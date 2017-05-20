Вареники с творогом (тесто на минералке) Тесто, а соответственно, и вареники просто великолепны. Легкие, сочные, воздушные. Тесто эластичное и не рвется. Работать с ним одно удовольствие! Тесто: - Минеральная вода газированная 100 мл -Сметана 100 г -Яйцо 1 шт. -Мука сколько возьмет тесто, примерно 4 стакана. -Соль 1/2 ч.л. Начинка ( на половину порции теста) : - Творог 250 гр - желток - сахар 1 ст л - манка 1 ст. ложка без горки. Не бойтесь добавлять манку, она совсем не будет чувствоваться, зато начинка будет приятной консистенции и не будет вытекать. Приготовление: В начале готовим начинку, чтобы манка немножко набухла. Смешиваем все ингредиенты Затем готовим тесто. Не переложите муки, тесто должно быть мягким и эластичным. Даем полежать ему минут 10-15. Лепим вареники Отвариваем в подсоленной воде, смазываем маслом и подаем со сметаной. Приятного аппетита