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added April 3 2016 at 20:25
Девочки, увидела рекламу на тв про утягивающие джеггинсы. Цена показалась мне дороговатой. Позже я нашла в интернете распродажу оригинальных Slim Jeggins. Заказала "джеггинсы" и спешу рассказать, какие это классные леггинсы, которые внешне выглядят как джинсы! В них проблемные бедра, на самом деле, исчезают, прячется живот, ноги становятся стройнее. Никаких свисающих боков, торчащего животика и выступающих складок от белья! Они очень комфортные (не давит, не натирает). Всем советую! Покупала т
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added February 6 2016 at 21:30
Пpизнaeтeсь, девочки, все хoтят кpaсивыe, длинныe и гycтые волocы, дaже eсли у cамих тpи вoлосины. Teпeрь этo нe прoблeмa! Я нaшлa отличное cpедcтвo, котopoe за самоe кopоткoe вpeмя пpостo прeображает волocы! Pаcтyт пocле негo, кaк сyмаcшедшиe, неверoятный эффект! Провеpилa нa cебе, cpедствo реaльно РAБОTAEТ! У мeня всeгда был «мышиный хвoстик», с завистью cмoтpелa на пoдрyг, кoтоpые pаспycкали кoсы, а caма дeлaла гулькy и тихонько в уголке cидeлa. Пepeпрoбовала много чегo: дорoгущиe мacки, ап
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added today at 22:05
Мужу - 91 год, жене - 86! 63 года вместе!!! Господи, дай им крепкого здоровья ...
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added today at 21:11
Паста Амосова для повышения иммунитета
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added today at 20:15
Такие фаршированные грибочки  сметут со стола за 1 минутку!🍄
Ингредиенты: 500 г говяжьего фарша ½ ч.л. соли ½ ч.л. черного перца 1 ст.л. мелко нарубленной петрушки ½ ч.л. сладкой паприки 1 кг грибов 50 г тертого сыра 20 мл оливкового масла 1 ст.л. оливкового масла (чтобы смазать противень) Приготовление: 1. Смешайте 500 г говяжьего фарша с ½ ч.л. соли, ½ ч.л. черного перца, 1 ст.л. мелко нарубленной петрушки и ½ ч.л. сладкой паприки. Сформируйте из фарша мясные тефтели одинакового размера. 2. Грибы надо промыть и срезать с них ножки. Разложите грибы на пр
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added today at 19:21
Чесночная настойка от 💯 болезней!
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added today at 18:25
Πepeкиcь поможeт удaлить пятнa c бeлой ткaни. Ηaнecи нeмного пepeкиcи нa пятно и потpи eго — peзультaт тeбe понpaвитcя! Добaвляй пepeкиcь в воду для мытья полa. Дepeвянныe полы будут блеcтеть! Опpыcкивай pаcтения cлабым pаcтвоpом пеpекиcи (25 г 3%-го pаcтвоpа пеpекиcи на 1 л воды) — так ты обезопаcишь их от любых вpедителей и гpибка, а еще укpепишь их иммунитет. Πеpед тем как мыть голову, cделай раcтвoр из вoды и пeрeкиcи и нанecи на вoлocы. Дальшe пoмoй гoлoву как oбычнo. Πeрeкиcь придаcт вoлo
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added today at 17:31
Не стоит...
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added today at 17:05
Подскажите пожалуйста что с клубникой.Прошлым летом купила молодняк.Завязи нет на всей гряде.
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added today at 16:35
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added today at 16:10
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added today at 15:41
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yesterday 22:05
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САХАРНЫЕ ПОМИДОРКИ.  Получается примерно 6 банок по 800 гр:  — небольшие спелые помидоры (не черри)  — 2 средние луковицы  — 1/2 головки чеснока  — 2 красных и 1 зелёный перца чили  — зонтики укропа  — семена укропа  — семена горчицы  — чёрный перец горошком  — лавровый лист  Для маринада:  — 1 литр воды  — 5 столовых ложек сахара  — 1 столовая ложка с горкой соли (соль обычная каменная, не йодированная)  — 3 столовые ложки красного винного уксуса  Приготовление:  Помидоры хорошо промыть, наколоть зубочисткой в районе плодоножки (это что бы они не потрескались) и сложить в стерильные банки.  Между помидорами добавляем понемногу чеснок, горький перец и лук.  Зубчики чеснока нужно разрезать на 3-4 части, чили порезать на кольца, толщиной в 1 см, лук нарезать перьями.  В каждую из банок добавить по лавровому листу, по пол чайной ложки зёрен горчицы, укропному зонтику и 4-5 шт чёрного перца горошком.  В банки со всем содержимым влить кипяток, дать постоять 15 минут, затем аккуратно слить и повторить ещё раз.  Пока банки с помидорами стоят, сделаем маринад: в кастрюлю нальем воду, добавим соль, сахар, хорошо перемешаем, доведем до кипения, вольем уксус, опять доведем до кипения и этим кипящим маринадом зальем помидоры в банках.  Банки закрыть стерильными крышками, перевернуть и укутать в одеяло.  Ох, какой же это прекрасный закусон!  P.S. Сливать воду удобно через полиэтиленовую крышку с проделанными в ней отверстиями, или через сито, плотно прижатое к горлышку.
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