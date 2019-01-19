added January 19 2019 at 05:00
added June 9 2019 at 20:30
added April 28 2019 at 20:30
added January 20 2019 at 05:00
added January 18 2019 at 05:00
added today at 15:00
added today at 13:35
Свекольный чизкейк Ингредиенты: НИЗ: 150 г крекеров 50 г сливочного масла СЫРНАЯ МАССА: 500 г молотого творога 1/2 стакана сливок 18% 3 яйца 1 пучок листьев свеклы 1 столовая ложка лимонного сока черный перец 1 чайная ложка соли КРЕМ БОЛЬШОЙ: 1 чашка сливок 18% поваренная соль лимонным перцем свежий укроп
Приготовление: Сокрушить крекеры полностью. Влейте растопленное горячее масло и смешайте до получения консистенции влажного песка. Положите на дно формы диаметром 20 см. Хорошо прижимается к низу. Сократите листья свеклы как можно меньше. Жарить на сковороде с небольшим количеством масла, добавив лимонный сок. Это должно немного мягчиться. Отложите, чтобы остыть. Смешайте молотый творог и сливки в миске. Добавить яйца и перемешать. Добавьте охлажденную свеклу к творожной массе и перемешайте.
added today at 11:00
added today at 08:35
Литовский холодный суп в виде торта с яйцами Ингредиенты: НИЗ: 50 г соленых крекеров СУП С КРЕМОМ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ХОЛОДОМ: 1 пучок листьев свеклы 1 столовая ложка лимонного сока 1 столовая ложка очищенного масла 1 зубчик чеснока 1 свежий огурец 400 г сливок 12% 200 г кефира поваренная соль черный перец 1 чайная ложка укропа 3 чайные ложки желатина 1/4 стакана воды 8 яиц свежий зеленый лук
Приготовление: Яйца сварить вкрутую. Форма для выпечки диаметром 19 см, выровняйте с помощью липкой пленки и раздавите сухари внизу и выровняйте их. Залейте желатин холодной водой и отложите для набухания. Мелко нарезать свеклу и мелкую свеклу. Разогреть осветленное масло на сковороде и добавить свеклу. Во время жарки посыпьте лимонным соком и добавьте измельченный чеснок. Когда свекла уменьшит свой объем, налейте немного воды и варите на медленном огне до мягкости. Вся жидкость должна испар
added today at 06:00
added yesterday at 21:00
added yesterday at 18:35
Приготовление: Замочите рулет в молоке, и когда он станет мягким, отожмите его и добавьте в фарш. Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде. После того как он остынет, смешайте с мясом, добавив яйцо и специи. Наконец, добавьте 2-3 столовые ложки панировочных сухарей. Положите кусочек маццареллы в небольшую порцию мяса и сформируйте фрикадельки. Смажьте каждый шарик в сухарях и обжарьте в горячем масле с каждой стороны. Положите его на бумажное полотенце. Раскатать охлажденное слоеное тес
added yesterday at 15:00
Вкусная закуска Ингредиенты: Кабачки/цукини -3-4 шт. Яйца -2 шт. Мука -2 ст.л. Соль, перец, чеснок -по вкусу. Сыр моцарелла -100 г. Сыр твёрдых сортов -100 г. Для начинки можно использовать всё что вы пожелаете, я использовала филе курицы (потушила с соевым соусом), болгарский перец, помидор Черри, зелёный лук.
added yesterday at 13:35
Омлет с грибами и курицей Ингредиенты: ОМЛЕТ: 4 яйца 1/3 чайной ложки соли 1/4 стакана пшеничной муки 1/2 чайной ложки приправы карри 3 столовые ложки рапсового масла сладкий молотый перец НАПОЛНЕНИЕ: 1 маленькая луковица 300 г грибов 1 маленькое куриное филе 2 столовые ложки консервированной кукурузы 200 г желтого сыра поваренная соль черный перец куриная специя
Приготовление: Куриное филе нарезать на мелкие кусочки, посыпать специями и слегка обжарить. Нарежьте грибы и обжарьте вместе с мелко нарезанным луком. Натереть сыр на терке для овощей. Яйца взбить с солью, пока масса не станет пышной и не увеличится в объеме. Налейте масло и осторожно добавьте просеянную муку вместе со специями карри. Вылейте в форму для выпечки размером 24 x 35 см, выстланную бумагой для выпечки. Поставить в разогретую до 170 * С духовку и выпекать 25 минут.После выпекания
added yesterday at 11:00
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