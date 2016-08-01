added today at 21:43
Очень вкусно! Пальчики оближешь!
Удивительные факты
added today at 20:41
ПРОСТЕНЬКОЕ ТИРАМИСУ ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 200 гр. любого песочного печенья ● 200 гр. нежирного творога ● 100 гр. сметаны ● 50 гр. сахара ● 1 ч. л кофе ● ваниль ● какао ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Смешать в блендере творог, сметану, сахар и ваниль до однородной массы. Приготовить кофе ( я брала обычный растворимый). 2. Окунаем печенье на 5 сек. в кофе. Затем поочередно выкладывая слои из печенья и крема формируем десерт ( я это делала в стеклянной чашке). 3. Присыпать какао через ситечко. Оставить в холодильни
added today at 20:21
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added today at 19:41
Шоколадный пирог с творожными шариками! Ингредиенты на форму 22-24 см: Для шариков из творога: • Творог — 250 г • Мука — 3 ст. л. • Яйцо — 1 шт. или 2 желтка • Сахар — 50 г • Кокосовая стружка — 40 г Для теста: • Мука — 150 г • Яйца — 3 шт. • Сахар — 100 г • Ванильный сахар — 1 ст. л. • Соль — щепотка • Шоколад — 100 г • Какао — 3 ст. л. • Крахмал — 2 ст. л. • Разрыхлитель — 1 ч. л. • Молоко — 100-150 мл Для глазури: • Шоколад — 100 г • Мед — 20 г • Сливочное масло
added today at 19:21
Эта микстура «скорая помощь» от боли в суставах
Подружке на ушко
added today at 19:01
Мука - 3 стакана Кефир - 1 стакан Яйцо - 2 штуки Сахар - 1 чайная ложка Соль - 1 чайная ложка Сода - 0,5 чайной ложки Масло растительное - 1 столовая ложка Сыр твёрдый - 400 грамм Масло сливочное - 50 грамм. 1. В кефир добавить 1 яйцо, соль, сахар, растительное масло и всё хорошо перемешать. 2. В 2 стакана просеянной муки добавляем соду, перемешиваем и соединяем с кефиром. Замешиваем мягкое тесто, посыпая понемногу оставшийся стакан муки. Тесто должно получиться мягкое, способное держать фор
added today at 18:44
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