Салат "Счастливый муж" Такой салат безусловно понравится мужчинам благодаря своей сытности и вкусу. Ингредиенты: - 300 г куриной печени (или той, которую любите больше), - 150 г сыра твердого сорта, - 1 морковь, - 200 г соленых или маринованных грибов(можно заменить свежими шампиньонами), - 1 головка репчатого лука, - для заправки салата можно использовать майонез или сметану. - соль и молотый черный (красный) перец по вкусу. Приготовление: 1. Куриную печень отварить и нарезать кубиками. Вместо нарезания можно натереть на крупной терке. 2. Репчатый лук почистить, порезать кубиками и пожарить на сковороде с добавлением растительного масла. 3. Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке. Обжарить на подсолнечном масле. 4. Грибы порезать и так же обжарить на подсолнечном масле. Грибы можно обжарить сразу с луком. 5. Сыр натереть на средней терке. 5. В емкости для смешивания смешать лук, сыр (часть сыра оставить на украшение салата), печень, морковь и грибы. Добавить соль и молотый черный перец. По вкусу можно добавить зубчик чеснока. Заправить майонезом (сметаной) и хорошо перемешать. 6. Выложить салат при помощи двух кулинарных колец. Посыпать натертым сыром и дать пропитаться. Салат готов! Приятного аппетита!