Герань - зеленый оберег Наши мудрые предки воспринимали герань, как символом тепла и уюта в доме. Действительно, сложно представить в русской горнице подоконник и без герани. Кстати, согласно данным астрологов, герань защищает от «дурного глаза», тушат любую отрицательную энергетику в доме. Герань считается оберегом, она охраняет дом от вторжения различных непрошеных гостей и гасит ссоры. Герань делает людей терпимее и добрее. Аромат цветка помогает облегчить депрессию и укрепляет нервную систему. Если горшочек с геранью поставить в комнате, где располагается геопатогенная зона, растение нейтрализует все её вредное воздействие. Герань помогает и в любви - для этого алый цветок герани нужно подарить любимому. Для того чтобы возлюбленная или возлюбленный ответил взаимностью, герань должна оставаться у него в доме. Листья герани содержат в своем составе эфирное масло, для того, чтобы в этом убедиться, достаточно потереть пальцами листочек. Масло особенно сильно выделяется на солнце летом. Таким образом, растение может защищаться от перегрева. Существует мнение, что если герань находится на улице, то в жаркую сухую погоду на закате солнца над ней легко заметить свечение. Подобный эффект как раз дают активно выделяемые геранью эфирные масла. Листья герани не любит моль, мухи и прочие насекомые. Геранью для избавления от насекомых рекомендуется растирать домашних животных. Можно использовать герань для лечения головных болей и простуды. Данное растение очищает воздух, убивает вредные бактерии. Чтобы почувствовать себя бодрее, достаточно ежедневно просто посидеть 10 минут рядом с растением. Для очистки воздуха можно применять масло герани, которое продают в аптеках. Достаточно будет всего 3-4 капли в аромалампе. Масло герани регулирует гормональный обмен. Также оно возбуждает чувства, поэтому можете капнуть в аромалампу 5 капель масла герани во время романтического ужина. Герань чрезвычайно полезна людям с проблемами связанными с нервной системой, страдающим от гипертонии, бессонницы, желудочно-кишечных и сердечных заболеваний. Герань оказывает существенную помощь при больном желчном пузыре и печени. Приложенный к больному месту лист герани, снимет боль при отите, радикулите, зубную боль. Народные целители при зубной боли рекомендуют не помещать лист герани в рот, а привязывать его к щеке с внешней стороны. При радикулите листья измельчают, затем прикладывают к спине в качестве компресса. Подобный компресс привязывают при повышенном давлении к руке (место, где пульс). Просто растущая в доме герань, по словам целителей, предотвращает появление опухолей. А парапсихологи заявляют, что герань выравнивает нарушенное заболеваниями биополе человека.