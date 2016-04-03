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added April 3 2016 at 20:25
Девочки, увидела рекламу на тв про утягивающие джеггинсы. Цена показалась мне дороговатой. Позже я нашла в интернете распродажу оригинальных Slim Jeggins. Заказала "джеггинсы" и спешу рассказать, какие это классные леггинсы, которые внешне выглядят как джинсы! В них проблемные бедра, на самом деле, исчезают, прячется живот, ноги становятся стройнее. Никаких свисающих боков, торчащего животика и выступающих складок от белья! Они очень комфортные (не давит, не натирает). Всем советую! Покупала т
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added February 6 2016 at 21:30
Пpизнaeтeсь, девочки, все хoтят кpaсивыe, длинныe и гycтые волocы, дaже eсли у cамих тpи вoлосины. Teпeрь этo нe прoблeмa! Я нaшлa отличное cpедcтвo, котopoe за самоe кopоткoe вpeмя пpостo прeображает волocы! Pаcтyт пocле негo, кaк сyмаcшедшиe, неверoятный эффект! Провеpилa нa cебе, cpедствo реaльно РAБОTAEТ! У мeня всeгда был «мышиный хвoстик», с завистью cмoтpелa на пoдрyг, кoтоpые pаспycкали кoсы, а caма дeлaла гулькy и тихонько в уголке cидeлa. Пepeпрoбовала много чегo: дорoгущиe мacки, ап
added today at 09:15
added today at 08:21
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added today at 07:15
Брутальный мужской комплект "DOMINIK" 4 в 1 КРЕСТ + ЦЕПОЧКА + БРАСЛЕТ + КОЛЬЦО Эксклюзивный комплект для настоящего мужчины, поражающий своими формами и неповторимым брутальным видом! Прекрасный подарок для ценителя хороших вещей! Хирургическая сталь. Это красивый твердый металл с холодным блеском, не подверженный окислению, потемнению, износостойкий и простой в уходе. Благодаря своему блеску хирургическая сталь является прекрасной альтернативой золоту, превосходя его по прочно
added today at 03:45
СУПЕР ВКУСНЯТИНА ИЗ КАБАЧКА ЗА 5 МИНУТ ИНГРЕДИЕНТЫ: - Кабачок — 1 шт. - Фарш — 300 г - Помидоры среднего размера — 3–4 шт. - Репчатый лук — 1 шт. - Яйца куриные — 2 шт. - Сметана — 100 г - Сыр — 100 г - Томатная паста — 2 ст. л. - Соль, перец черный молотый по вкусу - Масло растительное ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 1. Любой мясной фарш (я использовала свиной) обжариваем в растительном масле на медленном огне. Солим, перчим по вкусу. 2. Репчатый лук измельчаем. Добавляем в сковороду с фаршем и обжари
added today at 02:51
Внимание! Кибермошенники! Знания — сила! Представляем вам странные слова, за которыми скрываются разнообразные методы кибермошенничества. Запомните их, чтобы защитить свои деньги и нервы. Скимминг Существуют такие устройства для считывания информации, закодированной на магнитной полосе карты. С их помощью аферисты могут изготовить поддельную карту и делать покупки за ваш счет. Не выпускайте свою карту из виду. Помните, что вы не обязаны передавать ее в руки ни официанту, ни бармену, ни курье
added today at 01:55
ИНГРЕДИЕНТЫ: - 500 гр свежего фарша - 300 гр капусты, - 100 гр риса, - 1 яйцо, соль, перец. Как приготовить ленивые голубцы: Капусту тонко нашинковать, рис отварить до полуготовности, добавить фарш, соль, перец, яйцо. Тщательно перемешать. Сформовать котлетки. Приготовить их можно двумя способами: обжарить и затем протушить под крышкой в сметанно-томатном соусе. Или выложить в форму и запечь в духовке. Сначала без соуса минут 20, а затем полить соусом и еще 20 минут запекать. Соус: 3 — 4 столо
added today at 01:01
Эта микстура «скорая помощь» от боли в суставах. Такая микстура должна быть в каждом доме. Ингредиенты: 1 сл. ложка крупной соли, 1 литр воды, нашатырный спирт, камфорное масло. Всыпьте 1 ст. ложку соли крупного помола в 1 л воды и размешайте. Отдельно возьмите 80-100 мл 10 %-го нашатырного спирта и влейте туда 10 г камфорного спирта. Смесь взболтайте и соедините с солевым раствором. Появятся белые хлопья. Закройте емкость крышкой и взбалтывайте сосуд до тех пор, пока хлопья не исчезнут. Мик
added today at 00:05
added yesterday at 23:55
Прошу дождя В тучки я прошу дождя На июньские поля. Остуди речной ты берег... Урожай будет немерен. Мне кивнула тучка строго: Ширь большая,земли много. Не могу всё поливать, Буду быстро истощать. -Ты с морей насыться влагой. На берёзе засох чага. Пыль дорожная клубится. Тополь пухом истерится. Ввысь далёкую умчалась. Я одна... без слов осталась. Вижу тянет целый свод. -Будет ливень,огород! автор;НАТАЛЬЯ Ялтавская-Пуха
added yesterday at 23:31
Сергей Попов 13 Если стали в семье вечера вдруг пусты, Словно праздник общения ушёл, Возвращаясь с работы, купите цветы И поставьте их в зале на стол. Пусть они горделиво в зале стоят. Он их первым делом заметит. Бросайте на них задумчивый взгляд, Словно нет их дороже на свете. Постарайтесь весь вечер побольше молчать. Невпопад ему отвечая. На цветы незаметно взгляды бросать, Словно что то сейчас вспоминая. Перед сном не спешите ложиться в кровать, В ванной дольше чуть задержитесь. А когда он на
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