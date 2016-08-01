20:55
ТОРТ "ВИТЯЗЬ"🥞 Это самый любимый торт моей семьи Ингредиенты: Тесто: - Мука – 2 ст. - Яйца – 4 шт. - Сахар – 1,5 ст. - Масло сливочное – 200 г - Сметана – 200 г - Сода – 1 ч. л. - Орехи грецкие – 1 ст. - Изюм – 1 ст. - Какао- порошок – 2 ст.л. Крем: - Сливочное масло – 200 г - Вареная сгущенка – 1 бан. - Для украшения: - Шоколад – 90 г Шаги приготовления: 1. Готовим тесто для коржей: взбиваем яйца с сахаром и добавляем размягченное сливочное масло и сметану, затем добавляем соду и муку. За
19:50
Куриное филе в сливочном соусе Ингредиенты: Куриное филе — 1 кг Сливки жирные — 1 чашка Горчица — 1 ч. л. Чеснок — 3 зубчика Тимьян — 4 веточки Сыр твердый — 100 г Масло растительное для обжарки Соль по вкусу Перец по вкусу Приготовление: 1. Время приготовления: 40 минут. 2. Нагрейте духовку до 200ᵒС. Хорошо посолите и поперчите филе с двух сторон. 3. Нагрейте сковороду и обжарьте филе с двух сторон до уверенной румяной корочки. 4. В сливки выдавите чеснок, добавьте горчицу и листики тимьяна
18:20
Идеальный пышный бисквит для тортов Ингредиенты: 5 яиц 1 ст сахара 1 ст муки ванилин (по желанию) Приготовление: Включаем духовку на 170 градусов. Яйца, не разделяя помещаем в чашу миксера, сразу засыпаем сахар, ванилин. Взбиваем на максимальной мощности 5-10 мин. (может понадобиться больше времени, зависит от миксера, у меня 5 мин и на стационарном и на ручном). Масса очень хорошо увеличивается в размерах, примерно в 3-4 раза , становится густой, тягучей и белой. Просеиваем муку и аккуратне
16:20
Рецепт на скорую руку. Сосиски в тестеᅠ ᅠ Простая и неизменно вкусная выпечка с сосисками. ᅠ ᅠИнгредиенты: ᅠ ᅠ ᅠ500 г дрожжевого слоеного теста ᅠ ᅠ500 г сосисок ᅠ ᅠ50 г сыра (по желанию) ᅠ ᅠяйцо для смазки ᅠ ᅠ Приготовление: ᅠ ᅠ Тесто разморозить, немного раскатать в длину, до толщины 4-5 мм. ᅠ ᅠ Порезать полосками шириной примерно 1,5-2 см. ᅠ ᅠ Сосиски очистить от оболочек. ᅠ ᅠ Завернуть сосиску в полоску теста по спирали и слегка внахлест (края сосиски должны слегка выгляды