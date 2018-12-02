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Полезные советы!
added today at 11:05
Гороховый суп с копченостями Ингредиенты: ● 500 г ребрышки свиные (копченые) ● 300 г бекон (или грудинка) ● 250 г горох ● 150 г лук ● 4 шт.лавровый лист ● масло подсолнечное ● зелень ● по вкусу соль ● по вкусу перец ● 800 г картофель ● 150 г морковь
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Полезные советы!
added today at 08:05
Слойки с персиками Приготовить такие можно не только с персиками, но и с другими сочными фруктами, например, сливами или грушами. Простой и вкусный рецепт.  Ингредиенты: Тесто слоеное — 1 пласт Персик (крупный) — 2-3 шт. Сахарная пудра — по вкусу Мука — для присыпки стола
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Полезные советы!
added today at 05:05
Сливочно-грушевый пирог с суфле Ингредиенты: Масло сливочное (в тесто) — 100 г Масло сливочное (в начинку) — 150 г Сметана — 70 г Мука пшеничная (в тесто) — 170 г Мука пшеничная (в начинку) — 50 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Сахар — 150 г Белок яичный — 3 шт. Сахарная пудра — 3 ст. л. Груша (без кожуры и сердцевины) — 450 г Ванильный сахар (пакетик) — 15 г
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Полезные советы!
added today at 02:05
Пирог-венок с беконом, яйцами и сыром Такой пирог удобно резать на порционные кусочки! Ингредиенты: Тесто пресное слоеное — 500 г Бекон — 150 г Сыр твердый — 100 г Яйца отварные — 2 шт. Перец черный молотый — по вкусу Свежая зелень — по вкусу Кунжут — по вкусу
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Полезные советы!
added yesterday at 23:05
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками✨ Пекинскую капусту я открыла для себя совсем недавно, но она уже стала часто появляться на нашем столе, а все потому, что она очень нежная и придает блюду вкус лета. Сегодня я решила приготовить салат из этого овоща, на что у меня ушло не более 15 минут. ✨Ингредиенты:✨ — кочан пекинской капусты — 100 г крабовых палочек — 1 банку консервированной кукурузы — 100 г сыра — 200 г майонеза
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Полезные советы!
added yesterday at 20:05
Куриный шашлык с картошкой Ингредиенты: Филе куриное — 1,5 кг Картофель — 7 шт Лук репчатый — 4 шт Соль — по вкусу Перец черный — по вкусу Уксус столовый 9% — 50 мл
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Полезные советы!
added yesterday at 17:05
БЫСТРЫЕ ПИРОЖКИ НА КЕФИРЕ Замечательный рецепт для всей СЕМЬИ ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста: ● стакан кефира ● примерно 4 стакана муки ● 2 яйца ● 2 ст.л. растительного масла ● 1 ч.л. соды ● 2 ч.л сахара ● 1 ч.л. соли Для начинки: ● 6 яиц ● зеленый лук ● соль ● можно добавить чуть-чуть молотого перчика ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Сначала готовим начинку. Вареные яйца и лук мелко рубим, солим по вкусу. Если начинка очень рассыпчатая, добавьте немного растопленного сливочного масла. По желанию можно приправи
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Полезные советы!
added yesterday at 14:05
Рулетики из кабачков Ингредиенты: Кабачки – 4 шт. Сырок – 1-2 шт. Чеснок – 4 зубчика. Помидоры – 1 шт. Зелень и листья салата Соль – по вкусу Майонез Растительное масло для жарки кабачков.
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Полезные советы!
added yesterday at 11:05
Пирог "Улитка" со шпинатом Как же приятно начать свой день с чашечки свежезаваренного вкуснейшего чая, созвать всю семью к столу и наслаждаться обществом друг — друга, душевной беседой и конечно же, горячим, сочным и очень вкусным пирогом. Ингредиенты: Масло сливочное — 200 г Кефир — 1 стак. Соль — 1 щепотка Сахар — 1 щепотка Разрыхлитель — 1 ч. л. Мука — 3,5 стак. Шпинат — 500 г Масло растительное — 2 ст. л. Яйцо куриное — 1 шт. Сыр твёрдый — 200 г Перец чёрный молотый — 1 щепотка Кунжут — 2
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Полезные советы!
added yesterday at 08:05
Малиновый пирог 🍰🍓 1 лимон 200 гр муки 2 ч. ложка разрыхлителя теста 125 гр сахара соль по вкусу 100 мл молока ( 1,5% жирности) + 5 ст. ложек для теста 4 ст. ложки растительного масла 125 гр обезжиренного творога 325 гр свежей малины (или замороженной) 1 ст. ложка крахмала 175 гр сметаны 3 яйца сахарная пудра по вкусу
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Полезные советы!
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Лёгкий и вкусный тортик на кефире Ингредиенты: Тесто: -3 яйца, -1 стакан кефира, -1 стакан сах.песка, -0.5 ч.л. соды(погасить), -2 стакана муки. Приготовление: Всё хорошо взбить(тесто как густая сметана). Тесто разделить на 2 равн. части,в одну добавить 1 ч.л. какао. Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым ножом на 2. Крем: -500 гр.сметаны, -100 гр. сах.песка. Приготовление: Коржи смазать кремом (по желанию можно добавить орешки,цукаты). Сверху присыпать какао. Дать настояться (3 часа). Приятного чаепития!