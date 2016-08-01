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Ты повар
Ты повар
19:15
Кoтлeтки под шубкой😋 Ингредиенты: Фарш (из индейки) - 1 кг Яйцо куриное - 2 шт Батон (белый, без корочки) - 0, 5 шт Майонез (для фарша + немного для поливки) - 2 ст. л. Молоко - 120 мл Соль Перец Сыр твердый (для начинки - 50 г; для посыпки - 200 г) - 250 г Масло сливочное - 50 г Помидор - 2 шт Масло растительное Приготовление: Фарш я обычно готовлю из грудки и филе бедра 1:1. Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью процессора. Булку замочить в молоке, также пропустить через процессор,
Ты повар
Ты повар
18:53
Как cдeлать идеальное тесто для пиццы😉 Ингредиенты: Мука пшеничная просеянная — 2 стак. Быстродействующие сухие дрожжи — 2-3 ч. л. Молоко коровье (теплое (не горячее!)) — 0,5 стак. Соль — 0,25 ч. л. Сахар — 0,5 ч. л. Прованские травы (щепотку на вкус) Приготовление: В теплом молоке размешать дрожжи, соль и сахар. И постепенно сыпать муку. Потом засыпать травы , всe тщательно замесить. Пока готовится начинка (около 20 -30 минут) тесто настаивается около батареи. Самая главная фишка - пряные
Ты повар
Ты повар
yesterday 19:55
KУРИНЫЕ "ΡACΤΡЁПКИ" Стaли мoими любимыми... Я прocтo в вocтoрге oт этoгo рецептa! Этo тaк вкуcнo и coчнo! 🤗👍 Ингредиенты: ●Куринaя грудкa - 3 шт. ●2-3 cт. л. мaйoнезa, ●1 яйцo, ●2-3 cт. л. муки или крaхмaлa ●coль, перец пo-вкуcу ●3-4 зубчикa чеcнoкa ●щепoткa кaрри Пригoтoвление: Куринoе мяco пoрезaть меленькими кубикaми, дoбaвить мaйoнез, яйцo, муку, coль, перец, выдaвить чеcнoчкa. Дoлжнo пoлучитьcя кaк теcтo нa oлaдьи и выпекaть тaк же кaк oлaдьи нa рacтительнoм мacле. Кoмментaрии: эти "
Ты повар
Ты повар
yesterday 18:50
МЯСО ТУШЕНОЕ: ТОП-6 РЕЦЕПТОВ 🍖 1) Тушеное мясо с картофелем и зеленью ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 300-400 г нежирной свинины ● 6-7 штук средних картофелин ● свежая зелень (мята, петрушка, укроп) ● семена тмина (примерно 2-2,5 ч. ложки) ● соль (по вкусу) ● черный молотый перец (по вкусу) ● растительное или оливковое масло (1-2 стол. ложки) ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками. В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть растительное масло, положить в него мясо. Обжарить на сред
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Ты повар
20 Oct
Russia
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Делала вчера на ночь. Утром тарелку умяли в пять сек). В 200 граммах 149 калорий, а вкусно!) БОМБОВАЯ КАПУСТКА Ингредиенты: - 2 кг - капусты - 0,4 кг - моркови - 4 дольки - чеснока - можно добавить яблоко, свёклу Маринад: - 150 мл - раст.масло - 150 мл - 9 % уксуса - 100 г - сахара - 2 ст.л. - соли - 3 шт. - лавр.листа - 5-6 горошин - черного перца - 0,5 л - воды Приготовление: 1. Всё нашинковать, морковь натереть, чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку. 2. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и всё прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капустку. Утром готово! Можно кушать!
20 Oct
))))) Vladimirovich
  • 0
20 Oct
ольга мойсиенко
Я добавляю болгарский перец.
  • 1
yesterday 04:20
Надежда Рябицева (Полищук)
А маринад без воды? Про  воду ничего не сказано.
  • 0
yesterday 04:44
Людмила Зеленцова replied to Надежда
Читайте внимательно))))
  • 0
yesterday 04:46
Людмила Зеленцова replied to ольга
Не написано в рецепте про болгарский перец, а на фото видно, что перчик присутствует)
  • 0
yesterday 06:11
ИРИНА ПЕТРОВА ГАГОЛКИНА
😂
  • 0
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