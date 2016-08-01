Куриные голени в чайном маринаде Куриные голени, благодаря чайному маринаду, получаются очень вкусными и нежными. Мясо буквально тает во рту. Ингредиенты: куриные голени 1 кг Маринад: чай черный крепко заваренный 400 мл соевый соус 3 ст л сахар 1 ч л соль 0,5 ч л молотый кориандр 1 ч л паприка 1 ч л перец красный молотый 1/3 ч л масло подсолнечное 2 ст л Смешать все для маринада, залить голени, перемешать и оставить на несколько часов (я оставляла на ночь в холодильнике). Затем выложить голени без маринада в форму для запекания и запекать минут 40 при температуре 180 градусов. Очень вкусно!!! Приятного аппетита!