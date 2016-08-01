Мясо по-тайскиИнгредиенты: - Мясо - Перчик сладкий - Молоко - Карри - Соус соевый - Соль по вкусу - Масло для жаркиПриготовление: 1. Мяско тоненько режем. Перчик режем кто как любит. 2. Раскаляем сковородочку или казанчик, наливаем маслица и закладываем мяско. Слегка обжариваем, затем тушим в собственном соку. 3. Как жидкость испарится, заливаем молочко и ставим на медленный газ. Тушим пока молочко не испарится. 4. После того закладываем перчик и тушим. 5. Как перчик протушится, кидаем карри, соевого соуса и соли. Еще тушим некоторое время. Для гарнира наиболее подходит рис.