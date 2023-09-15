ДО ЧЕГО ЖЕ ВКУСНО! Нежный и ароматный апельсиновый кекс
Всем привет, мои дорогие! Сегодня для вас обалденно вкусный апельсиновый кекс.
Что нужно:
Тесто:
- 2 яйца
- 100 г сливочного масла
- 1,5 ст л кокосовой стружки (можно заменить маком или обойтись без неё)
- 160 г муки
- щепотка соли
- 1 ч л разрыхлителя
- 60 г сметаны
- 120 г сахара
- цедра одного апельсина или 1 ст ложка сухой (я использую готовую, так как мы потом с детьми из оставшихся половинок апельсина делаем кормушки для птичек)
Выпекаем 50 минут при 170°
Сироп для пропитки:
- сок половины апельсина (50-60 мл)
- 30 г сахара
Украсить по желанию можно сахарной пудрой или шоколадной глазурью с орешками.
Мой рецепт шёлковой глазури здесь: https://ok.ru/group/53521268605139/topic/155442644970451
Ставьте класс этому рецепту и делитесь им с друзьями. Вам не сложно, а мне приятно ваше внимание.
Всем добра! С любовью, Алена «Мама готовит»
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