всё нет и нет. В таких случаях надо обязательно найти причину. Или хотя бы провести ряд мер, которые должны заставить яблоню вспомнить свое предназначение. Существует интересный народный способ, который может вызвать улыбку, но некоторые дачники и до сих пор «на полном серьёзе» им пользуются. Делимся им и с вами: поздней осенью подойти к «провинившемуся» дереву, обойти его, укоризненно и сердито на него глядя, и несколько раз ударить по стволу обухом топора со словами: «Если следующим летом не увижу на тебе яблок, срублю под корень!» Прибавить от себя несколько крепких заветных слов тоже можно. Говорят, помогает. СОВЕТЫ ОТ ОПЫТНЫХ САДОВОДОВ Причиной плохого урожая яблони может оказаться отсутствие в саду сорта-опылителя. Для нормального плодоношения требуется, чтобы на одном участке росли 2-3 сорта одной породы и одного срока созревания. Чтобы увеличить урожайность яблонь, на садовый участок необходимо привлекать насекомых, которые будут их опылять. Для этого между деревьями сеют травы с ярко-выраженными запахами – укроп, тмин и огуречную траву. В случае с плодовыми деревьями при увеличении плотности посадки можно прогадать. Опытные садоводы утверждают, что если ширина междурядий будет меньше чем 4 метра – урожай яблонь заметно снижается. Полив яблони перед уборкой урожая приведёт к растрескиванию плодов и к их опадению. Если вы внесёте в почву перед цветением сернокислый цинк (из расчёта 3 кг на 1 га), то урожай яблок повысится. Хорошо, когда есть опытные садоводы, которые дадут мудрый совет и помогут начинающим дачникам вырастить урожай на своём участке, не набивая лишних шишек и не тратя кучу времени впустую. Если вы относитесь к первым – поделитесь советами и с нами, а если ко вторым – расскажите, каких проблем удалось избежать, а каких – нет. Вместе, глядишь, и справимся.