Банановое мороженое Ингредиенты: ⠀ ⠀️бананы️сливки или молоко по желанию пару столовых ложек ⠀ ⠀ Приготовление : ⠀ ⠀ 🖍бананы режем на тонкие круги лучше всего выложить каждый круг на доску и отправить в морозильник на не менее 4 часов ⠀ ⠀ 🖍в блендере перебиваем замороженный банан (это займет 5-10мин) по желанию добавляем молоко ⠀ Мороженое готово ,приятного аппетита