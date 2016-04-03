САХАРНЫЕ ПОМИДОРКИ. Получается примерно 6 банок по 800 гр: — небольшие спелые помидоры (не черри) — 2 средние луковицы — 1/2 головки чеснока — 2 красных и 1 зелёный перца чили — зонтики укропа — семена укропа — семена горчицы — чёрный перец горошком — лавровый лист Для маринада: — 1 литр воды — 5 столовых ложек сахара — 1 столовая ложка с горкой соли (соль обычная каменная, не йодированная) — 3 столовые ложки красного винного уксуса Приготовление: Помидоры хорошо промыть, наколоть зубочисткой в районе плодоножки (это что бы они не потрескались) и сложить в стерильные банки. Между помидорами добавляем понемногу чеснок, горький перец и лук. Зубчики чеснока нужно разрезать на 3-4 части, чили порезать на кольца, толщиной в 1 см, лук нарезать перьями. В каждую из банок добавить по лавровому листу, по пол чайной ложки зёрен горчицы, укропному зонтику и 4-5 шт чёрного перца горошком. В банки со всем содержимым влить кипяток, дать постоять 15 минут, затем аккуратно слить и повторить ещё раз. Пока банки с помидорами стоят, сделаем маринад: в кастрюлю нальем воду, добавим соль, сахар, хорошо перемешаем, доведем до кипения, вольем уксус, опять доведем до кипения и этим кипящим маринадом зальем помидоры в банках. Банки закрыть стерильными крышками, перевернуть и укутать в одеяло. Ох, какой же это прекрасный закусон! P.S. Сливать воду удобно через полиэтиленовую крышку с проделанными в ней отверстиями, или через сито, плотно прижатое к горлышку.