Осторожно это оочень вкусно!!! Тортик "Черный принц" Ингредиенты: Для коржей: 2 яйца 2 или 1,5 стакана сахара 2 стакана кефира 2 ст ложки какао 2 стакана просеянной муки 2 ч ложки соды (без горки) Для крема: сливочное масло 200 гр сметана 20%-25% 250 гр сахар или сахарная пудра 0,5 стакана шоколад для украшения Миксером или же венчиком взбить яйца с сахаром до пышности, влить кефир, всыпать какао. Размешать до однородной консистенции, всыпать муку и соду! Разделить тесто ровно на 2 части и выпекать в разъёмной форме диаметром 21 см, застелив дно пергаментной бумагой. Выпекаем при 180 гр, до готовности( в моём случае я выпекала 40 минут)! Готовым кордам даём немного остыть, и разрезаем каждый на 2 коржа! И оставляем до полного остывания! Тем временем готовим крем: миксером хорошо размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром или сахарной пудрой до пышности, добавляем сметану и еще раз хорошенько взбиваем! Далее собираем тортик, и украшаем шоколадной крошкой, ну или по желанию. Кулинарное искусство.