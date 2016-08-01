added today at 18:00
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#советы 1. Когда будете стирать зимние шерстяные вещи, добавьте в последнюю при полоскании воду 1 ч.л. глицерина. Шерстяные вещи станут мягче. 2. Если вы стираете в машине цветное бельё, добавьте в воду 2-3 ст.л. обычной соли. Вещи не полиняют, краски станут ярче. 3. Одежда из синтетических тканей требует постоянного и правильного ухода. Стирать и чистить её надо чаще, чем изделия из натуральных волокон. 4. Если платье надевалось 5-6 раз, его надо стирать. Вызвано это тем, что легкая электри
added today at 10:00
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added yesterday at 22:00
#рецепты ИНГРЕДИЕНТЫ говядина - 800 гр. картофель - 500 гр. лук - 1 шт. смесь лесных грибов - 400 гр. соль перец - растительное масло - 3 ст.л. кипяток - 0,5 л. Приготовление блюда; Говядину нарезать крупным кубиком, посолить и поперчить, небольшими порциями обжарить на растительном масле в толстостенной сковороде, выложить. Картофель нарезать крупно, обжарить на оставшемся масле. К картофелю добавить лук, перемешать, готовить пару минут. Вернуть мясо в сковороду, влить кипяток, накрыт
added yesterday at 18:00
added yesterday at 14:00
Хранение игрушек в ванной Контейнеры для игрушек. С помощью самого простого рейлинга, прикрученного возле ванны, и нескольких небольших пластиковых контейнеров можно существенно увеличить возможности небольшой ванной комнаты. Такую систему хранения можно использовать для хранения детских игрушек, шампуней, мочалок и косметических принадлежностей.
added yesterday at 10:00
added yesterday at 06:00
added January 16 at 22:00
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