Теплый салат с курицей, болгарским перцем и стручковой фасольюна 100грамм - 57.9 ккалБ/Ж/У - 7.05/1.43/3.73Ингредиенты: 500 гр стручковой фасоли 1 красный перец 1 луковица 250 гр куриного филе Оливковое масло для жаркиДля заправки: 50 мл горячей воды 2-3 ст.л. бальзамического уксуса (или 50/50 с соевым соусом) Приправы для салатов с укропом (если нету, то солим, перчим и добавляем сухой укроп)Приготовление: Отварить фасоль в подсолённой воде пару минут, она должна оставаться ещё твердой, слить воду. Куриное филе промыть, обсушить и порезать полосками. Обжарить в горячей сковороде на небольшом количестве оливкового масла до готовности. Лук и перец почистить и порезать тоже полосками. В сковороду от мяса добавить ещё масла и обжарить лук и перец, добавить фасоль и жарить минут 5 на небольшом огне до готовности овощей. Добавить курицу к овощам, перемешать и переложить в большую чашку. В миске взбить венчиком ингредиенты для соуса, попробуйте на соль, её должно быть достаточно, так как овощи и мясо не солёные. Залить салат соусом и хорошо перемешать.Приятного аппетита!