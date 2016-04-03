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added April 3 2016 at 20:25
Девочки, увидела рекламу на тв про утягивающие джеггинсы. Цена показалась мне дороговатой. Позже я нашла в интернете распродажу оригинальных Slim Jeggins. Заказала "джеггинсы" и спешу рассказать, какие это классные леггинсы, которые внешне выглядят как джинсы! В них проблемные бедра, на самом деле, исчезают, прячется живот, ноги становятся стройнее. Никаких свисающих боков, торчащего животика и выступающих складок от белья! Они очень комфортные (не давит, не натирает). Всем советую! Покупала т
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added February 6 2016 at 21:30
Пpизнaeтeсь, девочки, все хoтят кpaсивыe, длинныe и гycтые волocы, дaже eсли у cамих тpи вoлосины. Teпeрь этo нe прoблeмa! Я нaшлa отличное cpедcтвo, котopoe за самоe кopоткoe вpeмя пpостo прeображает волocы! Pаcтyт пocле негo, кaк сyмаcшедшиe, неверoятный эффект! Провеpилa нa cебе, cpедствo реaльно РAБОTAEТ! У мeня всeгда был «мышиный хвoстик», с завистью cмoтpелa на пoдрyг, кoтоpые pаспycкали кoсы, а caма дeлaла гулькy и тихонько в уголке cидeлa. Пepeпрoбовала много чегo: дорoгущиe мacки, ап
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added today at 09:15
Чесночная настойка от 💯 болезней!
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added today at 08:21
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН 70 ГОДОВ.
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added today at 07:15
🔥 Брутальный мужской комплект "DOMINIK" 4 в 1 КРЕСТ + ЦЕПОЧКА + БРАСЛЕТ + КОЛЬЦО Эксклюзивный комплект для настоящего мужчины, поражающий своими формами и неповторимым брутальным видом! Прекрасный подарок для ценителя хороших вещей! ✔Хирургическая сталь. Это красивый твердый металл с холодным блеском, не подверженный окислению, потемнению, износостойкий и простой в уходе. Благодаря своему блеску хирургическая сталь является прекрасной альтернативой золоту, превосходя его по прочно
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added today at 03:45
СУПЕР ВКУСНЯТИНА ИЗ КАБАЧКА ЗА 5 МИНУТ    ИНГРЕДИЕНТЫ:   - Кабачок — 1 шт. - Фарш — 300 г - Помидоры среднего размера — 3–4 шт. - Репчатый лук — 1 шт. - Яйца куриные — 2 шт. - Сметана — 100 г - Сыр — 100 г - Томатная паста — 2 ст. л. - Соль, перец черный молотый по вкусу - Масло растительное   ПРИГОТОВЛЕНИЕ:   1. Любой мясной фарш (я использовала свиной) обжариваем в растительном масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. 2. Репчатый лук измельчаем. Добавляем в сковороду с фаршем и обжари
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added today at 02:51
Внимание! Кибермошенники! Знания — сила! Представляем вам странные слова, за которыми скрываются разнообразные методы кибермошенничества. Запомните их, чтобы защитить свои деньги и нервы. 🔸 Скимминг Существуют такие устройства для считывания информации, закодированной на магнитной полосе карты. С их помощью аферисты могут изготовить поддельную карту и делать покупки за ваш счет. Не выпускайте свою карту из виду. Помните, что вы не обязаны передавать ее в руки ни официанту, ни бармену, ни курье
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added today at 01:55
БАБУШКА НАУЧИЛА! ОЧЕНЬ СОЧНЫЕ И ВКУСНЫЕ ЛЕНИВЫЕ ГОЛУБЦЫ.😃 ОТ ТАКИХ ГОЛУБЦОВ БЕЗ УМА ВСЯ МОЯ СЕМЬЯ!
📌ИНГРЕДИЕНТЫ: - 500 гр свежего фарша - 300 гр капусты, - 100 гр риса, - 1 яйцо, соль, перец. Как приготовить ленивые голубцы: Капусту тонко нашинковать, рис отварить до полуготовности, добавить фарш, соль, перец, яйцо. Тщательно перемешать. Сформовать котлетки. Приготовить их можно двумя способами: обжарить и затем протушить под крышкой в сметанно-томатном соусе. Или выложить в форму и запечь в духовке. Сначала без соуса минут 20, а затем полить соусом и еще 20 минут запекать. Соус: 3 — 4 столо
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added today at 01:01
Это скрывали все хирурги! Так лечатся суставы дома за сутки
Эта микстура «скорая помощь» от боли в суставах. Такая микстура должна быть в каждом доме. Ингредиенты: 1 сл. ложка крупной соли, 1 литр воды, нашатырный спирт, камфорное масло. Всыпьте 1 ст. ложку соли крупного помола в 1 л воды и размешайте. Отдельно возьмите 80-100 мл 10 %-го нашатырного спирта и влейте туда 10 г камфорного спирта. Смесь взболтайте и соедините с солевым раствором. Появятся белые хлопья. Закройте емкость крышкой и взбалтывайте сосуд до тех пор, пока хлопья не исчезнут. Мик
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added today at 00:05
Вот как легко и просто убрать жир с животика 😏
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added yesterday at 23:55
Прошу дождя В тучки я прошу дождя На июньские поля. Остуди речной ты берег... Урожай будет немерен. Мне кивнула тучка строго: Ширь большая,земли много. Не могу всё поливать, Буду быстро истощать. -Ты с морей насыться влагой. На берёзе засох чага. Пыль дорожная клубится. Тополь пухом истерится. Ввысь далёкую умчалась. Я одна... без слов осталась. Вижу тянет целый свод. -Будет ливень,огород! автор;НАТАЛЬЯ Ялтавская-Пуха
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added yesterday at 23:31
Сергей Попов 13 Если стали в семье вечера вдруг пусты, Словно праздник общения ушёл, Возвращаясь с работы, купите цветы И поставьте их в зале на стол. Пусть они горделиво в зале стоят. Он их первым делом заметит. Бросайте на них задумчивый взгляд, Словно нет их дороже на свете. Постарайтесь весь вечер побольше молчать. Невпопад ему отвечая. На цветы незаметно взгляды бросать, Словно что то сейчас вспоминая. Перед сном не спешите ложиться в кровать, В ванной дольше чуть задержитесь. А когда он на
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16 Jun
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Отличный рецепт! Поджелудочная железа — очень важный внутренний орган.
ОЖИВИЛА СВОЮ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ВСЕГО ЗА 3 НЕДЕЛИ! СПАСИБО ОТЛИЧНОМУ ДЕДОВСКОМУ СПОСОБУ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ! Увлечение фастфудом, многочисленные вредные привычки, перекусы, газировка и прочие другие факторы суетливой современной жизни приводят к тому, что рано или поздно человека начинает беспокоить поджелудочная железа. Вначале это просто дискомфорт. Признаться честно, большинство из нас просто машет на него рукой — само пройдет. Но если к первым симптомам добавить еще стресс и медикаменты, состояние ухудшается, а избавиться от него раз и навсегда становится ой как непросто, если вообще возможно. Первые сбои в работе поджелудочной железы приводят к проблемам с пищеварением. Также страдает печень и сердце. Ну а после организм мучается вовсю: холецистит и панкреатит, сильные боли, температура, тошнота, рвота, недомогание... А дальше — больничная койка и строгая диета. ЛЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ НАСТОЙ 2-Х ТРАВ Залейте по 1 ст. л. бессмертника, а также ромашки 200 мл кипятка. Подождите 30 минут и просто процедите. Советуем принимать настой исключительно охлажденным. Для отличного результата пейте по 0,5 стакана 2 раза каждый день за полчаса до еды. Примерный курс лечения — 2 недели. ГРЕЧКА Она подействует только, если готовить ее с кефиром и употреблять ежедневно. Смелите гречку на кофемолке. Вы получите муку. Именно ее нужно залить 200 мл кефира. Оставьте гречку в сторону на ночь, а на следующий день съешьте на завтрак. ПЕТРУШКА НА МОЛОКЕ Помойте 800 г петрушки под проточной водой и измельчите. Вскипятите молоко. Залейте молоком петрушку так, чтобы оно покрыло всю зелень. Потомите смесь на огне, но не кипятите. Вот это и есть дневная порция: каждый час по 2 ст. л. ПРОСТОКВАША Сделайте специальный компресс на ночь. Вот что вам нужно: пропитайте ткань простоквашей. Затем положите ее на область желудка, захватывая левую сторону. Накройте эту область пищевой пленкой, укутайте шарфом. Повторяйте каждый вечер в течение 4-х недель. ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ Запарьте в термосе 10 листиков лаврового листа 0,3 л кипятка. Подождите сутки, пока смесь настаивается. Выпивайте по 50 г средства за 30 минут до еды. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗА 21 ДЕНЬ Если проблемы с поджелудочной стали настолько серьезными, что уже невмоготу, нужно идти самым верным путем, а именно — употреблять чудодейственную кашу каждый день вместо ужина. ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г пшена; 2 л воды; 300 г тыквы; 1 ст. л. сливочного масла. ПРИГОТОВЛЕНИЕ Наполните кастрюлю очищенной водой. Вскипятите ее. Промойте пшено и бросьте его в кипящую воду. Варите пшено до готовности. Натрите тыкву на большой терке. Добавьте в кашу и варите до пюреобразного состояния. Добавьте 1 ст. л. масла и разомните всё. Готово! Целый день можно есть то, что вы привыкли. А обычный ужин замените именно этой кашей без добавок. Хотя результат вы почувствуете уже через неделю, всё же, мы настоятельно советуем вам пройти полный курс. Любой врач скажет вам, что шутки с поджелудочной плохи. К первым симптомам и осложнениям нужно отнестись максимально серьезно. А если начистоту, немногие задумываются о своем здоровье заранее. Лишь когда заболевание заставляет поменять образ жизни, мы начинаем воспринимать его всерьез. Но ведь может быть поздно... Займитесь собой сейчас, чтобы потом не пришлось жалеть. И друзей обязательно предупредите! Будьте здоровы! Информация предоставлена в ознакомительных целях. Перед применением любых советов, рецептов или средств народной медицины, обязательно получите консультацию врача. САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!