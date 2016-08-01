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Ты повар
Ты повар
20 Nov
ТЁРТЫЕ ПИРОГИ - ОБОЖАЮ ИХ Универсальность их в том, что между слоями тёртого теста можно проложить любую начинку (творог, тёртые яблоки с сахаром, густое варенье без косточек, шоколадную крошку). С этим тестом у меня никогда не возникает проблем, пирог вкуснейший и готовится очень просто. 📌Ингредиенты: Для теста: Мука пшеничная 200 г Сахар 50 г Сливочное масло 70 г Сливки жирные 1 ст. л. Яйцо куриное 1 шт. Разрыхлитель 1 ч. л. Для начинки: Творог жирный домашний 180 г Сливки жирные 4 ст. л.
Ты повар
Ты повар
20 Nov
ВКУСНЕЙШИЙ Яблочный пирог с НЕЖНЕЙШИМ заварным кремом ⠀ Тесто: ⠀ 1 яйцо 2 ст. ложки сметаны 180 гр. сливочное масло 150 гр. сахар 0,5 ч. ложки разрыхлителя щепотка соли 360 гр. мука ⠀ Крем: ⠀ 350 мл молока 1 яйцо 2 ст. ложка крахмала 4 ст. ложки сахара 1/3 ч. ложки ванилина а так же 2 крупных яблока, сахарная пудра для присыпки. ⠀ Для теста в глубокую миску просейте муку, добавьте соль и разрыхлитель. Масло холодное, но не из морозилки, нарежьте кубиками и перетрите с мукой в крошку. Затем добав
Ты повар
Ты повар
20 Nov
Салат Любовница💖 ⠀ 1. Свекла — 2 шт 2. Сыр твердый — 150 гр 3. Изюм — 1 горсть 4. Морковь — 3 шт 5. Чеснок — 3 зубка 6. Орехи грецкие — 1 горсть 7. Майонез 8. Чернослив — 1 горсть Свеклу, морковь отварить. Затем сваренные продукты потереть на мелкой терке. При этом все ингредиенты следует тереть в отельные тарелки. Сыр потереть также на мелкой терке. Чеснок следует выдавить, орехи измельчить. Изюм и чернослив необходимо распарить, для этого просто опустите их по отдельности, на несколько минут
Ты повар
Ты повар
20 Nov
Манты ⠀ Ингредиенты - баранина 1 кг - курдючный жир 200 г репчатый лук 5 шт - соль, перец. ⠀ Тесто - мука 600 г теплая вода 2 стакан - соль. Приготовление ⠀ Отличительной особенностью рецепта уйгурских мантов является способ заворачивания фарша в лепешку из теста. Как красиво слепить манты? Красивыми получаются манты, которые защипываются ёлочкой. Сама лепешка раскатывается вкруговую так, чтобы серединка лепешки была толще, а края тоньше. Получается такая юбочка у лепешки из теста на такие манты
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Ты повар
20 Nov
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Блинный торт❤ Для блинов: Молоко - 500мл Вода - 250мл Сахар - 5ст ложек Соль - 1ч ложка Яйцо - 1шт Мука - 390 гр Раст.масло - 50мл Молоко, , Воду, сахар, соль и яйцо смешать. Добавить муку и перемешать, чтобы не было комочков. Добавить масло. Печь с двух сторон, блины получаются тонкие. Примерно получается 20шт) P.S. я испекла еще где-то штук 10, поэтому можете сразу печь блины из 1литра молока(воды) ⠀ Крем пломбир Яйца-2шт Сахар - 130-150гр Мука - 2ст ложки Сметана 25% - 350гр Ванильный сахар - 10гр Сливочное масло - 250гр Кроме сливочного масла все смешать, перемешать и поставить на водяную баню. Перемешивая на маленьком огне довести до загустения, примерно 7-10минут, масса получится как манная каша. Дать полностью остыть. Сливочное масло комнатной температуры взбить, взбивая добавлять по столовой ложке заварной смеси. Крем готов. Если убрать в холодильник на час, он станет плотнее. Этим кремом также можно украсить капкейки и даже выровнять торт) Для блинного торта крем не обязательно убирать в холодильник, потому что в "подтаявшем" виде, им легче смазывать блины, у меня он постоял где-то полчаса. Каждый 5-7блин, я смазывала еще кремом из вар.сгущ, также можете сделать прослойку из фруктов, дело вкуса каждого. Собираем торт, на каждый блин у меня ушло по 1ст ложке крема. Украшаем по желанию, даем постоять в холодильнике пару часов и вкусный тортик готов.
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