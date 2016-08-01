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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 18:05
Сёмга на шубе. ⠀ Ингредиенты: -300 г (приблизительно) филе малосольной сёмги -1-2 луковицы -2 варёных яйца -1 отваренная крупная морковка -2 отваренных свеклы -2 отваренных картофелины -100-200 г майонеза -зелень по желанию и вкусу ⠀ Приготовление: 1. Все овощи натереть на крупной тёрке, лук нарезать мелко, яйца тоже натереть на тёрке. 2. В майонез можно добавить сметану, салат будет ещё нежнее. Поставить кольцо для салатов на тарелку. Дно тарелки можно смазать немного рас. маслом. 3. Выложить с
#рецепт
Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 17:42
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 17:20
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 17:02
Комнатные цветы будут расти как на дрожжах При выборе комнатного растения мы всегда обращаем внимание на внешний вид листьев и цветов,форму. Но каждое растение имеет свою индивидуальную энергетику, влияя на состояние человека. Красивое комнатное растение — это, прежде всего правильный уход и условия содержания. Даже небольшие погрешности в уходе могут привести к появлению коричневых сухих пятен или высыханию кончиков или краев листьев. Уход за комнатными цветами Так же не маловажную р
Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 16:24
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 15:29
Яблочная аджика с чесноком Ингредиенты: Помидор - 1,5 кг Морковь - 0,5 кг Болгарский перец - 0,5 кг Яблоко - 0,5 кг Чеснок - 300 г Горький перец - 3-4 стручка Масло растительное - 0,5 л Способ приготовления: Помидоры и яблоки очищаем от кожицы, перец нарезаем, чеснок делим на дольки, мелко режем и все пропускаем через мясорубку (кроме чеснока). Потом заливаем растительным маслом. Оставляем томиться в большой кастрюле на среднем огне около 2 часов. За 10-15 минут до готовности добавляем чеснок,
Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 14:52
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 14:24
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 14:01
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Самые полезные советы
added today at 13:31
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Самые полезные советы
17:02
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Комнатные цветы будут расти как на дрожжах При выборе комнатного растения мы всегда обращаем внимание на внешний вид листьев и цветов,форму. Но каждое растение имеет свою индивидуальную энергетику, влияя на состояние человека. Красивое комнатное растение — это, прежде всего правильный уход и условия содержания. Даже небольшие погрешности в уходе могут привести к появлению коричневых сухих пятен или высыханию кончиков или краев листьев. Уход за комнатными цветами Так же не маловажную роль играет температура и влажность в комнате. А что бы ваши цветы росли красиво, пышно и радовали глаз — прислушайтесь к советам опытных флористов! Эти рекомендации обязательно помогут вам развести великолепный цветущий сад на подоконнике! Вода — главная основа жизни всех растений. Для каждого вида растений полив должен быть индивидуален. Так же комнатные растения обязательно нужно подкармливать, если вы хотите красивого цветения и пышную листву. Сахар. Самый натуральный способ удобрений, для подкормки комнатных цветов. Сахар распадается на глюкозу и фруктозу. Именно глюкоза и делает чудеса. Она является источником энергии всех процессов жизнедеятельности растений. Для приготовления такой подкормки нужно развести 1 ст. ложку сахара в 0,5, литра воды или просто посыпать землю сахаром в горшке, а затем полить. Касторовое масло. Идеально подходит для цветущих растений. Понадобится 1 чайная ложка касторового масла на 1 литр воды. Применении касторки: растения быстрее растут, красиво цветут и не болеют. Древесная зола. Флористы рекомендуют ее для профилактики болезней растений. Самым распространенным способом использования золы является добавление ее в жидкость. Не большое количество, обычно это 100-150 грамм древесной золы разводят в ведре воды, перемешиваем и полив готов. Применять золу не чаще 1 раза в месяц. Корочки гранатов или любых цитрусовых. Так же целебная и прекрасная подкормка. Берем корочки любых цитрусовых и заливаем их водой, оставляем на сутки настояться, и поливаем. Аспирин. Каждые два месяца добавляют в поливочную воду таблетку аспирина. Одна таблетка на один литр воды. Если выполнять это условие, то растения будут устойчивыми к болезням,а их листья будут иметь насыщенный зеленый цвет. Кроме этого еще и увеличиться быстрота роста. Сок алоэ. Это биогенный стимулятор растительного происхождения. Он идеальный природный стимулятор роста для растений. Применение сока алое поможет вырастить сильное и красивое растение за короткие сроки. Приготовление: в полутора литрах воды развести одну чайную ложку сока. Молоко. Молоко рекомендуют не только для полива (1 чайная ложка на 1 литр воды). Так же еще раствором молока с водой можно протирать листья в соотношении 1:10. Намочив ватный диск,приготовленной жидкостью, протирают листья один раз в неделю. Листья будут блестеть, одаривая своей красотой и свежестью. Для того, что бы комнатные растения цвели и развивались необходимо проводить регулярную пересадку. При пересадке растения получают питательные вещества, а при замене земли — развитие корневой системы. Весна — лучшее время для пересадки. Группа Дачные советы #Хитрость
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