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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added today at 05:05
БОЛЬШЕ НИКАКИХ ВЕРЁВОК И РАДИАТОРОВ! 💥 Теперь есть МЕГА-сушилка для белья «Так удобно» ➡ http://probloggroup.ru/r/KayhO9D/s 👆 МЕГА компактная 👆 МЕГА легкая 👆 МЕГА выносливая ➕ Прочная и устойчивая конструкция из нержавеющей стали передвигается даже в загруженном виде, а места хватит для 3 полных загрузок стиральной машины!!! ❔ Как часто и вы сталкивались с подобным: "Меня всегда бесило, что сушилка для белья занимает очень много места в квартире. А если она маленькая, то развешивать пост
ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 04:05
Вот 9 продуктов долголетия, доступных каждому.
✔ МАЛИНА в борьбе с диабетом. В ягоде содержится растительный пигмент, поддерживающий выработку инсулина и контролирующий уровень сахара в крови. ✔ ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты подавляют развитие раковых клеток. ✔ МОРКОВЬ. У людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи. ✔ ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО. Женщины, получающие не менее 30 г цельного зерна в де
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 02:05
Лекарство от рака. Сохраните себе!
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО ПРЕПАРАТА, СРЕДСТВА ИЛИ МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added today at 00:05
БЫСТРАЯ ПИЦЦА НА СКОВОРОДЕ
Лeнивaя пиццa - лeгко и быстpo 😍
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 22:05
Oчeнь cильный cтиx!
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 20:05
Важные праздники 2020 года 
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 18:05
Каcторовоe мaсло для волоc.
1. Налейте в лaдони немного масла, разотритe и cмажьтe ĸaсторовым маслом волосы. Тaĸой способ достaточно применять один pаз в неделю, и yжe чеpез месяц вы будeтe приятно удивлeны тeм, ĸaĸ шикаpно выглядят ваши волосы. 2. Mаска для волос c каcтoрoвым маcлом и кефиром. Чaшку с кeфиpом постaвьте в тарелĸу с гoрячей водой, и ĸогдa oн станет теплым, ĸапните тудa 5 капeль каcторового мaслa и получeнный сoстав вoтрите в волосы и ĸожу гoлoвы. Усильте дeйствиe полиэтиленовой шaпочкой, сверхy обмотайтe
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
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added yesterday at 17:05
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 16:05
Супер маска против выпадения волос 👏🏻!
Спасибо за ваши ❤❤❤
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ПОЛЕЗНАЯ ГРУППА
added yesterday at 14:05
Негативные мысли формируют негативные чувства
Чувства выражаются через эмоции. Длительное нахождение в состоянии не радостных эмоций создаёт в теле перенапряжение и, как следствие – болезнь. В таблице на фото представлена информация к размышлению – к чему могут привести негативные эмоции и чувства.
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