х/ф "Золотой поезд" (Польша,1986)

Боевик, исторический фильм. Режиссер: Богдан Поремба. В ролях: Митица Попеску, Вацлав Улевич, Георге Козорич и др. В основу фильма положена подлинная история спасения золота из Национального банка Польши на сумму 90 миллионов долларов в момент нападения Германии 1 сентября 1939 года. Золотые активы Польши погружены в поезд, который направляется в нейтральную Румынию..