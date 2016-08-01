added today at 22:11
Приготовление: 1. Муку просеять в большую чашку. 2. В воде растворить соль и сахар. 3. Сделать в муке лунку, влить туда водяной раствор, водку, растительное масло. 4. Тщательно вымесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре, примерно на час. 5. Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. Для начинки прекрасно подойдёт говядина или баранина, или можно сделать микс из этих двух видов мяса. 6. Готовое тесто раскатайте скалкой так, чтобы толщина его не пр
added today at 20:55
added today at 19:07
Танец мамы и двух взрослых сыновей на юбилейном вечере взорвал интернет! Профессионально...
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added today at 18:30
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added today at 17:05
Необычным танцем является «Трайбл». В нём сочетается изящество, загадочность Востока с современной...
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added today at 16:00
Ленивые мясные чебуреки из лаваша Ингредиенты: фарш мясной 500 г лаваш тонкий 1 шт. лук репчатый 1 головка вода/молоко специи Приготовление: Поделить лаваш на части. Налить в фарш молоко или воду, чтобы он стал жидковатым. На одну сторону лаваша намазать фарш, второй стороной накрыть. Придавить совсем чуть-чуть рукой. Жарить ленивые мясные чебуреки из лаваша с двух сторон на растительном масле. Они получаются очень хрустящими. Приятного Вам аппетита!
added today at 15:01
Восхитительный торт «Спартак» Ингредиенты для теста: Мука – 400 гр Молоко – 100 мл Сахар – 1 стакан Яйцо куриное – 1 шт Мед – 2 ст.л. Маргарин сливочный – 50 гр Какао-порошок – 2 ст.л. Разрыхлитель – 1 ст.л. Ингредиенты для крема: Яйца куриные – 2 шт Сахар – 4 ст.л. Молоко – 500 мл Масло сливочное – 400 гр Мука – 2 ст.л. Ингредиенты для глазури: Жирная сметана – 3 ст.л. Какао-порошок – 3 ст.л. Масло сливочное – 30 гр Сахарная пудра – 3 ст.л. Приготовление»: В первую очередь
added today at 14:11
Свидетельница на свадьбе спела так, что все гости вместе с тамадой не выдержали. Слушаю ее голос и мурашки по коже.
Все поклонники Аллы Пугачевой придут в восторг от просмотра этого видео. Оно...
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added today at 13:17
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Дискотека 80-х
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