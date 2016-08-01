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Ты повар
Ты повар
09:10
Бесподобные кабачки в сырной панировке. ⠀ Необходимые ингредиенты: • Кабачки – 2 шт; • Мука – 200 гр; • Яйцо – 1 шт; • Твердый сыр – 200 гр; • Панировочные сухари – 3-4 ст. л; • Соль по вкусу; • Черный перец, специи по вкусу. ⠀ С предварительно помытых кабачков снять кожицу и порезать на брусочки. Яйцо взбить и добавить в него соль и черный перец. ⠀ Натертый сыр перемешать с панировочными сухарями. ⠀ Сыр необходимо натереть на крупной терке, а затем смешать его с панировочными сухарями. Туда же
Ты повар
Ты повар
yesterday 21:10
Пирог с мясом и картошкой!👍🥮 ⠀ Сытный, ароматный и очень вкусный пирог аля-курник ⠀ Ингредиенты: Для тecта: 2 яйца; 250 мл кефир 1 чайная ложка соли; 0,5 сода 3,5 стакана муки; 250 гр маргарин ⠀ Для нaчинки: 300 грамм куриного фарша;либо куриной грудки 2 картофелины; 3 луковицы; соль; чёрный перец; Приготовление: В миску с мукой добавляем яйца перемешиваем, затем размельчаем маргарин, кефир погасить содой и все замесив тесто отправляем в холод на 15 мин. Тесто делим на 2 части первый слой рас
Ты повар
Ты повар
yesterday 20:05
Буржуй в телогрейке — это блюдо настоящая бомба. Вкус просто объедение, а аромат стоит такой, что даже самый сытый не сможет удержаться. К тому же готовятся они очень просто. ⠀ Шаг 1 Для начала нарежьте лук мелкими кубиками, и обжарьте его на растительном масле, до золотистой корочки. Фарш солите, перчите по вкусу. ⠀ Шаг 2 Из хлеба вынимаем всю мякоть и замачиваем ее в молоке. По желанию вместо молока можно использовать сливки. Сыр трем на мелкой терке. Зелень и чеснок очень мелко шинкуем, и до
Ты повар
Ты повар
yesterday 19:05
КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ в апельсиново-соево-горчичном маринаде🙀 Мясо получается волшебным😍⁣ ИНГРЕДИЕНТЫ: ⁣ 🔸Куриные бедрышки - 6 шт.⁣ 🔸Апельсин - 1 шт.⁣ 🔸Соевый соус - 1 ст.л.⁣ 🔸Горчица - ½ ст.л.⁣ 🔸Оливковое масло - 1 ст.л.⁣ 🔸Сушеный базилик - ½ ч.л.⁣ 🔸Соль⁣ 🔸Черный молотый перец⁣ ⁣ ГОТОВИМ: 🔹Нам понадобится цедра половинки апельсина (натереть на мелкой терке) и сок из целого апельсина (можно выжать руками).⁣ 🔹Делаем маринад. Для этого смешиваем апельсиновый сок, цедру, соевый соус, горч
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Ты повар
9 Nov
Russia
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ЗАКУСОЧНЫЙ ТОРТ ИЗ КАБАЧКОВ ⠀ Ингредиенты: ⠀ Кабачки – 2 шт. Яйца – 2-3 шт. Мука – 0,5 ст. Соль – по вкусу Помидоры – 2 шт. Майонез – 150 г Чеснок – 6 зубчиков Сыр твердый – 30 г Зелень Растительное масло ⠀ Приготовление: ⠀ 1. Приготовление закусочного торта начинается с изготовления коржей. Для этого берем помытые кабачки и натираем их на крупной терке. Полученную массу слегка отжимаем от сока, солим, перчим. К кабачковой смеси добавляем 3 яйца и муку. Тесто хорошо перемешиваем. Оно должно получиться таким, как на блины. Чтобы коржи не рвались, их лучше жарить на небольшой сковороде. ⠀ 2. На разогретую с маслом сковороду выкладываем тесто для коржа и ложкой разравниваем его по поверхности. Поджариваем корж до золотистого цвета с одной стороны, переворачиваем и обжариваем другую его сторону. Коржи удобно переворачивать двумя лопатками. Из теста получается три коржа. При желании можно увеличить ингредиенты и испечь 4-6 коржей. Перед намазыванием коржи необходимо остудить. 3. Теперь делаем начинку для торта. Для этого понадобится чеснок, майонез и зелень. Очищенный чеснок измельчаем при помощи чесночницы.Зелень мелко режем. Затем смешиваем измельченный чеснок, зелень и майонез. Перемешиваем все до однородной массы. ⠀ 4. Теперь нарезаем помидоры для перекладывания коржей. Если помидоры средней величины, то удобно нарезать их кружками. А если они крупные и бесформенные, то их лучше разрезать на 4 части. Затем каждую часть помидоры разрезать на тонкие пластинки. 5. Теперь собираем кабачковый торт. Для этого берем первый корж и намазываем его майонезно-чесночной смесью.Сверху укладываем кусочки помидоров и накрываем следующим коржом. Второй корж намазываем подобным образом. Последний корж намазываем майонезом с чесноком, украшаем кусочками помидоров и посыпаем сыром, натертым на мелкую терку. Торт можно поставить в холодильник для пропитки, а можно есть сразу же после приготовления. ⠀ Приятного аппетита!