Делала вчера на ночь. Утром тарелку умяли в пять сек). В 200 граммах 149 калорий, а вкусно!) БОМБОВАЯ КАПУСТКА Ингредиенты: - 2 кг - капусты - 0,4 кг - моркови - 4 дольки - чеснока - можно добавить яблоко, свёклу Маринад: - 150 мл - раст.масло - 150 мл - 9 % уксуса - 100 г - сахара - 2 ст.л. - соли - 3 шт. - лавр.листа - 5-6 горошин - черного перца - 0,5 л - воды Приготовление: 1. Всё нашинковать, морковь натереть, чеснок порезать пластинками. Уложить плотно в банку. 2. В кастрюлю залить все компоненты для маринада и всё прокипятить 5 мин. Залить кипящим маринадом капустку. Утром готово! Можно кушать!