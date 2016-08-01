21:05
Закуска «Мандаринки» к праздничному столу . Ингредиенты: куриная грудка - 180 г 3 средних моркови 130 г сыра 2 яйца 2 зубчика чеснока 3 ст.л сметаны 10% соль, перец по вкусу черый перец для украшения . Приготовление: Отвариваем морковь, яйца и натираем на мелкой терке. Натираем сыр на мелкой тёрке. Чеснок через пресс. Смешиваем яйца, сыр и чеснок, добавляем 2 ст.л сметаны. Немного солим, перемешиваем. Грудку готовим любым способом и мелко нарезаем. Добавляем 1 ст.л.
20:05
МАРИНУЕМ СКУМБРИЮ. Рыбу и морепродукты обожаю любые и в любом виде,но свою маринованную скумбрию не поменяю ни на что..Пробовала мариновать разную рыбку,но скумбрия получается высший класс.Итак,вступление закончено,теперь за дело!! Берём 3штучки скумбрии мороженой,моем,чистим и режем на вот такие кусочки.Главное в этом деле,не дать рыбке РАЗМОРОЗИТЬСЯ,все манипуляции проводим с мороженной скумбрией!! Чистим и нарезаем 3 луковки и 3 зубчика чесночка. Скумбрию, лук и чеснок складываем в миску,д
19:00
Я готовлю только так минтай в сметанном соусе. Лучшее рыбное блюдо Все неимоверно просто и безумно вкусно! Ингредиенты: Минтай 1 кг Сметана 400 г Чеснок 3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Укроп по вкусу Подсолнечное масло 3 ст. л. Морковь 1 шт. Приправа для рыбы 1 ч. л. Пшеничная мука 4 ст. л. Приготовление: Рыбу тщательно вымойте, поскоблите, срежьте плавники. Разрежьте на порционные куски, посыпьте приправой для рыбы и оставьте. Сметану смешайте с измельченным
18:00
Запеканка на завтрак за пять минут Перемешивается: 5 ст. л манки 4 ст. л сахара, 3 яйца 2 пачки творога 1 банка (200 г.) сметаны щепотка соли. после добавить 0,5 ч.л. соды, гашеной уксусом, можно изюм. Выливаю на сковороду (нет формы), запекаю в духовке до легкой румяности. Пальчики проглотите! Едят даже те, кто не ест творога.