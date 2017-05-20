added May 20 2017 at 18:05
Самый вкусный рецепт печени! Печень получается мягкой, сочной, нежной! ИНГРЕДИЕНТЫ 600 г говяжьей печени 1 яйцо 3 зубчика чеснока 1 ч. л. сахара 1 ч. л. соли (без горки) 0,5 ч. л. соды 1 луковица масло растительное для жарки мука кукурузная для панировки ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Печень вымойте, обсушите, удалите пленку и нарежьте крупными кусочками. Приготовьте маринад: в миске взбейте яйцо с солью, сахаром, содой и чесноком, пропущенным через пресс. Залейте полученной смесью кусочки печени и оставьте мариноваться в холодильнике примерно на 2 часа, можно также оставить на всю ночь. Очищенную и нарезанную полукольцами луковицу поджарьте в небольшом количестве растительного масла. Выложите
added today at 17:50
Вареники с творогом (тесто на минералке) Тесто, а соответственно, и вареники просто великолепны. Легкие, сочные, воздушные. Тесто эластичное и не рвется. Работать с ним одно удовольствие! Тесто: - Минеральная вода газированная 100 мл -Сметана 100 г -Яйцо 1 шт. -Мука сколько возьмет тесто, примерно 4 стакана. -Соль 1/2 ч.л. Начинка ( на половину порции теста) : - Творог 250 гр - желток - сахар 1 ст л - манка 1 ст. ложка без горки. Не бойтесь добавлять манку, она совсем не будет чувствоваться, зато начинка будет приятной консистенции и не будет вытекать. Приготовление: В начале готовим начинку, чтобы манка немножко набухла. Смешиваем все ингредиенты Затем готовим тесто. Не переложите муки,
added today at 11:55
Рецепт «Быстрая засолка капусты горячим способом» Благодаря данному рецепту Вы сможете довольно быстро приготовить вкусную, хрустящую соленую капусту, да ещё и с ароматным болгарским перцем. Такой заготовкой непременно нужно порадовать близких и гостей. Для горячей засолки капусты понадобится: - 0,25-0,3 кг белокочанной капусты, - 100 г моркови, - 100-150 г перца болгарского. А для рассола на 1 литр воды берется: - 25 г соли, - 40 г сахара. Капуста перед засолкой мелко шинкуется. Кстати, для рецепта прекрасно подходит и красно кочанная капуста. Оба варианта выходят потрясающе вкусными. Далее морковь чистится, моется и натирается на терке. Болгарский перец очищается от семян и плодо
added today at 10:35
Королевская ватрушка
Сегодня у меня рецепт королевской ватрушки с ягодной прослойкой🥰
Малину я уварила с сахаром и кукурузным крахмалом (пропорции в списке ингредиентов), можно использовать любые ягоды/варенье, но с конфитюром менее сладко (регулируйте сладость на свое усмотрение).
Форму можно использовать любую, у меня керамическая 🤗
Ингредиенты:
Мучная крошка:
Мука - 320 г
Сахар - 100 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сливочное масло - 150 г
Начинка:
Творог - 600 г
Сахар - 100 г
Яйца - 4 шт
Сметана - 2 ст.л.
Цедра лимона по желанию
Конфитюр:
Малина - 200 г
Сахар - 2 ст.л.
Кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Вода - 30-40 мл
Попробуйте приготовить и делитесь результатом
Сегодня у меня рецепт королевской ватрушки с ягодной прослойкой🥰
Малину я уварила с сахаром и кукурузным крахмалом (пропорции в списке ингредиентов), можно использовать любые ягоды/варенье, но с конфитюром менее сладко (регулируйте сладость на свое усмотрение).
Форму можно использовать любую, у меня керамическая 🤗
Ингредиенты:
Мучная крошка:
Мука - 320 г
Сахар - 100 г
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.
Сливочное масло - 150 г
Начинка:
Творог - 600 г
Сахар - 100 г
Яйца - 4 шт
Сметана - 2 ст.л.
Цедра лимона по желанию
Конфитюр:
Малина - 200 г
Сахар - 2 ст.л.
Кукурузный крахмал - 1 ст.л.
Вода - 30-40 мл
Попробуйте приготовить и делитесь результатом
00:59
Королевская ватрушка с ягодами
4 483 views
added today at 08:10
Салат "Адмирал" Нам понадобиться на 4 литровые банки: Огурцы - 1 кг. Можно брать крупные. Помидоры - 1 кг. Морковь - 3 средних. Перец красный сладкий - 3 шт. Лук - 3 шт. Капуста - 0.5 кг. Соль - 4 чайных ложки. Сахар - 4 столовых ложки с горкой. Масло рафинированное - 100 мл. Уксусная эссенция 70% - 4 чайных ложки. Приготовление: Огурцы нарезаем кружочками толщиной по 0.3 см. Помидоры нарезаем произвольными не толстыми дольками. Лук нарезаем полукольцами. Сладкий перец - тонкой соломкой. Капусту очень тонко шинкуем. Все выкладываем в кастрюлю, добавляем соль и сахар, хорошенько перемешиваем и даем постоять один час. Через час добавляем масло и уксус, хорошенько перемеши
added yesterday at 22:03
СЫТНЫЙ И ПОЛНОЦЕННЫЙ ОБЕД: ТОП-8 ЛУЧШИХ РЕЦЕПТОВ 1) ГРЕЧНЕВЫЙ СУП С ФРИКАДЕЛЬКАМИ ИНГРЕДИЕНТЫ: 2,5 литра воды 1 стакан гречки 400 грамм нежирного говяжьего фарша 1 крупная и 1 мелкая репчатые луковицы 1 средняя морковь 1 салатный (болгарский) перец (я брала половину красного и половину зелёного) 1 маленькая банка помидоров в собственном соку 2 зубка чеснока 1 яйцо 1 столовая ложка молотой сладкой паприки зелёный лук укроп соль лавровый лист ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Жирности в этом супе практически нет вообще, потому что все овощи закладываются свежими, без пассерования, а говяжий фарш для фрикаделек я брала постный.Сначала нужно промыть гречку и прокалить её на сковор
added yesterday at 20:03
Салат "Счастливый муж" Такой салат безусловно понравится мужчинам благодаря своей сытности и вкусу. Ингредиенты: - 300 г куриной печени (или той, которую любите больше), - 150 г сыра твердого сорта, - 1 морковь, - 200 г соленых или маринованных грибов(можно заменить свежими шампиньонами), - 1 головка репчатого лука, - для заправки салата можно использовать майонез или сметану. - соль и молотый черный (красный) перец по вкусу. Приготовление: 1. Куриную печень отварить и нарезать кубиками. Вместо нарезания можно натереть на крупной терке. 2. Репчатый лук почистить, порезать кубиками и пожарить на сковороде с добавлением растительного масла. 3. Морковь помыть, почистить и натереть на крупной
added yesterday at 19:20
added yesterday at 17:50
Творожные кексики к чаю. Ингредиенты: Творог — 200 г Сметана — 2 ст. л. Яйца — 2 шт. Масло сливочное — 2 ст. л. Мука пшеничная — 1 стак. Сахар — 1 стак. Сода — 1/2 ч. л. Соль — по вкусу Приготовление: 1. Взять 200 грамм творога, добавить 2 яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки растопленного сливочного масла, стакан муки, стакан сахара, половину чайной ложки погашенной соды, щепотку соли. 2. Все перемешать, выложить в форму. Выпекать в духовке при температуре 180°C. 3. В творог можно добавить изюм, распарив его предварительно в горячей воде.
added yesterday at 15:20
00:38
Ленивый "Наполеон" с заварным кремом
26 346 views
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added yesterday at 13:01
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