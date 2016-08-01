Остренькие шaшлычки из индейки в духовке. Итого на 100 грамм 70 ккал Б/Ж/У 14.9 / 0.6 / 1.3 Нужно: 1 филе индейки(белое мясо) 500-600 гр 2 маленькая бутылочка табаско 3 белый лук - 1 шт 4 Лимон - 1 шт. Итак: Индейку нарезаем небольшими кусочками. Укладываем в тару для мариновки, заливаем половиной бутылки табаско, закидываем туда мело порезанный луки выжимаем 1 лимон. Желательно оставить мариноваться на ночь. Насаживаем мясо на шпажки, можно добавить помидоров или баклажанов, сразу пойдёт как гарнир. Я брал глубокий противень для выпечки и клал шпажки так чтобы они не касались дна протвиня, соответственно ничем смазывать не надо. На 180 °C в духовке 40-45 минут и готово.