added today at 18:05
Сёмга на шубе. Ингредиенты: -300 г (приблизительно) филе малосольной сёмги -1-2 луковицы -2 варёных яйца -1 отваренная крупная морковка -2 отваренных свеклы -2 отваренных картофелины -100-200 г майонеза -зелень по желанию и вкусу Приготовление: 1. Все овощи натереть на крупной тёрке, лук нарезать мелко, яйца тоже натереть на тёрке. 2. В майонез можно добавить сметану, салат будет ещё нежнее. Поставить кольцо для салатов на тарелку. Дно тарелки можно смазать немного рас. маслом. 3. Выложить с
added today at 17:42
Выкладываю свои приемы для быстрого созревания зелени.
ПРЕКРАСНАЯ
added today at 17:20
Удивитeльнo, нo сeгoдня из прoстыx прoдyктoв мoжнo пригoтoвить срeдствo ничyть нe xyжe, а дажe лyчшe
Вау! - Все для тебя
added today at 17:02
Комнатные цветы будут расти как на дрожжах При выборе комнатного растения мы всегда обращаем внимание на внешний вид листьев и цветов,форму. Но каждое растение имеет свою индивидуальную энергетику, влияя на состояние человека. Красивое комнатное растение — это, прежде всего правильный уход и условия содержания. Даже небольшие погрешности в уходе могут привести к появлению коричневых сухих пятен или высыханию кончиков или краев листьев. Уход за комнатными цветами Так же не маловажную р
added today at 16:24
Главное не переборщить
ПРЕКРАСНАЯ
added today at 15:29
Яблочная аджика с чесноком Ингредиенты: Помидор - 1,5 кг Морковь - 0,5 кг Болгарский перец - 0,5 кг Яблоко - 0,5 кг Чеснок - 300 г Горький перец - 3-4 стручка Масло растительное - 0,5 л Способ приготовления: Помидоры и яблоки очищаем от кожицы, перец нарезаем, чеснок делим на дольки, мелко режем и все пропускаем через мясорубку (кроме чеснока). Потом заливаем растительным маслом. Оставляем томиться в большой кастрюле на среднем огне около 2 часов. За 10-15 минут до готовности добавляем чеснок,
added today at 14:52
Наше сердце на самом деле дает нам признак потенциального сердечного приступа еще до того, как это случится
ПРЕКРАСНАЯ
added today at 14:24
10 продуктов растворят кристаллы мочевой кислоты и избавят от подагры, камней в почках, болей в суставах!
Просто добавьте их в свой рацион питания и вы быстро почувствуете результаты!
Шкатулка Историй
added today at 14:01
Ходили на пикник с классом, такую вкусняшку принесла одна из мамочек - разлетелись на ура! Все тут же выспросили рецепт. Оказалось, готовить 5 минут, а вкуснятина невероятная!!! Мои уплетают его - только за ушами трещит. Хрустящее тесто идеально сочетается с ароматными помидорами, творожной начинкой, чесноком и зеленью, они получаются очень сочными и ароматными! Состав: Тесто: Мука — 3,5ст Вода (кипяток) — 1 ст Раст. масло — 4 ст.л Сахар — 1 ч.л Соль — 1 ч.л Начинка: Помидоры — 5 шт Бр
added today at 13:31
Самoe эффeктивнoe натyральнoe срeдствo!
Вау! - Все для тебя
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