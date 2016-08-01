Promo
added today at 19:02
Швабра, которая облегчает труд хозяек! В 2 раза меньше усилий, в 3 раза меньше времени на уборку. Cleaner 360 – то что нужно http://a.shoptoporder.ru/rd/myNDQr
Моющая часть двигается на 3600 и проникает во все уголки Уникальная микрофибра впитывает в 4 раза больше Удобная система отжима без рук Антибактериальная система вертикальной сушки И самое приятное – в нашем магазине можно заказать эту швабру всего за полцены, в честь акции http://a.shoptoporder.ru/rd/myNDQr
added today at 18:44
Прибегнуть к уколам ботокса вы всегда успеете.
ПРЕКРАСНАЯ
added today at 18:05
ПИРОГ: БЫСТРЕЕ НЕ БЫВАЕТ Ингредиенты: Мука — 200 гр Сахар — 200 гр Кефир — 100 гр Разрыхлитель— 1 ч.л. Масло сливочное — 6 ст.л. Яйцо — 1 шт Ванильный экстракт — 1 ч.л. Клубника — 100 гр Приготовление: 1. Сначала муку смешаем с сахаром и разрыхлителем. Затем добавляем масло комнатной температуры, делаем крошку при помощи рук или миксером. Далее добавляем яйцо, кефир и ваниль. 2. Смешаем до однородности. Выкладываем в форму для запекания. 3. Украшаем ягодками и отправляем запекаться в разогрет
added today at 17:25
00:49
Багет в беконе
4 960 views
added today at 17:20
added today at 16:24
Удивительный результат за копейки!
Вау! - Все для тебя
added today at 15:41
Наши бабушки лечили женские заболевания, такие как миома матки, киста яичника и даже фиброма с помощью этих природных рецептов
Удивительные факты
added today at 15:29
#дача Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад! Выращиваем абрикос Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в в
added today at 15:15
Мир, видимо, услышит серьезные обвинения в адрес китайских властей по ситуации с коронавирусом
ПРЕКРАСНАЯ
added today at 14:52
loading...Show more