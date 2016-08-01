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БЛИНЫ БАРХАТНЫЕ Не рвутся, не прилипают к сковороде, удивительно нежные! Нам понадобится: молоко – 500 мл кипяток – 250 мл мука – 2 стакана яйцо – 3 шт сахар – 1 ст. ложка соль – 0,5 ст. ложки масло растительное – 1 ст. ложка масло сливочное – 1 ст. ложка Изделия я буду выпекать на сковороде диаметром 20 см. Получается около 20 блинов. Приготовление: Просеять муку в миску. Делать это нужно обязательно, чтобы изделия получились более нежными и дырчатыми. Добавить в муку соль и сахар. Перемешать с
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