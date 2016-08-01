Вау! Домашняя клубничка посреди зимы. Выращивайте ее прямо в квартире. Набор «Сказочный сбор»Первый урожай уже через три - четыре неделиОт 3 кг свежей клубники в месяц с одного набораНепередаваемый вкус и аромат натуральных ягод, выращенных собственноручно!Минимум времени и трудаВыгодно по цене! Чудо-ягодница «Сказочный сбор» - витаминная поддержка для всей семьи. Заказывайте, пока что цены снижены