19:40
ТВОРОЖНО-ЯБЛОЧНАЯ ЗАПЕКАНКА ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 яблока 2 ст.л. слив. масла 1 ст.л. сахара (если есть, то коричневый) Для теста: 250 г. творога 2 яйца 3 ст.л. сахара щепотка соли 0,5 ст. сметаны 3 ст.л. муки (просеять) ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Очистить яблоки и порезать на дольки. Затем обжарить на сковороде (которую можно потом поставить в духовку) на сливочном масле. Посыпать сахаром. 5 минут с одной стороны и 3 мин. с другой Приготовить тесто и залить им яблоки. Подержать на огне
18:40
Салат «Русская красавица» Ингредиенты: Куриная грудка - 1/2 шт. Ветчина - 150 г Огурцы (маринованные) - 4 шт. Помидоры - 2 шт. Яйца - 2 шт. Сыр - 50 г Зелень - 20 г Сметана - 4 ст.л. Соль по вкусу Приготовление: 1.Режем кубиками отваренную куриную грудку. Соломкой режем ветчину. Натираем яйца, сваренные вкрутую, на крупной терке. Режем кубиками помидоры. Режем кубиками маринованные огурцы. Натираем сыр на мелкой терке. Мелко режем зелень. 2.Заправляем салат сметаной с солью. Перемешиваем. Ил
17:35
Если готовить мясо, то только так ᅠ ᅠ Ингредиенты: ᅠ ᅠ ᅠСыр твердый — 200 г ᅠ ᅠЯйца — 3 шт. ᅠ ᅠКуриная грудка — 1 шт. ᅠ ᅠЛук репчатый — 2 шт. ᅠ ᅠСметана — 3 ст. л. ᅠ ᅠСоль — по вкусу ᅠ ᅠПерец — по вкусу ᅠ ᅠ Приготовление: ᅠ ᅠ Подготовьте все необходимые ингредиенты. Куриную грудку пропустите через мясорубку вместе с одной луковицей. ᅠ ᅠ Сыр натрите на крупной терке. ᅠ ᅠ К сыру добавьте яйца и сметану. Хорошенько перемешайте массу до однородности. ᅠ ᅠ Вот такой должна получит
16:35
ВКУСНЫЙ, БЫСТРЫЙ, ПОЛЕЗНЫЙ ПИРОГ Ингредиенты: Для теста: яйцо – 3-4 шт. мука – 3-4 ст.л. с горкой сахар – 1 /2 ст. сода – 1 /2 ч.л., погасить лимонным соком Для начинки: 1 вариант: Яблоки 0,5 кг Корица 0,5 ч. л. 2 вариант: Курага 100 гр Изюм 50 гр Для заливки пирога: сметана – 200 гр сахар – 1 ст.л. ягоды (можно замороженные: брусника, черника, клюква, смородина) – 2 горсти Способ приготовления: Яйца с сахаром взбиваем в густую пену, чтобы объём увеличился в 2 раза. Отставляем пока в сто