added today at 21:30
Греческий пирог из слоеного теста с фаршем Ингредиенты -слоеное тесто 1 кг -фарш -300 гр. -сыр - 300 гр. -брынза -300 гр. -сметана - 1 ст. л. -яйца - 2 шт. -лук - 2 шт -укроп, петрушка Приготовление Фарш обжариваем на растительном масле. Лук мелко режем и обжариваем до золотистого цвета. Соединяем фарш, обжаренный лук, тертый сыр, измельченную брынзу. Добавляем яйцо, мелко порезанную зелень. Хорошо перемешиваем. Слоеное тесто слегка раскатываем скалкой, выкладываем половину на см
added today at 20:30
20 вариантов использования ВОДКИ не по назначению (ТАКОГО ВЫ РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛИ!!!) 1. Чтобы без боли снять с раны лейкопластырь, пропитайте его водкой. Она растворит клей. 2. Водка борется с неприятным запахом от ног. Причина запаха – бактерии, обитающие около потовых желез. Обтирая утром и вечером ноги водкой, вы ликвидируете эти бактерии, и некому будет «производить» неприятный запах. 3. Чтобы прочистить замазку швов в ванных и душах, наполните бутылку с разбрызгивателем водкой, набрызга
added today at 18:05
added today at 17:25
04:44
Ух, какие горячие танцы! Великолепно двигаются
364 186 views
58 Comments
357 Shares
3.5K likes
added today at 17:05
Сырой лук — источник молодости и сильнейший регенератор клеток! Берем самую обычную луковицу… Одно из самых ярких впечатлений про лук, конечно же, родом из детства. Помню, как в младших классах на уроке труда весь класс дружно готовил винегрет. Так получилось, что непростая миссия нарезки лука выпала на долю моего друга, очень хрупкого и утонченного мальчика, настоящего аристократа. Он плакал всерьез: поток слёз было не остановить. Он даже не пытался сопротивляться силе луковых флюидов. Полност
added today at 16:50
00:24
169 Comments
2.2K Shares
38K likes
added today at 15:05
Корзиночки с сельдью Такая закусочка с легкостью поглощается в первую очередь, это уже проверено. Делается очень просто! Ингредиенты: - филе 1 селедки - 1/2 пучка зеленого лука - 30 гр сыра - укроп (несколько веточек) - майонез - готовые тартинки Филе селедки режем мелким кубиком, затем нарезаем лук и зелень, сыр натираем на крупной терке, все заправляем майонезом. Начинкой заполняем корзинки.
added today at 14:05
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖИРНЫХ ПЯТЕН В КУХНЕ С уборкой каждый из нас сталкивается ежедневно и при этом мало кому это доставляет удовольствие, но деваться некуда. А, поскольку, даже свежее жирное пятно без специальных средств удалить не так-то просто, то, что и говорить, если дать жирному пятну застареть, тогда и вовсе можно будет озвереть, прежде чем оно исчезнет. Вам понадобится - Перчатки - Губка - Тряпка - Уксус - Лимонная кислота - Пищевая сода *** Жирная пленка легко удаляется менее без
added today at 11:05
added today at 09:05
Бабушкины рецепты от трещин на пятках Многие люди с возрастом сталкиваются с такой проблемой, как трещины на пятках. Бедные страдальцы испытывают невыносимые боли. Боли даже мешают свободному передвижению. Трещины бывают очень глубокими и застарелыми, могут давать даже кровотечения. С такими ногами женщины часто комплексуют, и не могут носить открытую обувь в летний период. Это постоянный дискомфорт. Некоторые из нас чего только не выдумывают, ведь очень хочется вернуть ногам ухоженный вид!
loading...Show more