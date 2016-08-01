ПРОДУКТЫ, ПОМОГАЮЩИЕ СЖИГАТЬ КАЛОРИИ - жирная рыба (форель, скумбрия, сардины, семга) — тот самый рыбий жир, он же омега-3, лучшее «топливо» для сжигания калорий и ускоренного обмена веществ; - перец чили — «Ух, горячо!», — думаем мы, попробовав перченое слово. А это-то нам и нужно; - морские водоросли — они стимулируют правильную работу щитовидной железы, а она, в свою очередь, отвечает за контроль над обменом веществ; чем лучше она работает, тем нам выгоднее; - кофе — одна чашка напитка ускоряет метаболизм на 10%. Но лучше ей одной и ограничиться; - темно-зеленые листовые овощи — это руккола, брокколи и шпинат. Одновременно кладезь витаминов и полезная клетчатка. Наш организм расходует на ее переваривание больше калорий, чем получает из нее — профит! - помидоры — та же причина, что и в предыдущем пункте. А кроме того, помидоры содержат полезные кислоты, которые помогают почкам избавляться от продуктов жиросжигания; - цельнозерновой хлеб — все та же полезная клетчатка; - апельсины и мандарины, а также другие цитрусовые помогают сжечь до 100 дополнительных калорий в день, поэтому занимают почетное место в нашем списке; - белки — мясо, рыба и даже сыр тофу сами по себе ускоряют процесс термогенеза в организме; - зеленый чай — главный жиросжигающий напиток.