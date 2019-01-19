Овощная запеканка🥕Ингредиенты Морковь - 1 шт Брокколи - 500 г Сливки 10% - 180 мл Сыр - 100 г Яйца - 2 шт Паприка - 1 ч.л. Соль и молотый перец по вкусу Чеснок по желанию