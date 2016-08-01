ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВИнгредиенты:Кабачки – 2 шт. Яйца – 2-3 шт. Мука – 0,5 ст. Соль – по вкусу Помидоры – 2 шт. Майонез – 150 г Чеснок – 6 зубчиков Сыр твердый – 30 г Зелень Растительное маслоПриготовление:1. Приготовление закусочного торта начинается с изготовления коржей. Для этого берем помытые кабачки и натираем их на крупной терке. Полученную массу слегка отжимаем от сока, солим, перчим. К кабачковой смеси добавляем 3 яйца и муку. Тесто хорошо перемешиваем. Оно должно получиться таким, как на блины. Чтобы коржи не рвались, их лучше жарить на небольшой сковороде.2. На разогретую с маслом сковороду выкладываем тесто для коржа и ложкой разравниваем его по поверхности. Поджариваем корж до золотистого цвета с одной стороны, переворачиваем и обжариваем другую его сторону. Коржи удобно переворачивать двумя лопатками. Из теста получается три коржа. При желании можно увеличить ингредиенты и испечь 4-6 коржей. Перед намазыванием коржи необходимо остудить. 3. Теперь делаем начинку для торта. Для этого понадобится чеснок, майонез и зелень. Очищенный чеснок измельчаем при помощи чесночницы.Зелень мелко режем. Затем смешиваем измельченный чеснок, зелень и майонез. Перемешиваем все до однородной массы.4. Теперь нарезаем помидоры для перекладывания коржей. Если помидоры средней величины, то удобно нарезать их кружками. А если они крупные и бесформенные, то их лучше разрезать на 4 части. Затем каждую часть помидоры разрезать на тонкие пластинки. 5. Теперь собираем кабачковый торт. Для этого берем первый корж и намазываем его майонезно-чесночной смесью.Сверху укладываем кусочки помидоров и накрываем следующим коржом. Второй корж намазываем подобным образом. Последний корж намазываем майонезом с чесноком, украшаем кусочками помидоров и посыпаем сыром, натертым на мелкую терку. Торт можно поставить в холодильник для пропитки, а можно есть сразу же после приготовления.Приятного аппетита!