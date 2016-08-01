Салат "Вдохновение" с ананасами и курицей на 100грамм - 82.51 ккалБ/Ж/У - 9.13/1.47/7.92 Ингредиенты: Куриное филе - 500 г Шампиньоны - 300 г Кукуруза консервированная - 1 банка Ананас консервированный - 1 банка Лук -1 шт Чеснок - 7 г Сыр нежирный - 75 г Йогурт натуральный - 3 ст. л Приготовление: Обжарить грибы с луком с добавить немного соли. Старайтесь не резать грибы слишком мелко. Отварить куриную грудку без кожи, нарезать кусочками и добавить к ней консервированную кукурузу. Сыр также нарезать маленькими кубиками или натереть на крупной терке. Добавить к курице с кукурузой. Смешать все ингредиенты с консервированным ананасом и заправить салат йогуртом с чесноком. Приятного аппетита!