✳️ РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША Ингредиенты: - 100гр сыра - 2 вареных яйца - Лаваш - 100-150гр паштета - 150гр сметаны или натурального йогурта Яйца и сыр натираем на тёрке. Лист лаваша смазываем паштетом. Накрываем вторым листом, смазываем сметаной и посыпаем сыром. Накрываем третьим листом лаваша. Смазываем сметаной и посыпаем яйцом. Подсаливаем и сворачиваем в рулет. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут. ✳️ ПЕЧЁНОЧНАЯ ЗАКУСКА Ингредиенты: - 1кг куриной печени - 3 яйца - Чеснок (использовала сушеный) - 1ч.л. разрыхлителя - 3 ст.л. муки - 1 луковица - 300гр грибов - Творожный сыр В блендер кладём печень, разбиваем яйца, солим, перчим, добавляем сушеный чеснок и перемалываем. В массу добавляем разрыхлитель и муку, перемешиваем. Тесто выливаем на противень и отправляем в духовку на 10-15 минут Нарезаем лук и грибы. Обжариваем лук и грибы на сковородке. Остывший корж нарезаем на квадраты. Собираем пирожное. Два квадрата смазываем творожным сыром и наверх выкладываем начинку. Накрываем третьим квадратом. Пирожные накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа. ✳️ ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ С СЫРОМ Ингредиенты: - 2 ст.л. растительного масла - 0.5 ч.л. сахара - 1 ч.л. соли - 1 ч.л. перца - 1 ч.л. горчицы - 1 ч.л. яблочного уксуса - 2 зубчика чеснока - Помидоры - 100гр. сыра - Пучок зелени ✳️ БУТЕРБРОДЫ С ТУНЦОМ Ингредиенты: - Грейпфрут - 2 вареных яйца - Хлеб - Листья салата - Консервированный тунец - Бальзамический соус ✳️ КАНАПЕ С ОГУРЦОМ Ингредиенты: - 50гр творожного сыра - 100гр консервированного тунца - 1ч.л. горчицы - Свежий огурец - Маслины или оливки - Зелень ✳️ ЗАКУСКА СО СВЁКЛОЙ Ингредиенты: - Свёкла (крупная вареная) - Творожный сыр - Чеснок - Лимонный сок - Кедровые орехи - Зелень ✳️ МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ Ингредиенты: - Мясная нарезка - Хумус - Вяленые томаты - Зелень ✳️ ЛЕТНИЙ САЛАТ С ОГУРЦОМ И ЯБЛОКОМ Ингредиенты: - Огурец - Зеленое кислое яблоко - Стебель сельдерея - Салат Айсберг - Сметана или натуральный йогурт ✳️ САЛАТ С КУРИЦЕЙ Ингредиенты: - 150гр готовой курицы (вареной или запеченой) - Китайская капуста - Крупная вареная морковь - Маринованные огурцы или корнишоны - 100гр консервированного горошка - Сметана или майонез ✳️ ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ Ингредиенты: - Баклажан - Болгарский перец - Салат (использовала рамен) - 150гр моркови по-корейски - 200гр консервированной фасоли ✳️ РЫБА СО СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ Ингредиенты: - 2ст.л. оливкового масла - 1ст.л. лимонного сока - Специи (использовала сушеный чеснок, базилик, молотый перец) - Филе рыбы (использовала сёмгу) - Красная икра Для соуса: - 40гр растительного масла - 60гр сливочного масла - Сушеный чеснок - 1ст.л. муки - 400мл сливок жирностью не менее 20% - 1ст.л лимонного сока ✳️ ПРАЗДНИЧНЫЙ КРОЛИК Ингредиенты: - Тушка кролика - 1 ст.л. горчицы - Сок 1\2 лимона - 2 ст.л. сметаны - 1 зубчик чеснока - 1ч.л. куркумы ✳️КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ АНАНАСАМИ Ингредиенты: - Курица (у меня была весом 1,75кг) - 1 свежий или 500гр консервированного ананаса - Соль, перец - 2 ст.л. молотого сушеного имбиря - 2-3 ст.л. куркумы - 0,5 ст.л. кайенского или красного острого перца - 2-3 ст.л. молотого сушеного чеснока - 3-4 ст.л. растительного масла - Отваренный рис на гарнир ✳️ПАННА-КОТА С КОФЕ Ингредиенты: - 350мл сливок (любой жирности) - 3 ст.л. сахара - 10гр желатина - 50мл воды - Чайная ложка кофе ✳️ ТВОРОЖНЫЕ РУЛЕТИКИ С ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ Ингредиенты: - 150 гр. творога - 2 ч.л. мёда - Банан - Персик - Малина - Лаваш - Сметана или йогурт - Грецкие орехи