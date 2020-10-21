Вкуcнятинka!
-1 стакан молока (250 мл)
-3 стол.ложки какао порошка
-3 стол.ложки сахара
-3 стол.ложки муки
-70-80 грамм сливочного масла
Ставлю кастрюльку, наливаю молоко, кладу сахар,муку и какао.
Включаю плиту и периодически помешиваю веничком для взбивания, иначе на дне начинает прилипать мука.
Закипело, запыхало, проварила с минуту и отставила с огня.
Минут 20 дадим остыть.
Теперь кладем кусочки масла и размешиваем хорошо, сразу масса заблестела.
Сверху натираю на терке 1/4 плитки шоколада (в рецепте не указано)
Перекладываю массу в баночку. Кусочки шоколада растеклись.
Вкуссссссно.Если ещё добавить молотых орехов,вообще супер