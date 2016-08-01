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Самые полезные советы
Самые полезные советы
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 18:44
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Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 18:05
ПИРОГ: БЫСТРЕЕ НЕ БЫВАЕТ 🍓 Ингредиенты: Мука — 200 гр Сахар — 200 гр Кефир — 100 гр Разрыхлитель— 1 ч.л. Масло сливочное — 6 ст.л. Яйцо — 1 шт Ванильный экстракт — 1 ч.л. Клубника — 100 гр Приготовление: 1. Сначала муку смешаем с сахаром и разрыхлителем. Затем добавляем масло комнатной температуры, делаем крошку при помощи рук или миксером. Далее добавляем яйцо, кефир и ваниль. 2. Смешаем до однородности. Выкладываем в форму для запекания. 3. Украшаем ягодками и отправляем запекаться в разогрет
#рецепт
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Самые полезные советы
added today at 17:25
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00:49
Багет в беконе
4 960 views
Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 17:20
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Самые полезные советы
added today at 16:24
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Самые полезные советы
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added today at 15:41
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Удивительные факты
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Самые полезные советы
added today at 15:29
Выращиваем абрикос из косточки
#дача Деревья, выращенные из косточки, получаются более неприхотливыми, приспособленными к местному климату и особенностям почвы. Основной уход за абрикосами сводится к поливу и внесению удобрений, с вредителями же бороться практически не приходится. Кроме того, можно высаживать сколько угодно косточек, отбирая впоследствии самые сильные растения – отличная возможность создать шикарный абрикосовый сад! ✔ Выращиваем абрикос Для посадки лучше всего брать косточки от абрикосов, произрастающих в в
Самые полезные советы
Самые полезные советы
added today at 15:15
"Общество будет в негодовании от полученной информации", - подчеркнул экс-советник президента США по национальной безопасности
Сбежавшие из Уханя ученые дают изобличающие показания в США
Мир, видимо, услышит серьезные обвинения в адрес китайских властей по ситуации с коронавирусом
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added today at 14:52
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Самые полезные советы
14:01
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Пряники на быструю руку #рецепт Если у вас залежался кефир в холодильнике, ни в коем случае не выливайте его – можно приготовить вкуснейшие домашние пряники. Предлагаю отличный рецепт из 90-х годов, которым пользовалась еще мама. Аромат от меда стоял умопомрачительный. Рекомендую приготовить домашние пряники по этому простому рецепту. Показать полностью… Продукты для домашних пряников на кефире: 350 мл кефира (или простокваши) 1 стакан сахара 2 желтка и 1 белок 1 ст. л. меда 3 ст. л. растительного масла 1 ч. л. соды (неполная) Примерно 2 -2,5 стакана муки Для помадки: 1 белок 3 ст. л. сахара Рецепт домашних пряников на кефире: 1. Желтки с одним белком (а второй белок отделить на помадку) и медом взбить с сахаром, влить эту смесь в кефир и растительное масло. Еще раз слегка взбить. 2. Всыпать постепенно просеянную муку с содой (уксус не нужен, соду погасит кефир) и замесить не крутое тесто. 3. Раскатать тесто в пласт толщиной 1 см, выдавить формочкой или стограммовым стаканчиком кружочки, уложить их на пергамент на противень на небольшом расстоянии друг от друга и выпекать 25 минут при температуре 180 -190 градусов. 4. Пока пекутся пряники, приготовим помадку для них: взбить венчиком один белок с 3-мя ложками сахара до полного растворения сахара. Не нужно взбивать до крутых стойких пиков, а только до тех пор, как белки станут белыми и растворится сахар. 5. По истечении 20-25 минут, пряники достать из духовки, быстро намазать их взбитым белком ( очень удобно для этой цели использовать силиконовую щеточку), можно в два слоя, как у меня, и обратно в духовку еще на 10 минут. Затем вынуть пряники на кефире из духовки и переложить на блюдо. Домашние пряники на кефире с медом готовы и готовы к употреблению. Приятного аппетита!
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