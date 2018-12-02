added today at 11:05
added today at 08:05
added today at 05:05
Сливочно-грушевый пирог с суфле Ингредиенты: Масло сливочное (в тесто) — 100 г Масло сливочное (в начинку) — 150 г Сметана — 70 г Мука пшеничная (в тесто) — 170 г Мука пшеничная (в начинку) — 50 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Сахар — 150 г Белок яичный — 3 шт. Сахарная пудра — 3 ст. л. Груша (без кожуры и сердцевины) — 450 г Ванильный сахар (пакетик) — 15 г
added today at 02:05
added yesterday at 23:05
Салат с пекинской капустой и крабовыми палочками Пекинскую капусту я открыла для себя совсем недавно, но она уже стала часто появляться на нашем столе, а все потому, что она очень нежная и придает блюду вкус лета. Сегодня я решила приготовить салат из этого овоща, на что у меня ушло не более 15 минут. Ингредиенты: — кочан пекинской капусты — 100 г крабовых палочек — 1 банку консервированной кукурузы — 100 г сыра — 200 г майонеза
added yesterday at 20:05
added yesterday at 17:05
БЫСТРЫЕ ПИРОЖКИ НА КЕФИРЕ Замечательный рецепт для всей СЕМЬИ ИНГРЕДИЕНТЫ: Для теста: ● стакан кефира ● примерно 4 стакана муки ● 2 яйца ● 2 ст.л. растительного масла ● 1 ч.л. соды ● 2 ч.л сахара ● 1 ч.л. соли Для начинки: ● 6 яиц ● зеленый лук ● соль ● можно добавить чуть-чуть молотого перчика ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Сначала готовим начинку. Вареные яйца и лук мелко рубим, солим по вкусу. Если начинка очень рассыпчатая, добавьте немного растопленного сливочного масла. По желанию можно приправи
added yesterday at 14:05
added yesterday at 11:05
Пирог "Улитка" со шпинатом Как же приятно начать свой день с чашечки свежезаваренного вкуснейшего чая, созвать всю семью к столу и наслаждаться обществом друг — друга, душевной беседой и конечно же, горячим, сочным и очень вкусным пирогом. Ингредиенты: Масло сливочное — 200 г Кефир — 1 стак. Соль — 1 щепотка Сахар — 1 щепотка Разрыхлитель — 1 ч. л. Мука — 3,5 стак. Шпинат — 500 г Масло растительное — 2 ст. л. Яйцо куриное — 1 шт. Сыр твёрдый — 200 г Перец чёрный молотый — 1 щепотка Кунжут — 2
added yesterday at 08:05
Малиновый пирог 1 лимон 200 гр муки 2 ч. ложка разрыхлителя теста 125 гр сахара соль по вкусу 100 мл молока ( 1,5% жирности) + 5 ст. ложек для теста 4 ст. ложки растительного масла 125 гр обезжиренного творога 325 гр свежей малины (или замороженной) 1 ст. ложка крахмала 175 гр сметаны 3 яйца сахарная пудра по вкусу
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