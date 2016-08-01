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Ты повар
Ты повар
09:10
Бесподобные кабачки в сырной панировке. ⠀ Необходимые ингредиенты: • Кабачки – 2 шт; • Мука – 200 гр; • Яйцо – 1 шт; • Твердый сыр – 200 гр; • Панировочные сухари – 3-4 ст. л; • Соль по вкусу; • Черный перец, специи по вкусу. ⠀ С предварительно помытых кабачков снять кожицу и порезать на брусочки. Яйцо взбить и добавить в него соль и черный перец. ⠀ Натертый сыр перемешать с панировочными сухарями. ⠀ Сыр необходимо натереть на крупной терке, а затем смешать его с панировочными сухарями. Туда же
Ты повар
Ты повар
yesterday 21:10
Пирог с мясом и картошкой!👍🥮 ⠀ Сытный, ароматный и очень вкусный пирог аля-курник ⠀ Ингредиенты: Для тecта: 2 яйца; 250 мл кефир 1 чайная ложка соли; 0,5 сода 3,5 стакана муки; 250 гр маргарин ⠀ Для нaчинки: 300 грамм куриного фарша;либо куриной грудки 2 картофелины; 3 луковицы; соль; чёрный перец; Приготовление: В миску с мукой добавляем яйца перемешиваем, затем размельчаем маргарин, кефир погасить содой и все замесив тесто отправляем в холод на 15 мин. Тесто делим на 2 части первый слой рас
Ты повар
Ты повар
yesterday 20:05
Буржуй в телогрейке — это блюдо настоящая бомба. Вкус просто объедение, а аромат стоит такой, что даже самый сытый не сможет удержаться. К тому же готовятся они очень просто. ⠀ Шаг 1 Для начала нарежьте лук мелкими кубиками, и обжарьте его на растительном масле, до золотистой корочки. Фарш солите, перчите по вкусу. ⠀ Шаг 2 Из хлеба вынимаем всю мякоть и замачиваем ее в молоке. По желанию вместо молока можно использовать сливки. Сыр трем на мелкой терке. Зелень и чеснок очень мелко шинкуем, и до
Ты повар
Ты повар
yesterday 19:05
КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ в апельсиново-соево-горчичном маринаде🙀 Мясо получается волшебным😍⁣ ИНГРЕДИЕНТЫ: ⁣ 🔸Куриные бедрышки - 6 шт.⁣ 🔸Апельсин - 1 шт.⁣ 🔸Соевый соус - 1 ст.л.⁣ 🔸Горчица - ½ ст.л.⁣ 🔸Оливковое масло - 1 ст.л.⁣ 🔸Сушеный базилик - ½ ч.л.⁣ 🔸Соль⁣ 🔸Черный молотый перец⁣ ⁣ ГОТОВИМ: 🔹Нам понадобится цедра половинки апельсина (натереть на мелкой терке) и сок из целого апельсина (можно выжать руками).⁣ 🔹Делаем маринад. Для этого смешиваем апельсиновый сок, цедру, соевый соус, горч
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Ты повар
8 Nov
Russia
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Теплый салат с курицей, болгарским перцем и стручковой фасолью 🔸на 100грамм - 57.9 ккал🔸Б/Ж/У - 7.05/1.43/3.73🔸 ⠀ Ингредиенты: 500 гр стручковой фасоли 1 красный перец 1 луковица 250 гр куриного филе Оливковое масло для жарки ⠀ Для заправки: 50 мл горячей воды 2-3 ст.л. бальзамического уксуса (или 50/50 с соевым соусом) Приправы для салатов с укропом (если нету, то солим, перчим и добавляем сухой укроп) ⠀ Приготовление: Отварить фасоль в подсолённой воде пару минут, она должна оставаться ещё твердой, слить воду. Куриное филе промыть, обсушить и порезать полосками. Обжарить в горячей сковороде на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Лук и перец почистить и порезать тоже полосками. В сковороду от мяса добавить ещё масла и обжарить лук и перец, добавить фасоль и жарить минут 5 на небольшом огне до готовности овощей. Добавить курицу к овощам, перемешать и переложить в большую чашку. В миске взбить венчиком ингредиенты для соуса, попробуйте на соль, её должно быть достаточно, так как овощи и мясо не солёные. Залить салат соусом и хорошо перемешать. ⠀ Приятного аппетита!
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