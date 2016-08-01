Курица, маринованная в горчично - медовом соусеПрежде всего нужно приготовить маринад:на 1 кг окорочков (бедрышек, ножек и т.п. ) мед - 3 столовые ложки соевый соус - 2 столовые ложки растительное масло - 2 столовые ложки горчица обычная - 1 столовая ложка горчица зерненая - 1 столовая ложкаПриготовление:куриные бедра моем, немного промокаем бумажным полотенцем, снимаем кожуукладываем в форму для готовкисверху заливаем маринадом (для этого смешиваем все ингридиенты), немного посыпаем черным перцем, закрываем сверху фольгой и оставляем мариноваться полтора - два часаЧерез полтора часа ставим форму, накрытую фольгой в духовку на 180 градусов на полчаса, после чего фольгу снимаем и оставляем еще на полчаса, постоянно поливая кусочки курицы маринадом.Мне кажется удобно, если Вы ждете гостей заранее замариновать курицу и потом просто приготовить в духовке. Наверное, для летнего пикника тоже хороший вариант, ведь такая вкуснота хороша как в горячем, так и в холодном виде!