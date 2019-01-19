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Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added January 19 2019 at 05:00
«Давайте поиграем!» ☺ 💥 Очень простая, но увлекательная игра. Приятного всем настроения!
#кулинарные_хитрости #игра
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added June 9 2019 at 20:30
У нас новая игра-загадка 😐 Сможете решить правильно ?
#кулинарные_хитрости #игра_загадка
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added April 28 2019 at 20:30
Спорим, вы не угадаете ? 😀 Просьба - НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ ДРУГ ДРУГУ!
#кулинарные_хитрости #игра_загадка
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added January 20 2019 at 05:00
У нас новая игра-загадка 😐 Сможете решить ?
#кулинарные_хитрости #игра_загадка
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added January 18 2019 at 05:00
Спорим, вы не угадаете ? 😀 Просьба - НЕ ПОДСКАЗЫВАТЬ ДРУГ ДРУГУ!
#игра_загадка #кулинарные_хитрости
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added today at 15:00
Лимонад «Малина-Маракуйя » ⤵ Ингредиенты: Пюре из малины — 200гр Пюре Маракуйи — 160г( если нет, можно как у меня просто сироп Monin 30-50 мл) Лайм — 30гр Цельная малина 50гр Содовая (минеральная вода с газом ) — 600 -800мл Лёд — по вкусу
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #десерты
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added today at 13:35
Свекольный чизкейк 📌 Ингредиенты: НИЗ: 150 г крекеров 50 г сливочного масла СЫРНАЯ МАССА: 500 г молотого творога 1/2 стакана сливок 18% 3 яйца 1 пучок листьев свеклы 1 столовая ложка лимонного сока черный перец 1 чайная ложка соли КРЕМ БОЛЬШОЙ: 1 чашка сливок 18% поваренная соль лимонным перцем свежий укроп
📌 Приготовление: Сокрушить крекеры полностью. Влейте растопленное горячее масло и смешайте до получения консистенции влажного песка. Положите на дно формы диаметром 20 см. Хорошо прижимается к низу. Сократите листья свеклы как можно меньше. Жарить на сковороде с небольшим количеством масла, добавив лимонный сок. Это должно немного мягчиться. Отложите, чтобы остыть. Смешайте молотый творог и сливки в миске. Добавить яйца и перемешать. Добавьте охлажденную свеклу к творожной массе и перемешайте.
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added today at 11:00
Запечённая грудка с помидорами и сыром, со сливочно-грибным соусом😋 📌 Ингредиенты: Куриное филе- 3 шт. Твёрдый сыр- 150 гр.  Помидоры- 2 шт.   Растительное масло- 2 ст.л.   Соль, перец, итальянские травы- по вкусу
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #вторые_блюда
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added today at 08:35
Литовский холодный суп в виде торта с яйцами 🔥 📌 Ингредиенты: НИЗ: 50 г соленых крекеров СУП С КРЕМОМ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫМ ХОЛОДОМ: 1 пучок листьев свеклы 1 столовая ложка лимонного сока 1 столовая ложка очищенного масла 1 зубчик чеснока 1 свежий огурец 400 г сливок 12% 200 г кефира поваренная соль черный перец 1 чайная ложка укропа 3 чайные ложки желатина 1/4 стакана воды 8 яиц свежий зеленый лук
📌 Приготовление: Яйца сварить вкрутую. Форма для выпечки диаметром 19 см, выровняйте с помощью липкой пленки и раздавите сухари внизу и выровняйте их. Залейте желатин холодной водой и отложите для набухания. Мелко нарезать свеклу и мелкую свеклу. Разогреть осветленное масло на сковороде и добавить свеклу. Во время жарки посыпьте лимонным соком и добавьте измельченный чеснок. Когда свекла уменьшит свой объем, налейте немного воды и варите на медленном огне до мягкости. Вся жидкость должна испар
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added today at 06:00
Туркменский плов 😍 ⤵ Ингредиенты: Мясо- 800 гр. Лук- 2 шт. Морковь- 800 гр. Рис- 1 кг. Чеснок- 1 головка Растительное масло- 200 мл. Соль, приправа Зира- по вкусу
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты#плов
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added yesterday at 21:00
Запеканка из брокколи  ⤵ Ингредиенты: Брокколи (400 гр) Ветчина Сыр 3 яйца 2/3 стакана молока (стакан 200мл) 4 полные столовые ложки муки Соль Чёрный перец
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #запеканки
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added yesterday at 18:35
Фрикадельки с моцареллой в слоеном тесте 📌 Ингредиенты: 1 большая пачка слоеного теста около 150 г сыра моцарелла ФРИКАДЕЛЬКИ: 300 г мясного фарша со свиной лопатки 1 кайзер ролл молоко для замачивания 1 яйцо 1 луковица панировочные сухари поваренная соль черный перец рапсовое масло для жарки
📌 Приготовление: Замочите рулет в молоке, и когда он станет мягким, отожмите его и добавьте в фарш. Лук нарезать кубиками и обжарить на сковороде. После того как он остынет, смешайте с мясом, добавив яйцо и специи. Наконец, добавьте 2-3 столовые ложки панировочных сухарей. Положите кусочек маццареллы в небольшую порцию мяса и сформируйте фрикадельки. Смажьте каждый шарик в сухарях и обжарьте в горячем масле с каждой стороны. Положите его на бумажное полотенце. Раскатать охлажденное слоеное тес
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added yesterday at 15:00
Вкусная закуска 😍 📌 Ингредиенты: Кабачки/цукини -3-4 шт. Яйца -2 шт. Мука -2 ст.л. Соль, перец, чеснок -по вкусу. Сыр моцарелла -100 г. Сыр твёрдых сортов -100 г. Для начинки можно использовать всё что вы пожелаете, я использовала филе курицы (потушила с соевым соусом), болгарский перец, помидор Черри, зелёный лук.
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #закуски
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added yesterday at 13:35
Омлет с грибами и курицей 🔥 📌 Ингредиенты: ОМЛЕТ: 4 яйца 1/3 чайной ложки соли 1/4 стакана пшеничной муки 1/2 чайной ложки приправы карри 3 столовые ложки рапсового масла сладкий молотый перец НАПОЛНЕНИЕ: 1 маленькая луковица 300 г грибов 1 маленькое куриное филе 2 столовые ложки консервированной кукурузы 200 г желтого сыра поваренная соль черный перец куриная специя
📌 Приготовление: Куриное филе нарезать на мелкие кусочки, посыпать специями и слегка обжарить. Нарежьте грибы и обжарьте вместе с мелко нарезанным луком. Натереть сыр на терке для овощей. Яйца взбить с солью, пока масса не станет пышной и не увеличится в объеме. Налейте масло и осторожно добавьте просеянную муку вместе со специями карри. Вылейте в форму для выпечки размером 24 x 35 см, выстланную бумагой для выпечки. Поставить в разогретую до 170 * С духовку и выпекать 25 минут.После выпекания
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
added yesterday at 11:00
Мини пицца 😍 📌 Ингредиенты: Слоёное бездрожжевое тесто -1упаковка(400 грамм) Колбаса-300 грамм  Сыр-150 грамм Помидор-2 штуки  Кетчуп Зелень Мука для раскатывания теста
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #пицца
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Кулинарные хитрости - Почему мы этого не знали?
20 Jul
989 525 participants in the group
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Заливной пирог с ветчиной и сыром 🔥 📌 Ингредиенты: Тесто  Яйца - 3 шт Кефир - 400 мл Соль - 1/2ч.л. Мука - 300 г. Разрыхлитель - 1 ч.л. Сливочное масло - 1 ч.л. ( для формы) Форма - 22см ⠀ Начинка  Ветчина - 250 г. Болгарский перец - 1 шт. Сыр любой - 100 г. Зелень петрушки Кунжут - 1 ст.л.
#кулинарные_хитрости #гиф_рецепты #пироги
Ida Hild(Schumacher)
20 Jul
Ida Hild(Schumacher)
  • 1
Natalia Alexandrovna
yesterday 04:01
Natalia Alexandrovna
😍
  • 0
Лариса Аникина(Питателева)
yesterday 06:05
Лариса Аникина(Питателева)
Лучше с рыбой!
  • 0
Фидания Галиуллина
yesterday 08:18
Фидания Галиуллина
❤
  • 0
Наталья Санникова
yesterday 12:35
Наталья Санникова
😍
  • 0
Тихомир М
03:03
Тихомир М
😃
  • 0
Тихомир М
03:03
Тихомир М
😃
  • 0
Ольга 🌹
13:53
Ольга 🌹
.
  • 0
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