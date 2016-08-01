Котлеты "Птичье молоко" Это очень вкусные и интересные котлеты: снаружи хрустящий кляр, а внутри сочная и нежная начинка. Состав: фарш (у меня свинина+говядина, но подойдет и куриный): 500 г. лук репчатый: 1 шт. белый хлеб, замоченный в молоке соль, перец Для начинки: сыр твердый: 100 г. яйца вареные: 2 шт. сливочное масло: 100 г. Для кляра: яйца: 2 шт. майонез: 100 г. сода (на кончике ножа) мука: 0,5 стакана или чуть больше (тесто должно быть как на оладьи) Приготовление: В фарш добавить измельченный лук и хлеб, замоченный в молоке. Посолить, поперчить и хорошо вымешать. Для начинки натереть на терке яйца и сыр. Приготовить кляр: взбить яйца с майонезом, добавить соду, муку и хорошо перемешать до однородной массы. Из фарша сделать лепешку, выложить начинку. Сверху положить кусочек сливочного масла. Сформовать котлету. Обмакнуть котлеты в кляр и обжарить на растительном масле на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.