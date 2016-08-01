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Ты повар
Ты повар
19:15
Кoтлeтки под шубкой😋 Ингредиенты: Фарш (из индейки) - 1 кг Яйцо куриное - 2 шт Батон (белый, без корочки) - 0, 5 шт Майонез (для фарша + немного для поливки) - 2 ст. л. Молоко - 120 мл Соль Перец Сыр твердый (для начинки - 50 г; для посыпки - 200 г) - 250 г Масло сливочное - 50 г Помидор - 2 шт Масло растительное Приготовление: Фарш я обычно готовлю из грудки и филе бедра 1:1. Мясо помыть, обсушить и измельчить с помощью процессора. Булку замочить в молоке, также пропустить через процессор,
Ты повар
Ты повар
18:53
Как cдeлать идеальное тесто для пиццы😉 Ингредиенты: Мука пшеничная просеянная — 2 стак. Быстродействующие сухие дрожжи — 2-3 ч. л. Молоко коровье (теплое (не горячее!)) — 0,5 стак. Соль — 0,25 ч. л. Сахар — 0,5 ч. л. Прованские травы (щепотку на вкус) Приготовление: В теплом молоке размешать дрожжи, соль и сахар. И постепенно сыпать муку. Потом засыпать травы , всe тщательно замесить. Пока готовится начинка (около 20 -30 минут) тесто настаивается около батареи. Самая главная фишка - пряные
Ты повар
Ты повар
yesterday 19:55
KУРИНЫЕ "ΡACΤΡЁПКИ" Стaли мoими любимыми... Я прocтo в вocтoрге oт этoгo рецептa! Этo тaк вкуcнo и coчнo! 🤗👍 Ингредиенты: ●Куринaя грудкa - 3 шт. ●2-3 cт. л. мaйoнезa, ●1 яйцo, ●2-3 cт. л. муки или крaхмaлa ●coль, перец пo-вкуcу ●3-4 зубчикa чеcнoкa ●щепoткa кaрри Пригoтoвление: Куринoе мяco пoрезaть меленькими кубикaми, дoбaвить мaйoнез, яйцo, муку, coль, перец, выдaвить чеcнoчкa. Дoлжнo пoлучитьcя кaк теcтo нa oлaдьи и выпекaть тaк же кaк oлaдьи нa рacтительнoм мacле. Кoмментaрии: эти "
Ты повар
Ты повар
yesterday 18:50
МЯСО ТУШЕНОЕ: ТОП-6 РЕЦЕПТОВ 🍖 1) Тушеное мясо с картофелем и зеленью ИНГРЕДИЕНТЫ: ● 300-400 г нежирной свинины ● 6-7 штук средних картофелин ● свежая зелень (мята, петрушка, укроп) ● семена тмина (примерно 2-2,5 ч. ложки) ● соль (по вкусу) ● черный молотый перец (по вкусу) ● растительное или оливковое масло (1-2 стол. ложки) ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Мясо промыть, нарезать небольшими кубиками. В сковороде или сотейнике с толстым дном разогреть растительное масло, положить в него мясо. Обжарить на сред
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Ты повар
20 Oct
Russia
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🍀Легкий ужин: овощная запеканка Ингредиенты: Кабачки – 2 шт Шампиньоны – 300 г Помидоры – 2 шт Йогурт натуральный – 3 ст. л Сыр нежирный – 100 г Соль, смесь перцев – по вкусу Приготовление: Первым делом помыть кабачки, нарезать тонкими кружочками. Сложить в глубокую кастрюльку, посолить, перемешать и оставить минут на 10-15, чтобы лишний сок стёк. Тем временем нарезать грибы и обжарить до полной готовности. Посолить и поперчить их. Кабачки выложить на противень, смазанный маслом. Отправить в духовку на 20 минут (t=180 С). Помидорчики нарезать кружочками. Когда кабачки запеклись, переложить их в форму, смазанную маслом. Присыпать смесью перцев. Затем выложить шампиньоны. Сверху – немного йогурта. И еще раз слой запеченных кабачков. Накрыть кружочками помидоров. Их тоже присыпать перцем. Твёрдый сыр потереть на терке. Посыпать им будущую запеканку. Отправить форму снова в духовку на 20 минут. Температуру не меняла – 180 градусов так и оставила. Приятного аппетита!
20 Oct
Юлия Балаганская
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