ОЖИВИЛА СВОЮ ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ВСЕГО ЗА 3 НЕДЕЛИ! СПАСИБО ОТЛИЧНОМУ ДЕДОВСКОМУ СПОСОБУ, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ! Увлечение фастфудом, многочисленные вредные привычки, перекусы, газировка и прочие другие факторы суетливой современной жизни приводят к тому, что рано или поздно человека начинает беспокоить поджелудочная железа. Вначале это просто дискомфорт. Признаться честно, большинство из нас просто машет на него рукой — само пройдет. Но если к первым симптомам добавить еще стресс и медикаменты, состояние ухудшается, а избавиться от него раз и навсегда становится ой как непросто, если вообще возможно. Первые сбои в работе поджелудочной железы приводят к проблемам с пищеварением. Также страдает печень и сердце. Ну а после организм мучается вовсю: холецистит и панкреатит, сильные боли, температура, тошнота, рвота, недомогание... А дальше — больничная койка и строгая диета. ЛЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМИ СРЕДСТВАМИ НАСТОЙ 2-Х ТРАВ Залейте по 1 ст. л. бессмертника, а также ромашки 200 мл кипятка. Подождите 30 минут и просто процедите. Советуем принимать настой исключительно охлажденным. Для отличного результата пейте по 0,5 стакана 2 раза каждый день за полчаса до еды. Примерный курс лечения — 2 недели. ГРЕЧКА Она подействует только, если готовить ее с кефиром и употреблять ежедневно. Смелите гречку на кофемолке. Вы получите муку. Именно ее нужно залить 200 мл кефира. Оставьте гречку в сторону на ночь, а на следующий день съешьте на завтрак. ПЕТРУШКА НА МОЛОКЕ Помойте 800 г петрушки под проточной водой и измельчите. Вскипятите молоко. Залейте молоком петрушку так, чтобы оно покрыло всю зелень. Потомите смесь на огне, но не кипятите. Вот это и есть дневная порция: каждый час по 2 ст. л. ПРОСТОКВАША Сделайте специальный компресс на ночь. Вот что вам нужно: пропитайте ткань простоквашей. Затем положите ее на область желудка, захватывая левую сторону. Накройте эту область пищевой пленкой, укутайте шарфом. Повторяйте каждый вечер в течение 4-х недель. ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ Запарьте в термосе 10 листиков лаврового листа 0,3 л кипятка. Подождите сутки, пока смесь настаивается. Выпивайте по 50 г средства за 30 минут до еды. УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗА 21 ДЕНЬ Если проблемы с поджелудочной стали настолько серьезными, что уже невмоготу, нужно идти самым верным путем, а именно — употреблять чудодейственную кашу каждый день вместо ужина. ИНГРЕДИЕНТЫ 200 г пшена; 2 л воды; 300 г тыквы; 1 ст. л. сливочного масла. ПРИГОТОВЛЕНИЕ Наполните кастрюлю очищенной водой. Вскипятите ее. Промойте пшено и бросьте его в кипящую воду. Варите пшено до готовности. Натрите тыкву на большой терке. Добавьте в кашу и варите до пюреобразного состояния. Добавьте 1 ст. л. масла и разомните всё. Готово! Целый день можно есть то, что вы привыкли. А обычный ужин замените именно этой кашей без добавок. Хотя результат вы почувствуете уже через неделю, всё же, мы настоятельно советуем вам пройти полный курс. Любой врач скажет вам, что шутки с поджелудочной плохи. К первым симптомам и осложнениям нужно отнестись максимально серьезно. А если начистоту, немногие задумываются о своем здоровье заранее. Лишь когда заболевание заставляет поменять образ жизни, мы начинаем воспринимать его всерьез. Но ведь может быть поздно... Займитесь собой сейчас, чтобы потом не пришлось жалеть. И друзей обязательно предупредите! Будьте здоровы! Информация предоставлена в ознакомительных целях. Перед применением любых советов, рецептов или средств народной медицины, обязательно получите консультацию врача. САМОЛЕЧЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРЕДНЫМ ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!