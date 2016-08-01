added today at 18:00
Удивительно, но факт: комнатные растения способны оказывать влияние на наше здоровье и душевное состояние. Эти симпатичные создания могут быть как замечательными друзьями, так и тайными недоброжелателями, окопавшимися в непосредственной близости от нас. С точки зрения древнекитайского учения фэн-шуй цветы несут определенную энергетику, что непосредственно сказывается на здоровье и благополучии человека.
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Способы восстановления волос в условиях дома Интенсивный курс реабилитации невозможен без применения различных настоев и масок. По 1 ст. ложке сока алоэ, моркови и лимона смешиваются с таким же количеством коньяка и касторки. После добавления яичного желтка, смесь наносится на полчаса. 2. 2 ст. ложки репейного и касторового масел разводятся витаминами А, Е и димексидом (по 1 ст. ложке). Маска втирается в корни, а затем распределяется по длине волос и оставляется на 4 часа под утепляющей
added yesterday at 22:00
added yesterday at 18:00
Банановое мороженое Ингредиенты: ⠀ ⠀ ️бананы ️сливки или молоко по желанию пару столовых ложек ⠀ ⠀ Приготовление : ⠀ ⠀ 🖍бананы режем на тонкие круги лучше всего выложить каждый круг на доску и отправить в морозильник на не менее 4 часов ⠀ ⠀ 🖍в блендере перебиваем замороженный банан (это займет 5-10мин) по желанию добавляем молоко ⠀ Мороженое готово ,приятного аппетита ️
added yesterday at 14:00
Зачем мужики смотрят на других девушек, если уже с кем-то встречаются? Закончилось 8 марта, тюльпаны все распродали, остались только воспоминания и фото в соцсетях. С друзьями тоже ходили праздновать в бар, там собралось много парочек. Одна сидела недалеко от нашего столика. На поведение мужчины я сразу обратила внимание, ведь пару раз глазками стрелял он и в мою сторону. Парень и девушка симпатичные, но парень всё время заглядывался на других. Стоило девушки отойти в уборную, как тот к
added yesterday at 10:00
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Алоэ это чудо-раcтение, проверенное веками. Εcли в доме раcтет cтолетник, лучшего лекаря и придумать невозможно. Оно обладает многими функциями: обезболивающей, антимикробной, противовоcпалительной, функцией мощного иммуномодулятора (cтимулятора), противоопухолевого cредcтва, антиокcиданта. Оно cпоcобно значительно уменьшить чиcленноcть бактерий в помещении: 2-3 взроcлых куcта или 7-8 молодых улучшают качеcтво воздуха в 20-метровой жилой комнате минимум в 2 раза. Κогда в доме больной, вы мож
added March 14 at 22:00
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