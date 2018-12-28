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Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added yesterday at 14:23

Вот чьи то кумиры - певцы.

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Анжелика Гречина
Анжелика Гречина
02:58
VID-20231222-WA0020.mp4
87 085 views
149 Comments
128 Shares
468 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added yesterday at 12:25

Зеленый лук .......

♨ Рецепты проще простого. Легко и вкусно ♨
♨ Рецепты проще простого. Легко и вкусно ♨

Такой соус я заготавливаю каждый год и храню его в холодильнике.

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02:10
Даже не думала, что лук надо так запасать на зиму. Попробовала и теперь сама так делаю каждый год
3 636 views
0 Comments
20 Shares
65 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added yesterday at 11:46

Курочка...

Вкусно и Просто!
Вкусно и Просто!

👍🏻👍🏻👍🏻🔥

00:54
👍🏻👍🏻👍🏻🔥
508 285 views
171 Comments
750 Shares
5.1K likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 27 at 12:25

Массаж для лица.

Личный доктор - народная медицина
Личный доктор - народная медицина
00:29
video
8 134 views
1 Comment
54 Shares
284 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 27 at 12:12

Отбивные в картофельной панировке.

Женский клуб
Женский клуб

Oтбивные нeжные в кapтoфельнoй паниpoвкe, прocто пaльчики оближeшь

01:00
Отбивные в картофельной панировке
9 805 views
7 Comments
48 Shares
251 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 25 at 15:06

А вы знали?

Полезные советы
Полезные советы

А вы знали?

11 Comments
107 Shares
663 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 24 at 15:52

Рецепт для очищения сосудов головного мозга.

Рецепты и консервация 2021г.
Рецепты и консервация 2021г.

2 Comments
5 Shares
45 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 24 at 15:49

Сколько хранится мясо.

Женский клуб
Женский клуб

ПАМЯТКА: СКОЛЬКО ХРАНИТСЯ МЯСО ✅

1 Comment
4 Shares
25 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 24 at 13:54

Дачникам на заметку....

Женский клуб
Женский клуб

Подсказочка с пакетом

...
01:14
Подсказочка с пакетом
9 589 views
7 Comments
13 Shares
117 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 23 at 17:52

Димексид на стопы лечит даже....

Народная медицина. Рецепты здоровья
Народная медицина. Рецепты здоровья
06:02
Димексид на стопы лечит даже...
16 846 views
5 Comments
140 Shares
696 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 23 at 17:13

Рецепт от комаров и клещей.

Анекдоты. Юмор. Прикольное видео. ПозитиFF. ru
Анекдоты. Юмор. Прикольное видео. ПозитиFF. ru
Бабушкин рецепт от комаров и клещей, который ...
Бабушкин рецепт от комаров и клещей, который не раз меня выручал во время вылазок на природу!
clubok24.ru
#топ_публикаций2024
9 Comments
24 Shares
392 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 23 at 16:38

Маска от морщин.

Анекдоты. Юмор. Прикольное видео. ПозитиFF. ru
Анекдоты. Юмор. Прикольное видео. ПозитиFF. ru
КРАХМАЛ ВМЕСТО БОТОКСА! КОПЕЙКИ ЗА КРАСОТУ! Р...
КРАХМАЛ ВМЕСТО БОТОКСА! КОПЕЙКИ ЗА КРАСОТУ! РЕЗУЛЬТАТ ЗА 15 МИНУТ ВМЕСТО ДОРОГОСТОЯЩИХ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР.
clubok24.ru
#топ_публикаций2024
3 Comments
19 Shares
238 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 23 at 16:25

Правила столового этикета.

...
Женский клуб
Женский клуб

Правила столового этикета.

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01:14
Правила столового этикета. А вы знали?
10 375 views
7 Comments
39 Shares
156 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 23 at 16:07

Подхваты для штор.

Женский клуб
Женский клуб

Подхваты для штор.

...
01:00
Подхваты для штор. Здорово придумано
97 689 views
23 Comments
93 Shares
1K likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 21 at 18:01

Какова ваша реакция?...

Дед Геша
Дед Геша

🇷🇺 Полный беспредел среди мигрантов в России!

...
02:05
🇷🇺 Полный беспредел среди мигрантов в России! 🇷🇺
290 067 views
13 Comments
379 Shares
1.6K likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 21 at 10:58

Вкуснейшие крылышки...

Моя Кухня.Bкусная еда с любовью
Моя Кухня.Bкусная еда с любовью

Вкуснейшие крылья за 30 минут.

...
00:27
Вкуснейшие крылья за 30 минут
77 554 views
23 Comments
346 Shares
2.4K likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 21 at 10:49

Вот куда отправляют яйца чтобы не дешевели....

WLAD W
WLAD W
00:21
Магазины не принимают, чтобы не сбивать другую цену.
10 887 930 views
4.5K Comments
32K Shares
156K likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 20 at 15:56

Мажте пятки йодом....

Полезные советы
Полезные советы

Мажь пятки йoдoм и вce пpoйдeт

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3 Comments
64 Shares
283 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 20 at 12:19

Как определить что яйцо испортилось.

Вкусно и Просто!
Вкусно и Просто!

Как определить что яйцо испортилось 🥚😯

141 Comments
121 Shares
746 likes
Кулинарный шедевр за 30 минут.
Кулинарный шедевр за 30 минут.
added December 20 at 12:14

Чеснок от многих болезней.

МОЙ ДОМАШНИЙ ОЧАГ
МОЙ ДОМАШНИЙ ОЧАГ

СОВЕТ 1: ПОЧТИ ПАНАЦЕЯ...

1 Comment
17 Shares
94 likes
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