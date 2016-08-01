09:10
Бесподобные кабачки в сырной панировке. Необходимые ингредиенты: • Кабачки – 2 шт; • Мука – 200 гр; • Яйцо – 1 шт; • Твердый сыр – 200 гр; • Панировочные сухари – 3-4 ст. л; • Соль по вкусу; • Черный перец, специи по вкусу. С предварительно помытых кабачков снять кожицу и порезать на брусочки. Яйцо взбить и добавить в него соль и черный перец. Натертый сыр перемешать с панировочными сухарями. Сыр необходимо натереть на крупной терке, а затем смешать его с панировочными сухарями. Туда же
yesterday 21:10
Пирог с мясом и картошкой!🥮 Сытный, ароматный и очень вкусный пирог аля-курник Ингредиенты: Для тecта: 2 яйца; 250 мл кефир 1 чайная ложка соли; 0,5 сода 3,5 стакана муки; 250 гр маргарин Для нaчинки: 300 грамм куриного фарша;либо куриной грудки 2 картофелины; 3 луковицы; соль; чёрный перец; Приготовление: В миску с мукой добавляем яйца перемешиваем, затем размельчаем маргарин, кефир погасить содой и все замесив тесто отправляем в холод на 15 мин. Тесто делим на 2 части первый слой рас
yesterday 20:05
Буржуй в телогрейке — это блюдо настоящая бомба. Вкус просто объедение, а аромат стоит такой, что даже самый сытый не сможет удержаться. К тому же готовятся они очень просто. Шаг 1 Для начала нарежьте лук мелкими кубиками, и обжарьте его на растительном масле, до золотистой корочки. Фарш солите, перчите по вкусу. Шаг 2 Из хлеба вынимаем всю мякоть и замачиваем ее в молоке. По желанию вместо молока можно использовать сливки. Сыр трем на мелкой терке. Зелень и чеснок очень мелко шинкуем, и до
yesterday 19:05
КУРИНЫЕ БЕДРЫШКИ в апельсиново-соево-горчичном маринаде Мясо получается волшебным ИНГРЕДИЕНТЫ: Куриные бедрышки - 6 шт. Апельсин - 1 шт. Соевый соус - 1 ст.л. Горчица - ½ ст.л. Оливковое масло - 1 ст.л. Сушеный базилик - ½ ч.л. Соль Черный молотый перец ГОТОВИМ: Нам понадобится цедра половинки апельсина (натереть на мелкой терке) и сок из целого апельсина (можно выжать руками). Делаем маринад. Для этого смешиваем апельсиновый сок, цедру, соевый соус, горч