Дешeвые таблетки могут заменить десятки дорогих — раскрываю секреты: 1) Мелоксикам - убирает... Красотa за копейки: 10 аптечных средств, которые помогут тебе сэкономить Иногда очень дешевое и доступное в любой аптеке средство срабатывает лучше, чем супердорогой крем. Эти средства выручат тебя в трудной ситуации. Омез Эффективный противоязвенный препарат. Применяется для лечения эрозивно-язвенного колита, язв желудка и 12-перстной кишки различного генеза, синдроме Золлингера-Эллисона, профилактике обострений гастроэзофагеального рефлюкса, системном мастоцитозе, в комплексном лечении эрадикации Helicobacter pylori. Цена 30 р Крем «Ф 99» Крем, состоящий из полиненасыщенных жирных кислот и витамина F. Изначально средство предназначалось для лечения экземы и дерматита, но оказалось, что оно обладает и рядом других свойств. Во‑первых, это лучшее средство для борьбы с шелушением кожи,вызванным обветриванием или солнечным ожогом. Во‑вторых, крем незаменим для ухода за стопами: никаких трещин, заусениц или огрубелостей, если ежедневно наносить его на ночь. В-третьих, он возвращает сухой коже эластичность и упругость, мгновенно впитывается, не дает эффекта пленки. В-четвертых, помогает справиться с угревой сыпью и прыщами, так как нормализует работу сальных желез и отшелушивает ороговевшие клетки. Цена — около 120 р. Раствор для капельниц «Тиогамма» Использующееся для борьбы с последствиями отравлений, «Тиогамма» фактически чистая альфа-липоевая кислота, мощнейший антиоксидант,который борется со свободными радикалами, ускоряет обновление клеток кожи, помогает бороться с прыщами, угрями, морщинами, последствиями солнечных ожогов, обладает детокс-эффектом. По консистенции напоминает простую воду, наносится на кожу тонким слоем перед нанесением обычного ухода. Подходит только для жирной и комбинированной кожи, так как подсушивает верхний слой. Цена — около 250 руб. «Куриозин-гель» Его прямое назначение — борьба с акне. Но принцип действия позволяет использовать этот гель как антивозрастное средство. Как и при борьбе с акне, ключевой момент — ускоренное обновление кожи, рост молодых здоровых клеток и глубокое увлажнение (гель содержит гиалуроновую кислоту в довольно высокой концентрации) позволяет улучшить рельеф кожи, разгладить мелкие морщины и улучшить цвет лица. Цена — около 500 р. Бепантен Действующее вещество препарата — это пантотеновая кислота, она же — знакомый нам провитамин В5. Именно пантотеновая кислота — прародитель витамина А, отвечающего за процессы регенерации кожи. А значит, «Бепантен» — настоящая находка для тех, кто стремится обновить кожу, успокоить ее, сделать более гладкой и ровной. Цена — около 350 р. «Капсикам» Разогревающая мазь поможет… спрятать целлюлит! Нанеси ее на проблемный участок, оставь на 15−20 минут (почувствуешь небольшое жжение, кожа может покраснеть из-за притока крови) и смой теплой водой. Для более выраженного эффекта протри те же участки кубиками льда. Визуально целлюлит исчезнет на 3−4 часа! Цена — около 200 р. Блефарогель Отличное средство для нежной кожи век с высоким содержанием гиалуроновой кислоты. Прощайте, «гусиные лапки»! Цена — около 200 р. Арника Вообще предполагается, что эта мазь ускорит рассасывание гематом и синяков. Что автоматически означает, что он улучшает циркуляцию крови и лимфы, обладает успокаивающим, противоотечным и регенерирующим действием. Ты наверняка уже догадалась: да,он отлично справляется с сухостью кожи, мимическими морщинами и потерей тонуса. Цена — около 150 р. Апилак Выпускается эта мазь еще с советских времен и с тех пор не утратила актуальности как средство для снижения активности сальных желез,борьбы с акне и угрями. В основе — пчелиное маточное молочко,известное своими обеззараживающими и питательными свойствами. Цена — около 100 руб. Релиф Ну, уж если звезды Голливуда признаются, что используют мазь от геморроя как уход для кожи век, нам-то чего стесняться? Да, отеки снимает, морщины разглаживает и никаких побочных эффектов! Цена — около 300 р.