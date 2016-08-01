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Вкусное меню
added today at 22:11
Чебуреки с мясом. Очень удачное хрустящее тесто! Ингредиенты на тесто: Мука — 8 стакана Вода — 3 стакана Соль — 2 ч. л. Сахар — 2 ч. л. Масло растительное — 150 мл Водка — 1 ст. л. Да, и никогда не добавляйте в тесто яйца! Из-за яиц тесто получается жестким!
Приготовление: 1. Муку просеять в большую чашку. 2. В воде растворить соль и сахар. 3. Сделать в муке лунку, влить туда водяной раствор, водку, растительное масло. 4. Тщательно вымесить тесто, обернуть его пищевой пленкой и оставить при комнатной температуре, примерно на час. 5. Пока тесто отдыхает, можно приготовить начинку. Для начинки прекрасно подойдёт говядина или баранина, или можно сделать микс из этих двух видов мяса. 6. Готовое тесто раскатайте скалкой так, чтобы толщина его не пр
Вкусное меню
added today at 20:55
Вкусное меню
added today at 19:07
Интернет был покорен танцем мамы и сыновей. 1 млн просмотров.
Танец мамы и двух взрослых сыновей на юбилейном вечере взорвал интернет! Профессионально...
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Какая настоящая фамилия Сталина?
Total participants: 89
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Вкусное меню
added today at 18:30
Хранилище статусов
Хранилище статусов
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Вкусное меню
added today at 18:02
Новый способ похудения за три дня. Можно есть все! Из кукольной посуды и понарошку 😜
Вкусное меню
added today at 17:05
От этого танца невозможно оторваться с первых секунд!
Необычным танцем является «Трайбл». В нём сочетается изящество, загадочность Востока с современной...
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А потом этот новорожденный красавчик вырастет и станет грозным хищником.. Каким?
Total participants: 86
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Вкусное меню
added today at 16:00
Ленивые мясные чебуреки из лаваша Ингредиенты: фарш мясной 500 г лаваш тонкий 1 шт. лук репчатый 1 головка вода/молоко специи Приготовление: Поделить лаваш на части. Налить в фарш молоко или воду, чтобы он стал жидковатым. На одну сторону лаваша намазать фарш, второй стороной накрыть. Придавить совсем чуть-чуть рукой. Жарить ленивые мясные чебуреки из лаваша с двух сторон на растительном масле. Они получаются очень хрустящими. Приятного Вам аппетита!
Вкусное меню
added today at 15:01
Восхитительный торт «Спартак» Ингредиенты для теста: Мука – 400 гр Молоко – 100 мл Сахар – 1 стакан Яйцо куриное – 1 шт Мед – 2 ст.л. Маргарин сливочный – 50 гр Какао-порошок – 2 ст.л. Разрыхлитель – 1 ст.л. Ингредиенты для крема: Яйца куриные – 2 шт Сахар – 4 ст.л. Молоко – 500 мл Масло сливочное – 400 гр Мука – 2 ст.л. Ингредиенты для глазури: Жирная сметана – 3 ст.л. Какао-порошок – 3 ст.л. Масло сливочное – 30 гр Сахарная пудра – 3 ст.л. Приготовление»: В первую очередь
Вкусное меню
added today at 14:11
Свидетельница на свадьбе спела так, что все гости вместе с тамадой не выдержали. Слушаю ее голос и мурашки по коже.
Все поклонники Аллы Пугачевой придут в восторг от просмотра этого видео. Оно...
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Кто эта певица на фото?
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Вкусное меню
added today at 13:17
ㅤНика 🍒
ㅤНика 🍒
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Дискотека 80-х
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Куриные голени в чайном маринаде Куриные голени, благодаря чайному маринаду, получаются очень вкусными и нежными. Мясо буквально тает во рту. Ингредиенты: куриные голени 1 кг Маринад: чай черный крепко заваренный 400 мл соевый соус 3 ст л сахар 1 ч л соль 0,5 ч л молотый кориандр 1 ч л паприка 1 ч л перец красный молотый 1/3 ч л масло подсолнечное 2 ст л Смешать все для маринада, залить голени, перемешать и оставить на несколько часов (я оставляла на ночь в холодильнике). Затем выложить голени без маринада в форму для запекания и запекать минут 40 при температуре 180 градусов. Очень вкусно!!! Приятного аппетита!
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