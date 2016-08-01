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Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 21:02
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Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 19:46
Cалат с сыром, яйцом и кукурузой на 100грамм - 171.72 ккалБ/Ж/У - 11.61/11.49/4.81 Ингредиенты: Сыр ~80-100 г Яйца- 2 шт. Кукуруза консервированная ~100г Йогурт натуральный/сметана 10% - 2-3 ст.л. Чеснок - 2 зубчика Соль, перец по вкусу За рецепт спасибо группе Диетические рецепты Приготовление: Яйца отварить, натереть на крупной тёрке. Сыр натереть на крупной тёрке. Чеснок измельчить. Выложить кукурузу в салатницу, добавить сыр, яйца, йогурт/сметану, измельченный чеснок. Посол
Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 18:58
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Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 17:46
10 вариантов салатов на ужин 1.Тунец+помидор+огурец+лук+перец+оливковое масло 2.Кальмар+яйцо+лук+огурец+йогурт 3. Яйцо+лук+огурец+сметана 4. Куриное филе+сыр+ огурец+помидор+сметана 5. Креветки+листья салата+помидор+сыр+оливковое масло 6. Красная рыба+огурец+яйцо+помидор+сметана 7. Куриное филе+помидор+кешью+листья салата+сметана 8.Брынза+помидор+огурец+маслины+перец 9.Моцарелла+помидор+огурец+шпинат+оливковое масло 10.Говядина+помидор+листья салата+огурец+сметана .
Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 16:46
Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
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added today at 15:46
Легкий салатик к ужину! на 100грамм - 116 ккалБ/Ж/У - 8/8/3 Ингредиенты: • Яйца - 3 шт • Стручковая фасоль - 300 г • Сыр - 100 г (у нас российский) • Чеснок - 6 г • Зеленый лук - 10 г • Натуральный йогурт - 3 ст. л • Оливки - по вкусу • Соль - по вкусу Приготовление: Куриные яйца отварить вкрутую, остудить и очистить. Очищенные яйца нарезать. Воду довести до кипения, подсолить. Фасоль, не размораживая, опустить в кипящую воду и варить в течение 5-7 минут. Готовую фасоль сразу охладить под ст
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Всё о нашем здоровье!
Всё о нашем здоровье!
added today at 14:58
Домашний плавленый сыp с шампиньонами - нереальная вкуснятина Ингредиенты: 500 гр творога 2 яйца 2 ст.л сметаны(любой жирности, но помним,что сметана до 14.00) соль по вкусу(примерно 1 ч.л без горки) 1 ч.л соды(не полная без горки) петрушка 5 веточек(можно укроп)(мелко порезать) 200 гр грибов(шампиньоны) Приготовление: 1. Все ингредиенты смешиваем,и взбиваем все погружным блендером. 2. Ставим кастрюлю на водяную баню,помешивая варим (около 15 минут) а в это время масса распла
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added today at 13:46
Берем на заметку: УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ВАШИХ ЧУДЕСНЫХ НОЖЕК!
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added today at 12:46
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Всё о нашем здоровье!
23 Apr
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Салат "Вдохновение" с ананасами и курицей на 100грамм - 82.51 ккалБ/Ж/У - 9.13/1.47/7.92 Ингредиенты: Куриное филе - 500 г Шампиньоны - 300 г Кукуруза консервированная - 1 банка Ананас консервированный - 1 банка Лук -1 шт Чеснок - 7 г Сыр нежирный - 75 г Йогурт натуральный - 3 ст. л Приготовление: Обжарить грибы с луком с добавить немного соли. Старайтесь не резать грибы слишком мелко. Отварить куриную грудку без кожи, нарезать кусочками и добавить к ней консервированную кукурузу. Сыр также нарезать маленькими кубиками или натереть на крупной терке. Добавить к курице с кукурузой. Смешать все ингредиенты с консервированным ананасом и заправить салат йогуртом с чесноком. Приятного аппетита!
Наталья Рожина (Скрипчук)
23 Apr
Наталья Рожина (Скрипчук)
Сладкий ананас с кукурузой перебор сладости. Надо что-то одно.
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Галина Григорьева
23 Apr
Галина Григорьева
курица ананас и сельдерей
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