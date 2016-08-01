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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 22:01
Добрый юмор
Добрый юмор
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Каждая женщина должна знать эти 12 хитростей с бальзамом «Звездочка»
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 20:01
Творожное печенье
Творог 250-300 грамм Сливочное масло 150 грамм Разрыхлитель 1 чайная ложка Ванилин щепотку Сахар 4 ст ложки Мука 170-200 грамм ( тесто очень мягкое )
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
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added today at 19:04
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 18:01
Сохраните себе для МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ 2020
БЛИНЫ БАРХАТНЫЕ Не рвутся, не прилипают к сковороде, удивительно нежные! Нам понадобится: молоко – 500 мл кипяток – 250 мл мука – 2 стакана яйцо – 3 шт сахар – 1 ст. ложка соль – 0,5 ст. ложки масло растительное – 1 ст. ложка масло сливочное – 1 ст. ложка Изделия я буду выпекать на сковороде диаметром 20 см. Получается около 20 блинов. Приготовление: Просеять муку в миску. Делать это нужно обязательно, чтобы изделия получились более нежными и дырчатыми. Добавить в муку соль и сахар. Перемешать с
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 18:00
Как вести бухгалтерию. Советы для ИП 🤑 Многие молодые предприниматели начинают вести бухгалтерию сами, чтобы лишний раз не расходовать деньги развивающегося бизнеса. Чтобы стремление сэкономить не вышло боком мы собрали 5 рекомендаций как вести бухгалтерию, чтобы не запутаться. ☑️ Онлайн-сервисы в помощь. Интернет переполнен различными сервисами, в том числе и бухгалтерскими. Они могут помочь вам сэкономить время и не допустить лишних ошибок. Главное проверять популярность того или иного сер
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 16:01
Творожные шарики и пончики Очень вкусный десерт! Ингредиенты: на 360-400 г. творога — 3 яйца; 3 ст.л. сахара; 1 ч.л. соды; 1/4 ч.л. соли; мука; растительное масло.
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 14:01
Картофельная запеканка с курицей и сыром (по-французски). Ингредиенты: Картошка — 600 г Лук — 150 г Куриное филе — 500 г Твердый сыр — 250-300 г Чеснок — 3-4 зубчика Сметана — 250-350 мл Майонез — 2 ст. л. Соль, перец, специи — по вкусу
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
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added today at 13:10
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 12:01
Гуляш с подливкой и картофельным пюре как в садике ✨Ингредиенты:✨ -Говядина - 0,5 кг. -Лук репчатый - 1 шт. -Морковка - 1 шт.(можно без нее ) -Мука - 1 ст. л -Том. паста - 1 ч.л -Можно сметану - 1 ст. л (у меня без нее ) -Лавровый лист - 1 шт. -Соль по вкусу - 0.5 ч.л примерно
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
added today at 10:01
Пицца на сковороде за 10 минут. Ингредиенты: 4 ст.л. сметаны 4 ст.л. майонеза 2 яйца 9 ст.л. муки (без горки, в ущерб) сыр
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10 СОВЕТОВ ДЛЯ ВАС
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