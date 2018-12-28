Любимый салат на новый лад - "Селёдка под зеленой шубой".

Свежий вкус на Новый год!

Селёдка под зеленой шубой с сыром без свеклы — это любимый салат по новому.

Сегодня мы предлагаем вам необычный вариант этого салата. Он получается менее калорийными более полезным, благодаря обилию свежих огурцов, зеленого лука и укропа. А вместо майонеза заправить его можно Вашим любимым соусом. Уверены, что этот рецепт вам очень придется по душе, как и нам!

Селёдка под зеленой шубой

Ингредиенты:

сельдь — 1 шт. (филе)

лук зеленый — большой пучок

укроп — большой пучок

огурец свежий — 1 шт.

сыр твердый — 150 г

картофель отварной — 2 -3 шт.

майонез — 300 г

Как приготовить:

1. Филе селедки, без костей естественно, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на тарелку.

