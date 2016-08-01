ТЁРТЫЕ ПИРОГИ - ОБОЖАЮ ИХ Универсальность их в том, что между слоями тёртого теста можно проложить любую начинку (творог, тёртые яблоки с сахаром, густое варенье без косточек, шоколадную крошку). С этим тестом у меня никогда не возникает проблем, пирог вкуснейший и готовится очень просто. Ингредиенты: Для теста: Мука пшеничная 200 г Сахар 50 г Сливочное масло 70 г Сливки жирные 1 ст. л. Яйцо куриное 1 шт. Разрыхлитель 1 ч. л. Для начинки: Творог жирный домашний 180 г Сливки жирные 4 ст. л.
ВКУСНЕЙШИЙ Яблочный пирог с НЕЖНЕЙШИМ заварным кремом Тесто: 1 яйцо 2 ст. ложки сметаны 180 гр. сливочное масло 150 гр. сахар 0,5 ч. ложки разрыхлителя щепотка соли 360 гр. мука Крем: 350 мл молока 1 яйцо 2 ст. ложка крахмала 4 ст. ложки сахара 1/3 ч. ложки ванилина а так же 2 крупных яблока, сахарная пудра для присыпки. Для теста в глубокую миску просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Масло холодное, но не из морозилки, нарежьте кубиками и перетрите с мукой в крошку. Затем добав
Салат Любовница 1. Свекла — 2 шт 2. Сыр твердый — 150 гр 3. Изюм — 1 горсть 4. Морковь — 3 шт 5. Чеснок — 3 зубка 6. Орехи грецкие — 1 горсть 7. Майонез 8. Чернослив — 1 горсть Свеклу, морковь отварить. Затем сваренные продукты потереть на мелкой терке. При этом все ингредиенты следует тереть в отельные тарелки. Сыр потереть также на мелкой терке. Чеснок следует выдавить, орехи измельчить. Изюм и чернослив необходимо распарить, для этого просто опустите их по отдельности, на несколько минут
Манты Ингредиенты - баранина 1 кг - курдючный жир 200 г репчатый лук 5 шт - соль, перец. Тесто - мука 600 г теплая вода 2 стакан - соль. Приготовление Отличительной особенностью рецепта уйгурских мантов является способ заворачивания фарша в лепешку из теста. Как красиво слепить манты? Красивыми получаются манты, которые защипываются ёлочкой. Сама лепешка раскатывается вкруговую так, чтобы серединка лепешки была толще, а края тоньше. Получается такая юбочка у лепешки из теста на такие манты