Способы восстановления волос в условиях дома Интенсивный курс реабилитации невозможен без применения различных настоев и масок. По 1 ст. ложке сока алоэ, моркови и лимона смешиваются с таким же количеством коньяка и касторки. После добавления яичного желтка, смесь наносится на полчаса. 2. 2 ст. ложки репейного и касторового масел разводятся витаминами А, Е и димексидом (по 1 ст. ложке). Маска втирается в корни, а затем распределяется по длине волос и оставляется на 4 часа под утепляющей повязкой. 3. В полстакана кипятка засыпать 30 г ромашки, час настаивать, затем добавить ложку меда. Получившуюся смесь держать на волосах в течение часа.