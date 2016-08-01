Легкий ужин: овощная запеканка Ингредиенты: Кабачки – 2 шт Шампиньоны – 300 г Помидоры – 2 шт Йогурт натуральный – 3 ст. л Сыр нежирный – 100 г Соль, смесь перцев – по вкусу Приготовление: Первым делом помыть кабачки, нарезать тонкими кружочками. Сложить в глубокую кастрюльку, посолить, перемешать и оставить минут на 10-15, чтобы лишний сок стёк. Тем временем нарезать грибы и обжарить до полной готовности. Посолить и поперчить их. Кабачки выложить на противень, смазанный маслом. Отправить в духовку на 20 минут (t=180 С). Помидорчики нарезать кружочками. Когда кабачки запеклись, переложить их в форму, смазанную маслом. Присыпать смесью перцев. Затем выложить шампиньоны. Сверху – немного йогурта. И еще раз слой запеченных кабачков. Накрыть кружочками помидоров. Их тоже присыпать перцем. Твёрдый сыр потереть на терке. Посыпать им будущую запеканку. Отправить форму снова в духовку на 20 минут. Температуру не меняла – 180 градусов так и оставила. Приятного аппетита!