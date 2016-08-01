КАРТОФЕЛЬ,ЗАПЕЧЕННЫЙ ПО-ПОРТУГАЛЬСКИЭтот картофель очень вкусный и ароматный подходит в качестве гарнира к любому мясу и рыбе у меня он уже фигурировал в рецепте осьминога,но там он запекался вместе с ним-рецепт такой решила выложить отдельным рецептом,т.к это и есть отдельное блюдо,безумно вкусное в ресторанах этот картофель подают к осьминогу,рыбе,каракатицам,мясунам понадобится: картофель чеснок розмарин оливковое масло или сливочное масло крупная сольэтот рецепт предполагает использование молодого картофеля,но это совсем не обязательно можно брать любой,с тонкой шкуркой,помыть хорошенько,но не чистить желательно подбирать одного размера,я люблю чем меньше,тем лучше(опять же,по желанию) я в этот раз не нашла,поэтому одни большие,другие маленькие отварить до готовности остудить(не обязательно,если времени в обрез) затем ложкой сверху придавить аккуратно каждую картофелину,чтобы она слегка треснула,но не развалиласьв форму,где картофель будет запекаться,влить немного оливкового масла и разбросать по дну пластинки чеснокасложить в форму для запекания картошку(можно воспользоваться противнем) затем посолить крупной солью,посыпать розмарином(лучше брать свежий,у меня в этот раз его не было,использовала сухой)теперь можно поступить двумя способами: или сверху каждой положить примерно пол-столовой ложки сливочного масла(зависит от размера картофеля,если маленький-масла меньше) ИЛИ полить каждую оливковым маслом(с ним мне нравится больше)поставить в горячую духовку до подрумяниваниянакладывать в тарелки,поливая ароматным маслом никаких других приправ в виде черного перца,паприки... не нужно чеснок и розмарин дают неповторимый аромат!