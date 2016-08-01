✳️ РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША
Ингредиенты:
- 100гр сыра
- 2 вареных яйца
- Лаваш
- 100-150гр паштета
- 150гр сметаны или натурального йогурта
Яйца и сыр натираем на тёрке.
Лист лаваша смазываем паштетом. Накрываем вторым листом, смазываем сметаной и посыпаем сыром. Накрываем третьим листом лаваша. Смазываем сметаной и посыпаем яйцом. Подсаливаем и сворачиваем в рулет. Заворачиваем в пленку и убираем в холодильник минимум на 30 минут.
✳️ ПЕЧЁНОЧНАЯ ЗАКУСКА
Ингредиенты:
- 1кг куриной печени
- 3 яйца
- Чеснок (использовала сушеный)
- 1ч.л. разрыхлителя
- 3 ст.л. муки
- 1 луковица
- 300гр грибов
- Творожный сыр
В блендер кладём печень, разбиваем яйца, солим, перчим, добавляем сушеный чеснок и перемалываем.
В массу добавляем разрыхлитель и муку, перемешиваем.
Тесто выливаем на противень и отправляем в духовку на 10-15 минут
Нарезаем лук и грибы. Обжариваем лук и грибы на сковородке.
Остывший корж нарезаем на квадраты.
Собираем пирожное. Два квадрата смазываем творожным сыром и наверх выкладываем начинку. Накрываем третьим квадратом.
Пирожные накрываем пленкой и убираем в холодильник на 2-3 часа.
✳️ ЗАКУСКА ИЗ ПОМИДОРОВ С СЫРОМ
Ингредиенты:
- 2 ст.л. растительного масла
- 0.5 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. перца
- 1 ч.л. горчицы
- 1 ч.л. яблочного уксуса
- 2 зубчика чеснока
- Помидоры
- 100гр. сыра
- Пучок зелени
✳️ БУТЕРБРОДЫ С ТУНЦОМ
Ингредиенты:
- Грейпфрут
- 2 вареных яйца
- Хлеб
- Листья салата
- Консервированный тунец
- Бальзамический соус
✳️ КАНАПЕ С ОГУРЦОМ
Ингредиенты:
- 50гр творожного сыра
- 100гр консервированного тунца
- 1ч.л. горчицы
- Свежий огурец
- Маслины или оливки
- Зелень
✳️ ЗАКУСКА СО СВЁКЛОЙ
Ингредиенты:
- Свёкла (крупная вареная)
- Творожный сыр
- Чеснок
- Лимонный сок
- Кедровые орехи
- Зелень
✳️ МЯСНЫЕ РУЛЕТИКИ
Ингредиенты:
- Мясная нарезка
- Хумус
- Вяленые томаты
- Зелень
✳️ ЛЕТНИЙ САЛАТ С ОГУРЦОМ И ЯБЛОКОМ
Ингредиенты:
- Огурец
- Зеленое кислое яблоко
- Стебель сельдерея
- Салат Айсберг
- Сметана или натуральный йогурт
✳️ САЛАТ С КУРИЦЕЙ
Ингредиенты:
- 150гр готовой курицы (вареной или запеченой)
- Китайская капуста
- Крупная вареная морковь
- Маринованные огурцы или корнишоны
- 100гр консервированного горошка
- Сметана или майонез
✳️ ТЕПЛЫЙ САЛАТ С БАКЛАЖАНАМИ
Ингредиенты:
- Баклажан
- Болгарский перец
- Салат (использовала рамен)
- 150гр моркови по-корейски
- 200гр консервированной фасоли
✳️ РЫБА СО СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ
Ингредиенты:
- 2ст.л. оливкового масла
- 1ст.л. лимонного сока
- Специи (использовала сушеный чеснок, базилик, молотый перец)
- Филе рыбы (использовала сёмгу)
- Красная икра
Для соуса:
- 40гр растительного масла
- 60гр сливочного масла
- Сушеный чеснок
- 1ст.л. муки
- 400мл сливок жирностью не менее 20%
- 1ст.л лимонного сока
✳️ ПРАЗДНИЧНЫЙ КРОЛИК
Ингредиенты:
- Тушка кролика
- 1 ст.л. горчицы
- Сок 1\2 лимона
- 2 ст.л. сметаны
- 1 зубчик чеснока
- 1ч.л. куркумы
✳️КУРИЦА ФАРШИРОВАННАЯ АНАНАСАМИ
Ингредиенты:
- Курица (у меня была весом 1,75кг)
- 1 свежий или 500гр консервированного ананаса
- Соль, перец
- 2 ст.л. молотого сушеного имбиря
- 2-3 ст.л. куркумы
- 0,5 ст.л. кайенского или красного острого перца
- 2-3 ст.л. молотого сушеного чеснока
- 3-4 ст.л. растительного масла
- Отваренный рис на гарнир
✳️ПАННА-КОТА С КОФЕ
Ингредиенты:
- 350мл сливок (любой жирности)
- 3 ст.л. сахара
- 10гр желатина
- 50мл воды
- Чайная ложка кофе
✳️ ТВОРОЖНЫЕ РУЛЕТИКИ С ЯГОДНОЙ НАЧИНКОЙ
Ингредиенты:
- 150 гр. творога
- 2 ч.л. мёда
- Банан
- Персик
- Малина
- Лаваш
- Сметана или йогурт
- Грецкие орехи