Вкуcнятинka! -1 стакан молока (250 мл) -3 стол.ложки какао порошка -3 стол.ложки сахара -3 стол.ложки муки -70-80 грамм сливочного масла Ставлю кастрюльку, наливаю молоко, кладу сахар,муку и какао. Включаю плиту и периодически помешиваю веничком для взбивания, иначе на дне начинает прилипать мука. Закипело, запыхало, проварила с минуту и отставила с огня. Минут 20 дадим остыть. Теперь кладем кусочки масла и размешиваем хорошо, сразу масса заблестела. Сверху натираю на терке 1/4 плитки шоколада (в рецепте не указано) Перекладываю массу в баночку. Кусочки шоколада растеклись. Вкуссссссно.Если ещё добавить молотых орехов,вообще супер