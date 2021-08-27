Самый вкусный салат из кабачков Ингредиенты: кабачки 1,5 кг морковь 1 шт большая лук 1 шт большая перец болгарский 1 шт чеснок 50гр сахар 2 ст.л соль 1 ст.л без горки масло растительное 80 мл уксус 9% 50 мл кетчуп 260 мл вода 1 стакан томатная паста 2 ст.л Приготовление: Кабачки нарежьте кружочками, не очищая кожицу.Лук нарежьте полукольцами.Перец нарежьте на средние кусочки, а морковь натрите на терке для корейской морковки.Смешайте в большой кастрюле морковь, кабачки, перец и лук.Добавьте соль, сахар, растительное масло. Также сразу добавьте кетчуп чили.2 ст.л. томатной пасты разведите 1 стаканом воды.Добавьте пасту к овощам и перемешайте.Готовьте ровно 30 минут, не забывая помешивать.Добавьте чеснок и уксус, перемешайте и проварите ровно 5 минут.Банки и крышки простерилизуйте любым удобным для Вас способом.Плотно заполните банки готовыми горячими кабачками и закрутите крышками. Оставьте до полного остывания и уберите на хранение.