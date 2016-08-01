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Ты повар
Ты повар
21:05
Закуска «Мандаринки» к праздничному столу 🎉 . 🔷Ингредиенты: 🔸куриная грудка - 180 г 🔸3 средних моркови 🔸130 г сыра 🔸2 яйца 🔸2 зубчика чеснока 🔸3 ст.л сметаны 10% 🔸соль, перец по вкусу 🔸черый перец для украшения . 🔷Приготовление: 🔸Отвариваем морковь, яйца и натираем на мелкой терке. Натираем сыр на мелкой тёрке. Чеснок через пресс. 🔸Смешиваем яйца, сыр и чеснок, добавляем 2 ст.л сметаны. Немного солим, перемешиваем. 🔸 Грудку готовим любым способом и мелко нарезаем. Добавляем 1 ст.л.
Ты повар
Ты повар
20:05
МАРИНУЕМ СКУМБРИЮ. Рыбу и морепродукты обожаю любые и в любом виде,но свою маринованную скумбрию не поменяю ни на что..Пробовала мариновать разную рыбку,но скумбрия получается высший класс.Итак,вступление закончено,теперь за дело!! Берём 3штучки скумбрии мороженой,моем,чистим и режем на вот такие кусочки.Главное в этом деле,не дать рыбке РАЗМОРОЗИТЬСЯ,все манипуляции проводим с мороженной скумбрией!! Чистим и нарезаем 3 луковки и 3 зубчика чесночка. ⠀ Скумбрию, лук и чеснок складываем в миску,д
Ты повар
Ты повар
19:00
Я готовлю только так минтай в сметанном соусе. Лучшее рыбное блюдо 🐟 ⠀ Все неимоверно просто и безумно вкусно! Ингредиенты: Минтай 1 кг Сметана 400 г Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп по вкусу Подсолнечное масло 3 ст. л. Морковь 1 шт. Приправа для рыбы 1 ч. л. Пшеничная мука 4 ст. л. Приготовление: Рыбу тщательно вымойте, поскоблите, срежьте плавники. Разрежьте на порционные куски, посыпьте приправой для рыбы и оставьте. ⠀ Сметану смешайте с измельченным
Ты повар
Ты повар
18:00
Запеканка на завтрак за пять минут Перемешивается: 5 ст. л манки 4 ст. л сахара, 3 яйца 2 пачки творога 1 банка (200 г.) сметаны щепотка соли. после добавить 0,5 ч.л. соды, гашеной уксусом, можно изюм. Выливаю на сковороду (нет формы), запекаю в духовке до легкой румяности. Пальчики проглотите! Едят даже те, кто не ест творога.
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Ты повар
17:00
Russia
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Осторожно это оочень вкусно!!! Тортик "Черный принц" Ингредиенты: Для коржей: 2 яйца 2 или 1,5 стакана сахара 2 стакана кефира 2 ст ложки какао 2 стакана просеянной муки 2 ч ложки соды (без горки) Для крема: сливочное масло 200 гр сметана 20%-25% 250 гр сахар или сахарная пудра 0,5 стакана шоколад для украшения Миксером или же венчиком взбить яйца с сахаром до пышности, влить кефир, всыпать какао. Размешать до однородной консистенции, всыпать муку и соду! Разделить тесто ровно на 2 части и выпекать в разъёмной форме диаметром 21 см, застелив дно пергаментной бумагой. Выпекаем при 180 гр, до готовности( в моём случае я выпекала 40 минут)! Готовым кордам даём немного остыть, и разрезаем каждый на 2 коржа! И оставляем до полного остывания! Тем временем готовим крем: миксером хорошо размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром или сахарной пудрой до пышности, добавляем сметану и еще раз хорошенько взбиваем! Далее собираем тортик, и украшаем шоколадной крошкой, ну или по желанию. Кулинарное искусство.
17:16
Тамара Охоtnikова
Давно уж не делала такой тортик . а дети  обожали   НО...вместо сахара и какао использовала  варенье  Смешать его с кефиром и содой чуток соли яйцо  и мука  .пропорции не помню .  но раскатывала корж  . выпекала  3 шт . потом их можно еще и разрезать по кругу . и смазать кремом
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17:45
Тамара Боярко (Болсунова)
😃
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