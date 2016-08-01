Куриные грудки с сыром в хрустящей панировке Ингредиенты Филе куриных грудок,500 грамм Твёрдого сыра,100 грамм Ветчины,100 грамм Яйца,4 шт Панировочных сухарей,1 стакан растительное масло. Приготовление: 1. Куриное филе нарежьте большими тонкими пластинами и каждую немного отбейте. 2. Тонко нарежьте сыр и ветчину. 3. Возьмите куриный пласт, выложите на одну половинку сыр, сверху — ветчину и накройте второй половинкой. Получится кусок мяса, внутри начинка. 4. В одной миске взбейте яйца, в другую насыпьте сухари. Каждый начиненный кусок курицы обмакните в яичную массу, затем обваляйте в сухарях, ещё раз в яичной массе и сухарях. Обжарьте в раскалённом масле с обеих сторон до хрустящей корочки.