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Ты повар
Ты повар
19:40
ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА ⠀⠀ ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 2 яблока ● 2 ст.л. слив. масла ● 1 ст.л. сахара (если есть, то коричневый) ⠀ Для теста: ● 250 г. творога ● 2 яйца ● 3 ст.л. сахара ● щепотка соли ● 0,5 ст. сметаны ● 3 ст.л. муки (просеять) ⠀ ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Очистить яблоки и порезать на дольки. Затем обжарить на сковороде (которую можно потом поставить в духовку) на сливочном масле. Посыпать сахаром. 5 минут с одной стороны и 3 мин. с другой Приготовить тесто и залить им яблоки. Подержать на огне
Ты повар
Ты повар
18:40
Салат «Русская красавица» Ингредиенты: Куриная грудка - 1/2 шт. Ветчина - 150 г Огурцы (маринованные) - 4 шт. Помидоры - 2 шт. Яйца - 2 шт. Сыр - 50 г Зелень - 20 г Сметана - 4 ст.л. Соль по вкусу Приготовление: 1.Режем кубиками отваренную куриную грудку. Соломкой режем ветчину. Натираем яйца, сваренные вкрутую, на крупной терке. Режем кубиками помидоры. Режем кубиками маринованные огурцы. Натираем сыр на мелкой терке. Мелко режем зелень. 2.Заправляем салат сметаной с солью. Перемешиваем. Ил
Ты повар
Ты повар
17:35
Если готовить мясо, то только так 😋 ᅠ ᅠ Ингредиенты: ᅠ ᅠ ᅠ🔸Сыр твердый — 200 г ᅠ ᅠ🔸Яйца — 3 шт. ᅠ ᅠ🔸Куриная грудка — 1 шт. ᅠ ᅠ🔸Лук репчатый — 2 шт. ᅠ ᅠ🔸Сметана — 3 ст. л. ᅠ ᅠ🔸Соль — по вкусу ᅠ ᅠ🔸Перец — по вкусу ᅠ ᅠ Приготовление: ᅠ ᅠ♦ Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей. ᅠ ᅠ♦ Сыр натрите на крупной терке. ᅠ ᅠ♦ К сыру добавьте яйца и сметану. Хорошенько перемешайте массу до однородности. ᅠ ᅠ♦ Вот такой должна получит
Ты повар
Ты повар
16:35
ВКУСНЫЙ, БЫСТРЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ ПИРОГ Ингредиенты: Для теста: яйцо – 3-4 шт. мука – 3-4 ст.л. с горкой сахар – 1 /2 ст. сода – 1 /2 ч.л., погасить лимонным соком Для начинки: 1 вариант: Яблоки 0,5 кг Корица 0,5 ч. л. 2 вариант: Курага 100 гр Изюм 50 гр Для заливки пирога: сметана – 200 гр сахар – 1 ст.л. ягоды (можно замороженные: брусника, черника, клюква, смородина) – 2 горсти Способ приготовления: Яйца с сахаром взбиваем в густую пену, чтобы объём увеличился в 2 раза. Отставляем пока в сто
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Ты повар
yesterday 21:00
Russia
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Котлеты "Птичье молоко" Это очень вкусные и интересные котлеты: снаружи хрустящий кляр, а внутри сочная и нежная начинка. Состав: фарш (у меня свинина+говядина, но подойдет и куриный): 500 г. лук репчатый: 1 шт. белый хлеб, замоченный в молоке соль, перец Для начинки: сыр твердый: 100 г. яйца вареные: 2 шт. сливочное масло: 100 г. Для кляра: яйца: 2 шт. майонез: 100 г. сода (на кончике ножа) мука: 0,5 стакана или чуть больше (тесто должно быть как на оладьи) Приготовление: В фарш добавить измельченный лук и хлеб, замоченный в молоке. Посолить, поперчить и хорошо вымешать. Для начинки натереть на терке яйца и сыр. Приготовить кляр: взбить яйца с майонезом, добавить соду, муку и хорошо перемешать до однородной массы. Из фарша сделать лепешку, выложить начинку. Сверху положить кусочек сливочного масла. Сформовать котлету. Обмакнуть котлеты в кляр и обжарить на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
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