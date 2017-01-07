Выращивание яблонь. Яблоня – посадка и уход. Посадка яблони Посадка яблони происходит за месяц до морозов, осенью, и ранней весной. В первый год после высадки саженцы нужно часто поливать, а удобрения пока не вносят. Самые подходящие для яблонь почвы суглинистые. В глинистую почву добавляют, как правило, компост, торф, крупный речной песок, поскольку яблони вредит недостаток воздуха в почве. Если же почвы песчаные, то рекомендуют добавить немного больше количества торфа, перегноя, глинистой почвы, компоста. Посадку яблонь проводят весной и осенью. Весной — в апреле, как правило, в последних числах месяца, осенью — с двадцатого числа сентября до середины октября. Позже двадцатого октября яблони лучше подготовить к весенней высадке, прикопать, а уже весной высадить на постоянное место. Для высадки делают ямы глубиной до метра, в диаметре более метра. Выкапывая, верхние слои перегноя укладывают с одной стороны, а нижний, не плодородный грунт – с другой. Ямы необходимо сделать за неделю до посадки. Обязательно надо рыхлить дно ямы на глубину 25-30 сантиметров тяжелой острой лопатой, ломиком, оставляя разрыхленный грунт в яме. На дно кидают скорлупу грецких орехов, небольшие жестяные банки. Далее в нее кладут верхний слой перегноя, заполняя яму до узкой части, затем кладут в яму органические и минеральные удобрения: суперфосфата, пол стакана сернокислого калия, десять столовых ложек древесной золы, 30 кг коровьего навозного перегноя. Затем лопатой все перемешивают, добавляя еще плодородной земли до середины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной землей без удобрения. Готовая яма имеет вид бугорка, который выше уровня почвы на 15-20 сантиметров. И в середине нужно вбить кол, который будет выше яблони на 40-50 сантиметров. Высаживают саженцы чаще всего с напарником, первый придерживает саженец с северной стороны кола, приподняв его так, чтобы место соединения ствола с корнем было на пять сантиметров выше уровня основания земли. Держа саженец, другой садовод разглаживает и засыпает почвой корневую систему, утаптывая и плотно утрамбовывая края ямки. Деревце полиэтиленовым шпагатом восьмеркой подвязывают к колу. После чего поливают, пока вода уходит в ямку с саженцем. Для полива одного саженца нужно пять ведер воды. Далее делают мульчирование слоем до пяти см либо просто землей, либо перегноем. Полив повторяют через неделю. Основной причиной гибели молодых саженцев яблонь – близкое нахождение грунтовых вод. Для тех, кто все же выращивает на подобных участках яблони нужно выкопать траншеи для отвода грунтовых вод. Для того чтобы увеличить рост и урожай яблонь их высаживают на холмиках. Для них копают участок площадью от 3 до 3.5 метров на глубину штыка лопаты 3-3,5 метра, далее рассыпают удобрения исходя из того, что на один квадратный метр на метр одно ведро торфа, навозного перегноя, а также по две столовые ложки сернокислого калия и суперфосфата. Удобрение разравнивают граблями, потом насыпают слой плодородной почвой около 70 сантиметров. В центре делают посадку яблонь так же, как в яму. Корневую систему деревца необходимо утрамбовывать, саженец привязать к колу и очень сильно полить. Место между рядами молодых саженцев яблонь, как правило, используют для посадки овощных культур. Оптимальными междурядными культурами являются ранняя капуста, бобы, горох, фасоль, ранние низкорослые томаты, физалис, редис. Небольшая корневая система этих овощных культур требует постоянный уход за ними, прополка, полив, рыхление, подкормки, обрабатывания содействуют хорошему росту и развитию яблони. Рядом с молодыми деревьями не рекомендуют сажать культуры с высокими стеблями, такие как кукуруза и подсолнечник, которые будут сильно затенять, иссушать и истощать почву. В летний период яблоням необходима поливка обработка против вредителей иболезней химикатами и корневая подкормка. Уход за яблоней Покажите мне людей, которые бы не любили яблоки. Яблоки нам нравятся из-за своей доступности круглый год, ценой и, конечно же, разнообразием вкусов. Что уж говорить о владельцах частных домов либо дачников, в садах готовых вы наверняка увидите множество яблонь. Яблоня довольно хорошо приживаются в наших садах, так как растет она в странах с умеренным климатом. Перед тем, как окончательно решите посадить яблоню, определитесь с сортом и хорошенько подумайте, подойдет ли это дерево вашему саду. Разные сорта занимают разные площади: от карликов до гигантских деревьев. И обязательно определитесь со своим любимым сортом, какой бы хотели вы видеть в своем саду. Саженцы яблонь приживаются довольно хорошо. Обычно саженцы высаживают либо осенью, либо весной. Следует помнить, что особое внимание молодым деревьям требуется уделять именно в первый год их жизни. Особого внимания требуют летом, когда их надо поливать в обязательном порядке три-четыре раз минимум. Каждый полив должен состоять из трех-четырех ведер воды на каждый саженец. Также не следует забывать, что во время каждого полива надо взрыхлять почву. Надо в обязательном порядке делать притенение ствола сухой травой или соломой, хотя некоторые используют и плотный картон для этой цели (это делается во избежание у молодых деревьев ожогов у корневой шейки, которая находится на границе молодого дерева с землей). Молодые деревья требуют к себе особенного внимания, надо постоянно следить за ростом и развитием дерева: обрезать плохие слабые ветви, растущие вниз кроны и прочие недочеты. Для того, чтобы создать хороший скелет кроны, требуется пять-шесть лет. Саженец приживается за несколько месяцев. Можно сформировывать разные кроны. Например, чтобы создать стланцево-кустовидную кроны, надо через несколько месяцев после посадки наклонить саженец к поверхности почвы и закрепляют различными способами (можно использовать деревянные рейки или крючки). Расстояние от пригнутого дерева до земли должно быть около десяти сантиметров. После того, как основа сделана. Дальше можно дерево не прогибать. Следует помнить также про возможность и опасность солнечных ожогов. Если такой риск возможен, то следует обмотать ствол и крупные ветви мхом либо камышом. Опять же, не забывайте избавляться от поврежденных частей дерева. В начале октября требуется молодые деревья прикрывать слоем почвы (до двадцати сантиметров в высоту). Молодому дереву требуется много веществ для развития. Поэтому, кроме полива и рыхления почвы надо особое внимание стоит уделить удобрению. Но при этом, ни в коем случае не перекормить деревце. Количество удобрений надо четко рассчитать, чтобы это было не во вред деревьям. Если у вашего саженца поблекли листья, перестали расти побеги, мельче плоды, то это верный признак того, что дереву не хватает полезных веществ для развития. Важным фактором является доступ воздухасаженца. Для этого глубоко вскапывают землю вокруг дерева. Для этих процедур наилучшим образом подходит осень. Не забывайте, что почву надо после всех процедур выровнять граблями. Весной требуется опять уделить внимание своему саженцу. Надо обработать землю, добавить перегноя и торфа, а также привести в порядок почву вокруг, очистить от сорняков. С развитием дерева и количество удобрения должно становиться все больше. Опять же, с наступлением лета надо не забывать про полив. В жаркое лето требуется несколько раз поливать дерево (каждый полив должен состоять из пятнадцати-двадцати ведер воды). Полив требуется завершить лишь во второй половине августа. Обычно на рынках мы можем видеть саженцы однолетние и двулетние. Разница состоит лишь в том, что саженцы, которым исполнилось два года, раньше начнут давать плоды. Для хорошего большого урожая в будущем требуется правильно выбрать место для посадки. Хорошим ходом было бы посадить рядом (но не слишком) несколько таких деревьев. В будущем они смогут опылять друг друга и это будет хорошо влиять на урожай. Надо также учитывать, какие именно сорта вы высаживаете. Они делятся на осенние, летние и зимние. К летним относятся: Оттава, Женева и многие другие К осенним относятся: акапе, оранж ред, Слава Победителям и другие. К зимним сортам относятся: голден. Элизе, Пинк леди и другие. Основное, что требуется в заботе и молодом дереве – это обрезка. Надо сформировать кроны и делается это ежегодно. Кроме того, что дерево будет красивое и здоровое, так в придачу к этому, ещё и приносить плоды начнет раньше и будут они намного лучше, а также дерево намного морозовоустойчивее и долговечней. Ранней весной требуется провести первую обрезку (но лишь на второй год после посадки). Не забывайте срезать вертикальный побег дерева. Это делается для того, чтобы у дерева формировалась хорошая крона. Каждую весну требуется обрезать треть от веток. Эти процедуры стимулируют рост молодого дерева. Не забывайте, что молодому саженцу требуется постоянное внимание. Когда же ваш саженец достиг возраста плодоношения, то требуется правильный сбор урожая. Для начала надо знать. Когда плоды являются спелыми. Определяется это по двум простым признакам. Первый – у плода должна быть характерная окраска для данного сорта и характерный размер плода, а второй – опадение некоторых спелых плодов. Если вы собираетесь долго хранить плоды, то требуется убедиться в целостности яблок. Надо помнить, что для длительного хранения не все сорта подходят. Лучше всего для этого подходят зимние и осенние сорта. Лучше сделать, чтобы яблоки не касались друг друга для лучшего хранения