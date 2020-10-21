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Ты повар
Ты повар
 shared a post
10:05
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Полезно и Интересно
Полезно и Интересно
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Подружке на ушко
0 Comments
36 Shares
159 likes
Ты повар
Ты повар
 shared a post
09:10
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Лучшие Советы и Рецепты
Лучшие Советы и Рецепты
Супер идея! Главное - работает!
Вместо освежителя теперь у меня в туалете лежит зажигалка
Мама сначала удивилась, а сейчас тоже так делает
Ты Прекрасная
0 Comments
16 Shares
37 likes
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Ты повар
21 Oct 2020
Russia
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Вкуcнятинka! -1 стакан молока (250 мл) -3 стол.ложки какао порошка -3 стол.ложки сахара -3 стол.ложки муки -70-80 грамм сливочного масла Ставлю кастрюльку, наливаю молоко, кладу сахар,муку и какао. Включаю плиту и периодически помешиваю веничком для взбивания, иначе на дне начинает прилипать мука. Закипело, запыхало, проварила с минуту и отставила с огня. Минут 20 дадим остыть. Теперь кладем кусочки масла и размешиваем хорошо, сразу масса заблестела. Сверху натираю на терке 1/4 плитки шоколада (в рецепте не указано) Перекладываю массу в баночку. Кусочки шоколада растеклись. Вкуссссссно.Если ещё добавить молотых орехов,вообще супер