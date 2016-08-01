Пирог с мясом и картошкой!Сытный, ароматный и очень вкусный пирог аля-курникИнгредиенты: Для тecта: 2 яйца; 250 мл кефир 1 чайная ложка соли; 0,5 сода 3,5 стакана муки; 250 гр маргаринДля нaчинки: 300 грамм куриного фарша;либо куриной грудки 2 картофелины; 3 луковицы; соль; чёрный перец; Приготовление: В миску с мукой добавляем яйца перемешиваем, затем размельчаем маргарин, кефир погасить содой и все замесив тесто отправляем в холод на 15 мин. Тесто делим на 2 части первый слой раскатываем на противень выкладываем начинку затем прикрываем вторым слоем. Отправляем в духовку на 20 минут при температуре 200*Приятного аппетита!