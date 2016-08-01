ОБAЛДEННЫЕ БЛЮДА В ГОРШОЧКАХ: ТОП-10 РЕЦЕПТОВВарианты ужина за 30 минут1. Горшочки с мясом, фасолью и грибами ИНГРЕДИЕНТЫ:500 г говядины (свинины, баранины)200 г фасоли300 г помидоров300 г грибов200 г болгарского перца150 г лукасольперецрастительное масло ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Если Вы не любите фасоль, можно ее не добавлять.Вместо маленьких горшочков можно использовать форму для запекания с крышкой, объемом около 2.5 л.Из указанного количества ингредиентов получается 5 средних горшочков, объемом 500 мл.При подаче посыпьте зеленью - петрушкой, укропом, или зеленым луком.Фасоль замочить на 3-4 часа (лучше на ночь).Отварить фасоль до готовности (точное время приготовления не подскажу, разные сорта фасоли варятся по разному).Лук мелко нарезать. Мясо нарезать небольшими кусочками.Грибы нарезать небольшими ломтиками.Перец очистить от семян, нарезать соломкой.Помидоры нарезать кубиками.На растительном масле обжарить лук.Добавить мясо, немного обжарить.Добавить грибы, посолить, поперчить. Добавить перец, жарить 5 минут.Добавить помидоры, жарить 2-3 минуты.В горшочки выложить немного мяса.На мясо выложить фасоль.На фасоль выложить мясо.Налить немного воды (около 50 мл).Закрыть крышечкой.Поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов в течение часа. 2. Горшочки с капустой, картофелем и куриным филе ИНГРЕДИЕНТЫ:500 г куриного филе400 г капусты500 г картофеля200 г болгарского перца150 г моркови150 г лукасольперецрастительное масло ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Из указанного количества ингредиентов получается 5 средних горшочков.Лук мелко покрошить.Морковь натереть на средней терке.Филе нарезать небольшими кусочками.Капусту мелко нашинковать. У болгарского перца удалить семена, нарезать соломкой.Картофель почистить, нарезать кубиками или брусочками.Дно горшочков немного смазать растительным маслом.Выложить филе, посолить, поперчить. На филе выложить капусту.На капусту выложить картофель, немного посолить, поперчить. На картофель выложить лук.На лук выложить морковь.На морковь выложить перец.Налить немного воды (примерно 100 мл).Поставить в духовку.Тушить при температуре 200 градусов в течение 1 часа. Готовое блюдо посыпать зеленью. 3. Горшочки с мясом и картофелем ИНГРЕДИЕНТЫ:1 кг мяса (филе говядины или свинины, можно курицы)1 кг картофеля200 г моркови200 г лука5 ст.л. томатной пасты или кетчупарастительное маслосольперец ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Из указанного количества ингредиентов получается 6 горшочков (у меня горшочки объемом 500 мл).Лук мелко покрошить.Морковь натереть на крупной терке.Мясо нарезать небольшими кусочками.На растительном масле обжарить лук.Добавить морковь, немного обжарить.Добавить мясо, посолить, поперчить, немного обжарить. Добавить томатную пасту, жарить около 20 минут, убрать с огня. Картофель почистить, нарезать брусочками или кубиками.Обжарить картофель на растительном масле до полу готовности, посолить.В горшочки выложить картофель. Сверху выложить мясо. Накрыть крышечкой и поставить в духовку. Тушить при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут 4. Пшенная каша с тыквой в горшочке ИНГРЕДИЕНТЫ:тыква (чищенной необходимо 500 г)300 г пшена1 л молокасольсливочное маслопо вкусу: сахар, изюм, курага, чернослив, цукаты и т.д. ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Это блюдо - вкус детства. Мне бабушка готовила подобную кашу. Она ее варила в кастрюльке, потом укутывала в шубу, чтобы дать ей пропариться. Какая вкусная кашка получалась! Мы с Вами приготовим ее немного по-другому, запечем кашу в горшочках. Из указанного количества ингредиентов получается 5-6 горшочков. Пшено промыть в теплой воде.Чищенную тыкву нарезать кубиками.Молоко довести до кипения. В кипящее молоко положить тыкву, варить 5 минут.Добавить пшено, немного посолить, варить, на небольшом огне, под крышкой, 10 минут.Кашу переложить в горшочки.В каждый горшочек положить по кусочку сливочного масла.Накрыть горшочки крышкой, поставить в духовку.Запекать при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут.В готовую кашу, по вкусу, можно добавить: сахар, изюм, курагу, чернослив, цукаты и т.д. 5. Чанахи ИНГРЕДИЕНТЫ:500 г баранины или говядины600 г картофеля500 г помидоров300 г баклажанов200 г моркови200 г лука4 зубчика чеснокалавровый листсольперец красный молотыйзелень по вкусу ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Данное количество ингредиентов указано на 4 средних горшочка.Баклажаны нарезать кубиками.Посолить, оставить на 30 минут, чтобы ушла горечь.Затем промыть в холодной воде и немного отжать.Мясо нарезать небольшими кусочками.Помидоры нарезать кубиками.Морковь натереть на крупной терке.Лук мелко нарезать.Картофель нарезать кубиками.На дно горшочков выложить мясо, немного посолить, поперчить.На мясо выложить картофель.На картофель выложить баклажаны.На баклажаны выложить лук. На лук выложить морковь.На морковь выложить половину помидоров, немного посолить, поперчить. Если Вы хотите сделать блюдо пожиже, добавьте немного воды или бульона.Поставить горшочки в духовку. Тушить при температуре 180 градусов в течение 1.5-2 часов.За 15 минут до готовности добавить оставшиеся помидоры, выдавить в каждый горшочек по зубчику чеснока, положить лавровый лист. Готовое блюдо посыпать мелко нарезанной зеленью. 6. Жаркое в горшочках по-домашнему ИНГРЕДИЕНТЫ:Мясо — 1 КилограммКартофель — 9 ШтукМорковь — 150 ГраммЛук репчатый — 150 ГраммГрибы — 250 ГраммСыр — 150 ГраммСливки — 0,5 ЛитраСоль — По вкусуСпеции — По вкусу ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Все выше перечисленные ингредиенты были взяты из расчета на 6 горшочков. Первым делом мы нарезаем мясо на средние кусочки так, чтобы их было удобно разложить по горшочкам. Картофель чистим и нарезаем кубиками. Грибы так же режем на небольшие кусочки. У меня были замороженные и я не стала дожидаться, пока они оттаят. Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Морковь так же режем кубиками или брусочками на ваше усмотрение. Сыр трем на крупной терке.Теперь необходимо разложить все ингредиенты по горшочкам. Первым слоем идет картофель.Сверху выкладываем грибы.Затем идет лук и морковь.И самый последний слой - это мясо. Посыпаем его солью и специями.Затем заливаем сливками, накрываем крышками и ставим горшочки в разогретую до 180 градусов духовку. Готовим в течение часа, а за 5 минут до полной готовности блюда, мы извлекаем горшочки из духовки, посыпаем сыром и возвращаем до полного приготовления. 7. Жаркое в горшочке из курицы с черносливом ИНГРЕДИЕНТЫ:Куриное бедро (рекомендуем Петелинка) — 2 ШтукиКартофелины — 4 ШтукиПомидоры черри — 6 ШтукМорковь — 1 ШтукаЛук-порей — - По вкусуЧеснок — 2 ЗубчикаЧернослив — 10-12 ШтукБульон — 1 ЧашкаСпеции — По вкусу (соль, перец, лавровый лист, сухой чеснок) ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Куриный бульон наливаем по горшочкам. Овощи чистим и некрупно нарезаем - картофель тонкими дольками, морковь и лук тонкими кружочками, помидоры черри - на четвертинки, чернослив - пополам. Чеснок раздавим плоской стороной лезвия ножа. В сковороде растапливаем сливочное масло, обжариваем в нем 2-3 минуты морковь. Затем добавляем в сковороду лук-порей, обжариваем вместе еще пару минут. Снимаем с огня. На дно горшочка выкладываем картофель, далее - курицу. Далее - лук с морковью, помидоры и чеснок.Солим и перчим, затем выкладываем чернослив, посыпаем зеленью.На самый верх - еще пару ломтиков картофеля. Ставим горшочки в холодную духовку, накрываем их крышками, выставляем температуру 180 градусов и забываем о блюде на час.Затем крышечки открываем, содержимое горшочков перемешиваем - и еще на 20-30 минут в духовку, но уже отключенную. Пока духовка будет остывать - блюдо подойдет. Готовое блюдо подаем либо в горшочках, либо раскладываем по тарелочкам. 8.ОХОТНИЧЬИ КОЛБАСКИ С КАРТОФЕЛЕМ ИНГРЕДИЕНТЫ:картофель – 1 кг,охотничьи колбаски – 6 штук,репчатый лук – 2 штуки,шампиньоны – 200 г,сметана – 1 стакан,бульон – 700 мл,сладкая паприка – 1 ч. ложка,растительное масло для обжарки,соль,перец горошком,зелень,лавровый лист по вкусу ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками и чуть обжарить в растительном масле. Лук мелко порезать и обжарить вместе с грибами. Колбаску порезать кружочками. Класть в горшочки слоями: грибы с луком, охотничьи колбаски, картофель. Сметану смешать с бульоном, посолить, поперчить и залить в горшочки. Поставить в холодную духовку и готовить при температуре 1500 С около часа. Перед подачей посыпать зеленью. 9. УЖИН В ГОРШОЧКЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:мясосоленые огурчикикартофель ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Берём горшочки, берем обычную свининку и режем ее соломкой, мяса на жалеем, берем огурчики соленые,свои,с осени заготовленные,также режем их соломкой ну а теперь самое вкусное, перемешиваем огурцы, с мясом,перчим,добавляем любимые специи,солим далее чистим картошку и тоже режем соломкой, берем горшочек и изнутри смазываем его сметаной, густо мажем, далее кладём мясо с огурцами и картофель, вверх смазываем майонезом(я знаю многие предложат сыр и грибы), но тут дело вкуса и запекаем в духовке, достаем из духовки и наслаждаемся самым аппетитным блюдом! При 180С примерно 40-45 минут. С курицей минут 30-35 мин. 10.МЯСО С КАРТОФЕЛЕМ В ГОРШОЧКАХ ИНГРЕДИЕНТЫ:картофельмясоспецииболгарский перецпомидоры ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Готовим поджарку из лука, болгарского перца, помидоров и чеснока. Добавив немного горячей воды, тушим еще минут 15. Не забываем все заправить специями (по вкусу). Нарезаем не крупными кусочками картофель и мясо, укладываем в горшочки и заливаем нашей подливой. Если мясо слишком постное, на дно горшочков можно положить какой-нибудь жир, например, куриный. 2. Разогреваем духовку до 180°-200°С и отправляем в нее горшочки. Процесс запекания занимает около 90 минут. За это время жидкость выкипает, картофель получается парным, а мясо мягким и сочным. 3. Те, кто предпочитает более комфортное принятие пищи, могут выложить содержимое горшочков на тарелку.