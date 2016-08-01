added yesterday at 05:00
ДЕРЖИ КИШЕЧНИК В ЧИСТОТЕ! СОХРАНИ - НЕ ПОТЕРЯЕШЬ. «Генеральную уборку организма» нужно начинать с пищеварительного тракта. Каша для очистки кишечника. Есть каша, которая прекрасно очищает кишечник. Раньше такой кашей детей спасали от неминуемой операции, когда они по ошибке глотали несъедобные предметы. Берем поровну овес и рис, промываем и варим, как обычную кашу, до загустения. Стакан смеси этих круп и залить 2,5 стакана воды. Едим кашу без масла, но можно слегка подсолить, вместо завтрака, в течение нескольких дней, по самочувствию. Каша выводит остатки непереваренной пищи, посторонние предметы, которые вы нечаянно проглотили, словом - все лишнее, что имеется в кишечнике, и одноврем
added yesterday at 04:00
Лечиться нужно движением, а не лекарствами. Профессор Сергей Бубновский — известный в России врач и автор многочисленных книг, который когда-то сам едва вырвался из цепких лап болезни. Удивительно, однако сделал он это не с помощью лекарств. Для того , чтобы вернуть подорванное здоровье, Бубновский задействовал скрытые резервы своего организма и вышел в этой схватке победителем. Кинезитерапия — созданная им система оздоровления, которая сегодня ставит на ноги даже безнадежных больных. Вот некоторые цитаты, которые делают честь знаменитому врачу Бубновскому: 1. Не стоит надеяться на чудодейственные пилюли. Задействуйте внутренние резервы своего организма. 2. Регулярно делайте утре
added yesterday at 03:00
Каждый год заготавливаю смородиновые листья — это отличное лекарство для почек и суставов. Ни ревматизма, ни подагры не будет! Большое количество витаминов С, К, Р делают чёрную смородину уникальной для лечения и профилактики атеросклероза, особенно аорты. В этом сухом перечне уникальное свойство чёрной смородины — стимулировать кору надпочечников при нарушении их функции Аддисоновой болезнью, а ведь эти нарушения нелегко наладить даже мощными гормональными средствами. Настой листьев смородины при грамотном дозировании выводит избыток мочевой и щавелевой кислоты, что делает результативным лечение подагры, ревматизма. Страдающим болезнями почек советую залить 0,5 л кипятка 3 ст.л. измельчен
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Стакан воды на ночь позволяет избежать инсульта и сердечного приступа Всегда есть что-то, что мы еще не знаем ...Я спросил врача, почему у людей часто происходит обильное мочеиспускание в ночное время. Ответ от моего кардиолога - сила тяжести удерживает воду в нижней части вашего тела, когда вы находитесь в вертикальном положении, обычно днем ноги опухают. Когда вы ложитесь и нижняя часть тела (ноги и т.д.) оказывается на уровне с почками, это то, что заставляет почки удалять воду, потому что это проще. Это связано с последующим утверждением! Я знал ранее, что нам нужен минимум воды, чтобы помочь организму вымыть токсины из нашего тела. Но то, что я услышал, было для меня новостью. Измени
added July 23 at 23:00
Для профилактики болезней поджелудочной железы, сахарного диабета, для укрепления сосудистой стенки и нервной системы обязательно попробуйте лекарства с бархатцами ! Рецепт №1. 1 цветок бархатца вместе с семенами измельчить и заварить в 1 стакане кипятка. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день. При панкреатите с частыми приступами по 1 ст. ложке каждые 1-2 часа. Рецепт №2. При витилиго, нейродермите, псориазе, ухудшении зрения и выпадении волос. 8 цветков залить 4 стаканами кипятка. Поставить на медленный огонь на 5-7 мин. Отвар слить. Оставшиеся соцветия залить еще раз свежим кипятком 1/2 стакана и кипятить еще 5-7 мин. Процедить и смешать с первым отваром. Принимать 3 раза в
added July 23 at 22:00
Хотите, чтобы спина не болела? Попробуйте этот рецепт - и вы не узнаете свой позвоночник! Каждый вечер перед сном в течении 1,5 месяцев вы должны съедать: 1 плод инжира, 5 сушеных абрикосов (кураги), 1 плод чернослива. Они содержат вещества, которые вызывают восстановление тканей, составляющих межпозвоночные диски. Они делают их более устойчивыми и упругими. Позвонки начинают сами становится на отведенные им природой места, без внешней мануальной коррекции. Попробуйте - и вы не узнаете свой позвоночник! Определенные элементы содержатся в каждом плоде в отдельности, а при их смешении получается лекарство. Крайне полезное и для мужчин и для женщин. Этот рецепт подарили спортсмены-олимпийц
added July 23 at 21:00
Полынь - лекарство от многих болезней! Полынь - это сильнейшее средство дано для быстрого приведения больных в порядок. Лечение полынью очищает тело от всяких вредных организмов, находящихся в нем (это разного рода простейшие - трихомонады, хламиды, герпес, кандида, лямблии, эхинококковая инфекция)., излечивает бессоницу, нервные болезни и восстанавливает обмен веществ, в результате чего исчезает ожирение и лишний вес. Полынная терапия снимает почти все воспалительные процессы, особенно при поражении пищеварительного тракта и половых путей. Полынь принимают при гинекологических заболеваниях, простатитах, уретритах, болезнях кожи, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы, по
added July 23 at 19:00
ФЕЙХОА С МЁДОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЩИТОВИДКИ А так же при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, ларингитах, ангине, высокой возбудимости нервной системы, а также для профилактики этих заболеваний. Дефицит йода оказывает крайне отрицательное воздействие на весь организм человека, буквально от ногтей до волос в прямом смысле этого слова. При дефиците йода дети отстают в росте, хуже идет их интеллектуальное развитие. Предлагаемый состав, в который входят фейхоа с медом, поможет компенсировать дефицит йода, так как он содержится в фейхоа в легкоусвояемой форме. Помимо йода, в фейхоа содержатся витамины С, В, Р, дубильные, пектиновые и прочие ценные вещества, а содержание витамина С в фе
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