Не устаю ИХ готовить! Вафли из Кабачков

Из кабачка можно приготовить много разных блюд. Эти бельгийские вафли из кабачка съедаются молниеносно, настолько они вкусные.
Еще один очень плюс этого рецепта вафель из кабачков, что они не жарятся в большом количестве масла, как кабачковые оладьи, а в вафельнице. А это значит, что их можно и тем, кто придерживается диеты.
РЕКОМЕНДУЮ ПОСМОТРЕТЬ:
▶️ Рецепты вафель ➫ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Jo7jcoC1Znn2BuwUdj0DBBWwC7_L3N3
▶️ Закусочные рулеты ➫ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Jo7jcoC1Zn38giD6l3v3OEw1jaJb2SB
▶️ Блюда из рыбы ➫ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Jo7jcoC1Zmprg7iTv6iY6TqeQCAUX15
▶️ Лучшие Десерты и Торты без выпечки ➫ https://www.youtube.com/playlist?list=PL8Jo7jcoC1Zlxr0ZsvsSzJxKXbhL2snP2
ЛУЧШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ – подписка на канал 😍, оценка видео 👍👍👍, репост и комментарий!
ИНГРЕДИЕНТЫ:
кабачки - 700 г
мука - 200 г
яйца - 2 шт.
сметана (кефир) - 5 ст. л.
соль - 1,5 ч. л.
🤗 Давай дружить:
Instagram | https://www.instagram.com/gotovimop
Facebook | https://www.facebook.com/GotovimOP
Одноклассники | https://ok.ru/gotovimdomanet
ВКонтакте | https://vk.com/gotovimdomasop
Pinterest | https://www.pinterest.com/Gotovim_DOMA/
Мой сайт | https://gotovimop.com
Mi canal en español | https://www.youtube.com/channel/UCG2T_v4cq6TFMWHNw-5VtIw
My channel in English | https://www.youtube.com/channel/UC0JGcHwcaD2iNlqRS2zunXw
Готовим с Оксаной Пашко - это кулинарный канал, на котором Вы найдете вкусные рецепты огромного количества блюд, которые вы сможете приготовить в домашних условиях.
С кулинарным каналом Готовим с Оксаной Пашко вы разнообразите своё домашнее меню. Ну а если Вы не знаете что приготовить, то вы попали по назначению
На моем канале вы всегда сможете найти какой-нибудь новый рецепт или идею.
Хэштеги: #ВафлиИзКабачков #блюдаИзКабачка #Вафли
_
Music: www.bensound.com