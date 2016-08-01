Вылечила ребенку сильный кашель – бронхит, задыхался. Сварить 4 средние картофелины в мундире, растолочь с кожурой, добавить 3ч.л. соды, мед (обошлись без него). Хорошо вымесить массу и слепить 2 лепешки. Завернуть лепешки в чистые тряпочки и приложить на спину между лопаток и на грудную клетку. Лепешки не должны обжигать. Укутать больного. Остывающие, но еще теплые лепешки снять, вытереть тело насухо и лечь спать. Вылечили за 1 процедуру.2003 №15, 25.При катаре и бронхите. Сварить картофель в мундире, горячим растолочь, добавить 1ст.л. растительного масла, 2-3 капли йода. Хорошо размешать. Выложить на ткань, наложить на грудь до горла, сверху укутать. Класть компресс на ночь. Как остынет – снять.Фитотерапевт В. Корсун. 2005 №4, 16-17.Вылечила бронхит. Сварить 4-5 картошек в мундире, воду слить. Картошку растолочь. Добавить 1ст.л. разогретого меда и 5-7 капель йода, сделать лепешку. Завернуть лепешку в полотенце и положить на грудь на всю ночь. Желательно держать до утра и на следующий день не выходить на улицу.2007 №3, 30.