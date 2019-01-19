Заливной пирог с ветчиной и сыромИнгредиенты: Тесто Яйца - 3 шт Кефир - 400 мл Соль - 1/2ч.л. Мука - 300 г. Разрыхлитель - 1 ч.л. Сливочное масло - 1 ч.л. ( для формы) Форма - 22смНачинка Ветчина - 250 г. Болгарский перец - 1 шт. Сыр любой - 100 г. Зелень петрушки Кунжут - 1 ст.л.