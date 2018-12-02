Лёгкий и вкусный тортик на кефире Ингредиенты: Тесто: -3 яйца, -1 стакан кефира, -1 стакан сах.песка, -0.5 ч.л. соды(погасить), -2 стакана муки. Приготовление: Всё хорошо взбить(тесто как густая сметана). Тесто разделить на 2 равн. части,в одну добавить 1 ч.л. какао. Испечь 2 коржа, остудить и разрезать острым ножом на 2. Крем: -500 гр.сметаны, -100 гр. сах.песка. Приготовление: Коржи смазать кремом (по желанию можно добавить орешки,цукаты). Сверху присыпать какао. Дать настояться (3 часа). Приятного чаепития!