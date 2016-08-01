Как Японцы убирают свисающий живот и бока, благодаря 5 минутной гимнастике с полотенцем Часовые тренировки и экспресс диеты не имеют такой популярности, как метод Японской гимнастики при помощи полотенца или валика. И популярность таких упражнений очевидна, ведь выполнять можно в любое время всего 5 минут в день, а результат можно осознать на себе уже спустя неделю. Ничего замысловатого и сверх сложного. Говорят, метод коррекции фигуры с помощью валика в стране восходящего солнца, появился не давно — около 12 лет назад. Наконец-то он дошел и до нас. Благодаря 5 минутной гимнастике с полотенцем Японцы убирают свисающий живот и бока, а еще исправляют осанку.Yпражнение сравнимо с массажем, но бесплатно и быстро у себя дома. Поехали: 1. Cкатываем из банного полотенца тугой валик-сосиску, длиной 40 сантиметров, а толщиной 8-11 сантиметров. Чтобы валик не потреял форму я скрепляла его резинкой для волос с двух сторон. 2. Caдиmся обязательно на твердый пол. 3. Опускаемся на валик-полотенце, чтобы он был поперек вашего тела, т.е. под поясницей (под пупком).4. Ноги разводим ширину плеч, а ступни вместе, как «косолапый медведь» 5. Руки вытянуты и прямы за головой, ладонями вниз и соединены между собой мизинчиками. Сначала будет неудобно, но практикуйтесь. 6. Лежим пять минут, легко дышим и не беспокоимся ни о чем, а тем временем ваша осанка выпрямляется сама, живот втягивается. Мне было некомфортно и я пролежала 2 минуты, но через пару дней я уже могла видеть как животик уменьшается и увеличивается мое время на выполняемость упражнения.