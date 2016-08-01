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Ты повар
Ты повар
20 Nov
ТЁРТЫЕ ПИРОГИ - ОБОЖАЮ ИХ Универсальность их в том, что между слоями тёртого теста можно проложить любую начинку (творог, тёртые яблоки с сахаром, густое варенье без косточек, шоколадную крошку). С этим тестом у меня никогда не возникает проблем, пирог вкуснейший и готовится очень просто. 📌Ингредиенты: Для теста: Мука пшеничная 200 г Сахар 50 г Сливочное масло 70 г Сливки жирные 1 ст. л. Яйцо куриное 1 шт. Разрыхлитель 1 ч. л. Для начинки: Творог жирный домашний 180 г Сливки жирные 4 ст. л.
Ты повар
Ты повар
20 Nov
ВКУСНЕЙШИЙ Яблочный пирог с НЕЖНЕЙШИМ заварным кремом ⠀ Тесто: ⠀ 1 яйцо 2 ст. ложки сметаны 180 гр. сливочное масло 150 гр. сахар 0,5 ч. ложки разрыхлителя щепотка соли 360 гр. мука ⠀ Крем: ⠀ 350 мл молока 1 яйцо 2 ст. ложка крахмала 4 ст. ложки сахара 1/3 ч. ложки ванилина а так же 2 крупных яблока, сахарная пудра для присыпки. ⠀ Для теста в глубокую миску просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Масло холодное, но не из морозилки, нарежьте кубиками и перетрите с мукой в крошку. Затем добав
Ты повар
Ты повар
20 Nov
Салат Любовница💖 ⠀ 1. Свекла — 2 шт 2. Сыр твердый — 150 гр 3. Изюм — 1 горсть 4. Морковь — 3 шт 5. Чеснок — 3 зубка 6. Орехи грецкие — 1 горсть 7. Майонез 8. Чернослив — 1 горсть Свеклу, морковь отварить. Затем сваренные продукты потереть на мелкой терке. При этом все ингредиенты следует тереть в отельные тарелки. Сыр потереть также на мелкой терке. Чеснок следует выдавить, орехи измельчить. Изюм и чернослив необходимо распарить, для этого просто опустите их по отдельности, на несколько минут
Ты повар
Ты повар
20 Nov
Манты ⠀ Ингредиенты - баранина 1 кг - курдючный жир 200 г репчатый лук 5 шт - соль, перец. ⠀ Тесто - мука 600 г теплая вода 2 стакан - соль. Приготовление ⠀ Отличительной особенностью рецепта уйгурских мантов является способ заворачивания фарша в лепешку из теста. Как красиво слепить манты? Красивыми получаются манты, которые защипываются ёлочкой. Сама лепешка раскатывается вкруговую так, чтобы серединка лепешки была толще, а края тоньше. Получается такая юбочка у лепешки из теста на такие манты
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Ты повар
20 Nov
Russia
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КАРТОФЕЛЬ,ЗАПЕЧЕННЫЙ ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ ⠀ Этот картофель очень вкусный и ароматный подходит в качестве гарнира к любому мясу и рыбе у меня он уже фигурировал в рецепте осьминога,но там он запекался вместе с ним-рецепт такой решила выложить отдельным рецептом,т.к это и есть отдельное блюдо,безумно вкусное в ресторанах этот картофель подают к осьминогу,рыбе,каракатицам,мясу ⠀ нам понадобится: картофель чеснок розмарин оливковое масло или сливочное масло крупная соль ⠀ этот рецепт предполагает использование молодого картофеля,но это совсем не обязательно можно брать любой,с тонкой шкуркой,помыть хорошенько,но не чистить желательно подбирать одного размера,я люблю чем меньше,тем лучше(опять же,по желанию) я в этот раз не нашла,поэтому одни большие,другие маленькие отварить до готовности остудить(не обязательно,если времени в обрез) затем ложкой сверху придавить аккуратно каждую картофелину,чтобы она слегка треснула,но не развалилась ⠀ в форму,где картофель будет запекаться,влить немного оливкового масла и разбросать по дну пластинки чеснока ⠀ сложить в форму для запекания картошку(можно воспользоваться противнем) затем посолить крупной солью,посыпать розмарином(лучше брать свежий,у меня в этот раз его не было,использовала сухой) ⠀ теперь можно поступить двумя способами: или сверху каждой положить примерно пол-столовой ложки сливочного масла(зависит от размера картофеля,если маленький-масла меньше) ИЛИ полить каждую оливковым маслом(с ним мне нравится больше) ⠀ поставить в горячую духовку до подрумянивания ⠀ накладывать в тарелки,поливая ароматным маслом никаких других приправ в виде черного перца,паприки... не нужно чеснок и розмарин дают неповторимый аромат!
20 Nov
Наталья Мартынова
😂 и что здесь португальского????? Картоха!😂
  • 2
20 Nov
РАДУГА 7
  • 1
22 Nov
Татьяна Задорожнева(Спиридонова)
🎁
  • 0
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