Куриное филе в сливочном соусе Ингредиенты: Куриное филе — 1 кг Сливки жирные — 1 чашка Горчица — 1 ч. л. Чеснок — 3 зубчика Тимьян — 4 веточки Сыр твердый — 100 г Масло растительное для обжарки Соль по вкусу Перец по вкусу Приготовление: 1. Время приготовления: 40 минут. 2. Нагрейте духовку до 200ᵒС. Хорошо посолите и поперчите филе с двух сторон. 3. Нагрейте сковороду и обжарьте филе с двух сторон до уверенной румяной корочки. 4. В сливки выдавите чеснок, добавьте горчицу и листики тимьяна, немного посолите и поперчите, хорошо перемешайте. 5. Натрите сыр на мелкой тёрке. 6. Переложите обжаренное филе в форму для выпекания. 7. Залейте филе сливочным соусом. 8. Сверху посыпьте сыром и уберите в духовку на 20–25 минут. Тут главное не передержать филе, чтобы оно осталось сочным. 9. Филе готово. Подавайте немедленно, пока горячее!