Легкий салат с курицей на 100грамм - 77.7 ккалБ/Ж/У - 10.45/2.35/3.78 Ингредиенты: Помидор 1 шт Огурец 1 шт Куриная грудка 200 гр Соевый соус 1 ст. ложка Листья салата по вкусу Чеснок 1 зубчик Оливковое масло по вкусу Соль, перец по вкусу Приготовление: Подготовим необходимые ингредиенты. Грудку нарезаем небольшими кусочками, солим, выдавливаем чеснок и маринуем в соевом соусе в течение 20 минут. Обжариваем курочку на сковороде на самом сильном огне с двух сторон до появления корочки. Листья салата промываем и просушиваем. Можно их немного нарвать руками. Огурец режем полукольцами и кладем к листьям салата. Помидоры нарезаем произвольно и добавляем в салатницу. По вкусу солим, перчим, добавляем оливковое масло, перемешиваем и сверху кладем кусочки курицы и подаем к столу. Приятного аппетита!