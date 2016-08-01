Блинный тортДля блинов: Молоко - 500мл Вода - 250мл Сахар - 5ст ложек Соль - 1ч ложка Яйцо - 1шт Мука - 390 гр Раст.масло - 50мл Молоко, , Воду, сахар, соль и яйцо смешать. Добавить муку и перемешать, чтобы не было комочков. Добавить масло. Печь с двух сторон, блины получаются тонкие. Примерно получается 20шт) P.S. я испекла еще где-то штук 10, поэтому можете сразу печь блины из 1литра молока(воды)Крем пломбир Яйца-2шт Сахар - 130-150гр Мука - 2ст ложки Сметана 25% - 350гр Ванильный сахар - 10гр Сливочное масло - 250гр Кроме сливочного масла все смешать, перемешать и поставить на водяную баню. Перемешивая на маленьком огне довести до загустения, примерно 7-10минут, масса получится как манная каша. Дать полностью остыть. Сливочное масло комнатной температуры взбить, взбивая добавлять по столовой ложке заварной смеси. Крем готов. Если убрать в холодильник на час, он станет плотнее. Этим кремом также можно украсить капкейки и даже выровнять торт) Для блинного торта крем не обязательно убирать в холодильник, потому что в "подтаявшем" виде, им легче смазывать блины, у меня он постоял где-то полчаса. Каждый 5-7блин, я смазывала еще кремом из вар.сгущ, также можете сделать прослойку из фруктов, дело вкуса каждого. Собираем торт, на каждый блин у меня ушло по 1ст ложке крема. Украшаем по желанию, даем постоять в холодильнике пару часов и вкусный тортик готов.