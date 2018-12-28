Свежий вкус на Новый год!
Селёдка под зеленой шубой с сыром без свеклы — это любимый салат по новому.
Сегодня мы предлагаем вам необычный вариант этого салата. Он получается менее калорийными более полезным, благодаря обилию свежих огурцов, зеленого лука и укропа. А вместо майонеза заправить его можно Вашим любимым соусом. Уверены, что этот рецепт вам очень придется по душе, как и нам!
Селёдка под зеленой шубой
Ингредиенты:
сельдь — 1 шт. (филе)
лук зеленый — большой пучок
укроп — большой пучок
огурец свежий — 1 шт.
сыр твердый — 150 г
картофель отварной — 2 -3 шт.
майонез — 300 г
Как приготовить:
1. Филе селедки, без костей естественно, нарезаем небольшими кусочками и выкладываем первым слоем на тарелку.
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